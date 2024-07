Wimbledon, colpo di scena: Sabalenka si ritira per infortunio

Un fulmine a ciel sereno si abbatte su Wimbledon 2024: Aryna Sabalenka, numero 3 del ranking mondiale, ha annunciato il suo ritiro dal torneo a poche ore dal suo esordio previsto sul Campo 1 contro l’americana Emina Bektas.

La tennista bielorussa, che già ieri aveva espresso dubbi sulla sua partecipazione, ha rivelato di soffrire di un problema alla spalla “molto raro nel nostro sport”. Questo infortunio l’aveva già costretta al ritiro ai quarti di finale del torneo di Berlino contro Anna Kalinskaya.

“Ho il cuore spezzato”, ha scritto Sabalenka sui social. “Ho cercato di fare tutto il possibile, ma sfortunatamente la mia spalla non mi ha dato supporto. Ho spinto me stessa al limite in allenamento, ma parlando con il mio team abbiamo deciso che giocare sarebbe stata una cosa peggiore.”

Il posto di Sabalenka nel tabellone principale verrà preso dalla lucky loser russa Erika Andreeva, numero 101 WTA.

Questo ritiro si aggiunge alla decisione di Sabalenka di non partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, scelta motivata dalla necessità di prendersi cura della propria salute in un calendario tennistico sempre più fitto di impegni.

La campionessa bielorussa ha promesso di tornare “più forte che mai” l’anno prossimo, ma la sua assenza rappresenta indubbiamente una perdita significativa per il torneo londinese.





Marco Rossi