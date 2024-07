Wimbledon: Fils elimina Hurkacz, ritiro del polacco per infortunio sul 9-8 del tiebreak del quarto set (Video)

Hubert Hurkacz partiva come uno dei grandi favoriti per il titolo a Wimbledon 2024, ma è stato eliminato al secondo turno. Arthur Fils ha mostrato un livello eccezionale, aggiudicandosi i primi due set e arrivando ad avere match point nel quarto. Nel tie-break di quel parziale, Hubi si è lanciato per una volée e si è infortunato a un ginocchio, decidendo di ritirarsi con match point contro di lui sul 9 a 8.

A sad ending to a thrilling encounter 💔

Arthur Fils advances to his first Grand Slam third round after Hubert Hurkacz is forced to retire with injury in the fourth set tie-break#Wimbledon pic.twitter.com/NdtNAOghue

— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024