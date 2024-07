Wimbledon: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bellucci sorprende Shelton: match sospeso per oscurità con l’azzurro in vantaggio. Trevisan cede a Keys nel primo turno. Errani si arrende a Noskova all’esordio di Wimbledon

Una sorpresa è in corso a Wimbledon: Mattia Bellucci, numero 148 del mondo, sta mettendo in seria difficoltà il favorito Ben Shelton, 14° nel ranking ATP. La sfida, valida per il primo turno del prestigioso torneo londinese, è stata interrotta per oscurità sul campo 18 con l’italiano in vantaggio per due set a uno (6-4, 3-6, 6-3).

Bellucci ha iniziato il match con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set grazie a una maggiore solidità e agilità nei momenti chiave. Dopo aver ceduto il secondo parziale, l’azzurro ha ripreso il controllo nel terzo, sfruttando un efficace gioco basato su un rovescio piatto e un dritto molto arrotato.

La partita riprenderà domani come secondo incontro sul campo 18, con inizio del programma previsto per le ore 12:00 italiane. Bellucci avrà l’opportunità di completare quella che sarebbe una delle più grandi sorprese del torneo, mentre Shelton cercherà di ribaltare la situazione.

Questa prestazione di Bellucci, indipendentemente dall’esito finale, rappresenta già un importante risultato per il talento e la competitività del lombardo anche su una superficie ostica come l’erba di Wimbledon.

Statistiche 🇮🇹 Sara Errani 🇨🇿 Linda Noskova Ace 1 6 Doppi falli 3 3 Percentuale prime di servizio 67% (47/70) 53% (36/68) Punti vinti con la prima 51% (24/47) 78% (28/36) Punti vinti con la seconda 35% (8/23) 44% (14/32) Punti vinti a rete 55% (11/20) 82% (9/11) Palle break convertite 38% (3/8) 63% (5/8) Punti vinti in risposta 38% (26/68) 54% (38/70) Vincenti 16 43 Errori non forzati 20 36 Punti totali vinti 58 80 Distanza coperta 2127.7 m 1881.6 m Distanza coperta per punto 15.4 m 13.6 m

esce di scena al primo turno di Wimbledon, cedendo alla giovane promessa ceca, testa di serie numero 26, con il punteggio di 7-6(3), 6-1. Nonostante la sconfitta, l’azzurra ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto in vista del torneo di doppio che inizierà mercoledì.L’incontro si è aperto con un ottimo avvio di Errani, che ha strappato subito il servizio all’avversaria portandosi sul 3-0. La bolognese ha avuto anche l’opportunità di chiudere il set sul 5-3, ma Noskova ha saputo annullare il set point e riequilibrare la situazione. Nel tie-break, la diciannovenne ceca ha alzato il livello del suo gioco, imponendosi per 7-3.Il secondo set ha visto una Noskova in crescita costante, mentre Errani ha faticato a mantenere il ritmo della prima frazione. Nonostante un tentativo di reazione dell’azzurra, che ha recuperato un break iniziale, la ceca ha preso il largo, chiudendo il parziale con un netto 6-1.Le statistiche evidenziano la superiorità di Noskova al servizio, con il 78% di prime in campo contro il 51% di Errani. Questo fattore si è rivelato decisivo nell’economia del match, con l’italiana che ha progressivamente perso efficacia alla battuta.Ora l’attenzione di Sara si sposta sul torneo di doppio, dove le sue qualità tattiche e la sua esperienza potrebbero risultare determinanti. La sconfitta in singolare, pur amara, potrebbe paradossalmente permetterle di concentrare tutte le energie sulla competizione di coppia.esce di scena al primo turno di Wimbledon 2024, sconfitta dalla testa di serie numero 12, l’americana, con il punteggio di 6-4, 7-6(4) in un’ora e 47 minuti di gioco.Le statistiche evidenziano la superiorità di Keys, che ha messo a segno 21 vincenti contro i 12 di Trevisan, pur commettendo più errori non forzati (29 contro 26). L’americana ha anche servito meglio, realizzando 6 ace e vincendo complessivamente 81 punti contro i 74 dell’italiana.

