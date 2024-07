Swiatek rivela: “Il mio errore? Non ho riposato dopo il Roland Garros”

La numero 1 del mondo Iga Swiatek è stata eliminata prematuramente da Wimbledon 2024, perdendo contro Yulia Putintseva nel terzo turno. In conferenza stampa, la polacca ha riflettuto sulla sua sconfitta e ha rivelato quello che ritiene essere stato il suo più grande errore.

“Il mio serbatoio di energie si è svuotato improvvisamente e ne sono rimasta sorpresa,” ha ammesso Swiatek. “So cosa ho sbagliato dopo il Roland Garros: non mi sono riposata adeguatamente e non commetterò di nuovo lo stesso errore.”

La campionessa polacca ha spiegato che la transizione dalla terra battuta all’erba è particolarmente difficile per lei: “Passare da una superficie dove gioco il mio miglior tennis a una dove devo lottare un po’ di più non è affatto facile.”

Guardando al futuro, Swiatek ha dichiarato: “L’anno prossimo forse mi prenderò una vacanza e non farò nulla. Sono tornata a lavorare, non per quanto riguarda il tennis, ma fuori dal campo, e non avrei dovuto farlo.”

Nonostante la delusione, Swiatek rimane ottimista sulla possibilità di vincere Wimbledon in futuro: “Se faccio un lavoro migliore nel recupero e arrivo al torneo con più energia, credo di poterlo superare.”

La polacca ha anche sottolineato l’importanza di una buona preparazione mentale: “Sento che sull’erba ho bisogno di un po’ più di energia per avere pazienza e accettare gli errori. Anche mentalmente non ho fatto bene qui.”





Marco Rossi