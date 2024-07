Wimbledon Juniores: Il Tabellone Principale maschile e femminile. Cinque azzurri al via

Wimbledon – Tabellone Juniores Maschile – erba

(1) K. Bigun vs M. Carrier

M. Zeitune vs T. Faurel

D. Sarksian vs L. Hooper

G. de Almeida vs (13) A. Omarkhanov

(9) J. Kim vs J. Kennedy

M. Schoenhaus vs C. Robertson

M. Rottgering vs A. Timini

T. Svajda vs (7) H. Jones

(3) F. Cina vs Z. Hamrouni

K. Schinnerer vs J. Diack

W. Rejchtman Vinciguerra vs I. Mayew

B. Gusic Wan vs (16) T. Papamalamis

(12) M. Maksimovic vs C. Swaine

T. Derepasko vs F. Thomas

J. Leach vs I. Almazan Valiente

A. Vasilev vs (6) J. Kumstat

(8) P. Brunclik vs H. Jefferson

H. Bernet vs A. De Marchi

M. Forbes vs C. Brady

N. Honda vs (11) M. Tobon

(14) R. Bennani vs O. Bonding

D. Hwang vs R. Jodar

A. Razeghi vs N. Trouve

P. Marinkov vs (4) T. Berkieta

(5) L. Preda vs M. Ceban

H. Roh vs M. Exsted

K. Ampaw vs A. Santamarta Roig

V. Frydrych vs (10) M. Mrva

(15) C. Woestendick vs T. Sickenberger

A. Karahan vs D. Rapagnetta

Z. Stephens vs T. Zhang

M. Malige vs (2) N. Budkov Kjaer

(1) R. Jamrichovavs C. McNeilT. KrejcovavsB. Blackvs S. ZhiyenbayevaR. Roura Llaveriasvs (13) E. Koike

(9) K. Penickova vs Y. Kotliar

L. Vladson vs S. Zhenikhova

R. Dencheva vs M. Buchnik

J. De Zeeuw vs (8) M. Xu

(4) T. Grant vs L. Tagger

M. Crossley vs E. Ionescu

V. Valdmannova vs O. Carneiro

D. Piani vs (14) A. Vergara Rivera

(10) J. Vandromme vs G. Jang

H. Smart vs A. Penickova

S. Lam vs M. Pohankova

F. Johnson vs (7) A. Kovackova

(5) H. Klugman vs V. Paganetti

E. Sartz-Lunde vs M. Stankiewicz

R. Nijkamp vs L. Urbanova

H. Oluwadare vs (12) K. Rolls

(16) I. Ivanova vs I. Lacy

R. Goto vs A. Arystanbekova

E. Tichackova vs T. Frodin

S. Tsujioka vs (3) E. Jones

(6) I. Jovic vs J. Pastikova

A. Fedotova vs C. Esquiva Banuls

A. Korpanec Davies vs J. Stusek

E. Yaneva vs (11) W. Sonobe

(15) T. Kostovic vs M. El Allami

M. Stojsavljevic vs A. Urhobo

L. Cinalli vs L. Nilsson

G. Paskauskas vs (2) L. Samson