Il primo set ha visto un equilibrio iniziale, con entrambe le giocatrici che hanno annullato palle break. Il momento decisivo è arrivato nel settimo game, quando Trevisan ha perso il servizio dopo essere stata in vantaggio 40-15. Keys ha poi chiuso il set 6-4 in 49 minuti.

Nel secondo set, l’azzurra ha mostrato carattere recuperando un break di svantaggio e portandosi sul 4-3. Il parziale è poi giunto al tie-break, dove Trevisan ha avuto un mini-break di vantaggio sul 4-3. Tuttavia, Keys ha alzato il livello vincendo quattro punti consecutivi e chiudendo set e partita sul 7-4.

Nonostante la sconfitta, Trevisan ha mostrato momenti di buon tennis, ma non è riuscita a sfruttare le poche occasioni avute contro una Keys in giornata positiva. L’americana affronterà ora la cinese Wang Yafan al secondo turno.

Statistiche 🇮🇹 Martina Trevisan 🇺🇸 Madison Keys Ace 0 6 Doppi falli 2 2 Percentuale prime di servizio 68% (55/81) 72% (53/74) Punti vinti con la prima 58% (32/55) 64% (34/53) Punti vinti con la seconda 62% (16/26) 67% (14/21) Punti vinti a rete 75% (9/12) 40% (4/10) Palle break convertite 25% (1/4) 29% (2/7) Punti vinti in risposta 35% (26/74) 41% (33/81) Vincenti 12 21 Errori non forzati 26 29 Punti totali vinti 74 81 Distanza coperta 1966.3 m 2140.0 m Distanza coperta per punto 12.7 m 13.8 m

No.1 Court – Ore: 2:00pm

– 3° incontro:

– J. Sinner 🇮🇹 vs Y. Hanfmann 🇩🇪



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 3 6 Y. Hanfmann Y. Hanfmann 3 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 1-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

– 2° incontro:

– J. Paolini 🇮🇹 vs S. Sorribes Tormo 🇪🇸



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 5 3 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

– 3° incontro:

– M. Trevisan 🇮🇹 vs M. Keys 🇺🇸



Slam Wimbledon M. Trevisan M. Trevisan 4 6 M. Keys [12] M. Keys [12] 6 7 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Keys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Keys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Keys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Keys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

– 2° incontro:

– M. Berrettini 🇮🇹 vs M. Fucsovics 🇭🇺



Slam Wimbledon M. Berrettini M. Berrettini 7 6 3 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 2 6 1 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-1 → 6-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

– 4° incontro:

– M. Bellucci 🇮🇹 vs B. Shelton 🇺🇸



Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 0 6 3 6 0 B. Shelton [14] • B. Shelton [14] 0 4 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 B. Shelton 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 5-2 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-1 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

– 4° incontro:

– S. Errani 🇮🇹 vs L. Noskova 🇨🇿



Slam Wimbledon S. Errani S. Errani 6 1 L. Noskova [26] L. Noskova [26] 7 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Noskova 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Noskova 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 2-4* df 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-40 ace 1-0 → 2-0 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

– 4° incontro:

– M. Navone 🇦🇷 vs L. Sonego 🇮🇹



Slam Wimbledon M. Navone [31] M. Navone [31] 4 6 4 L. Sonego L. Sonego 6 7 6 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 M. Navone 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Navone 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 M. Navone 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

– 1° incontro:

– M. Arnaldi 🇮🇹 vs F. Tiafoe 🇺🇸



Slam Wimbledon M. Arnaldi M. Arnaldi 7 6 1 3 3 F. Tiafoe [29] F. Tiafoe [29] 6 2 6 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 16 – Ore: 12:00am

– 1° incontro:

– L. Van Assche 🇫🇷 vs F. Fognini 🇮🇹