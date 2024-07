Wimbledon: Parlano Lorenzo Musetti e Fabio Fognini dopo le partite di oggi (Sintesi video delle partite)

Lorenzo Musetti: “E’ stata una giornata veramente lunga, l’inizio ritardato e due interruzioni, lo sapevamo ma siamo a Londra e il tempo è questo. E’ stata una partita complessa, durante la prima pausa sono rientrato nello spogliatoio un po’ frustrato e arrabbiato per come era andato il 2° set. Per come l’ho giocato e per le tante occasioni avute pensavo lo meritavo. Ho avuto tante palle break che non sono riuscito a sfruttare e per questo ero abbastanza nervoso. La chiave è stata il tie break del terzo set, l’ho agguantato, ho salvato set point e lì ho preso coraggio. Ne sono uscito da giocatore vero”.

Wimbledon è sempre stato il mio Slam preferito , l’ho sempre associato alla figura di Roger, e poi per la tradizione e la storia. Forse per questo motivo questo ottavo di finale è più speciale di quelli di Parigi, anche perché lì erano arrivati con meno sofferenza, specialmente l’ultimo. Ma è stato importante avere questo livello di vittorie e sofferenza, questo sport è fatto di questo, nello Slam, 3 su 5, è fondamentale portarsi alla seconda settimana con questo bagaglio di pazienza, sofferenza, lotta e nervosismo. E’ stata una bellissima settimana, un bellissimo mese, ma non è finito.

Ora sono molto presente in campo, faccio di tutto quello che mi era mancato nell’ultimo anno. Troppe partite mi erano scivolate via così… mi lamentavo e molte volte mi sono tirato indietro. Mi sono messo alla prova giocando anche dei challenger e quelle finali di Cagliari e Torino mi hanno riportato nella lotta, nella giugla, dove è giusto stare e ritornare. Credo si sia visto a Parigi e nelle ottime settimane di Stoccarda e del Queens.

Ci ho giocato di recente con Mpetshi Perricard, a Stoccarda, ma probabilmente lì le condizioni erano più veloci. Il suo servizio è un’arma letale e so che sarà difficile brekkarlo… ma adesso voglio solo rilassarmi e godermi questa vittoria. A Giovanni comincerò a pensarci da domani”.

Fabio Fognini: “Sono dispiaciuto perché sto giocando bene, a punti l’avrei vinta io, ma questo sport dà e questo sport toglie, non ho nulla da recriminare. Oggi è stato un set a parte, non si può parlare di tennis perché era difficile giocare; lui è stato leggermente più solido di me e l’ha portata a casa. Ieri ero un altro giocatore, oggi invece ho fatto fatica, il fisico ne ha risentito e ho accusato un po’ di tensione. E’ difficile analizzare un set e un tie break così, c’è solo il dispiacere per non aver potuto concludere quello che ho fatto di bello ieri. Ero più teso e il mio gioco non ha pagato ma lo sport è bello per questo, e ti fa inc…. anche per questo. A tennis gioco meglio, a punti gioco meglio, ho perso e ha meritato lui. Tutto qui. Rimane comunque la soddisfazione di aver raggiunto di nuovo un terzo turno a Wimbledon.

Sono state due ottime settimane, dopo 3 anni di assenza sull’erba devo dire che mi sono divertito. Ora sono un po’ dispiaciuto ma il bilancio è assolutamente positivo. Gioco perché amo ancora questo sport, non devo dimostrare nulla a nessuno, sono contento perché sto giocando bene e mi sto divertendo.

Ci stiamo rifacendo gli occhi con Jannik e tutti gli altri giovani . E’ bello vedere la passione che Sinner sta portando in Italia e questa è una grande cosa. Dopo che per 20 anni si è parlato solo di Roger, di Rafa e di Nole, ora tocca agli italiani. Io ho sempre tifato per il tennis, anche se ovviamente la vivevo da agonista e c’era sempre la rosicata sportiva se perdevo, adesso guardo il tennis e sorrido. Siamo in tanti e parlano di noi, finalmente in Italia si parla del nostro sport, non è più solo calcio calcio calcio”.