Challenger Troyes: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Lorenzo Giustino nel Md

Challenger Troyes – Tabellone Principale – terra

(1) Trungelliti, Marco vs Sultanov, Khumoyun

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Naw, Hazem vs (7) Moller, Elmer

(3) Skatov, Timofey vs Qualifier

(WC) Rivet, Maxence vs Erhard, Mathys

Qualifier vs Denolly, Corentin

Forejtek, Jonas vs (6) Lamasine, Tristan

(5) Gaubas, Vilius vs (WC) Hernandez-Aguila, Abel

Qualifier vs Lopez Montagud, Carlos

(WC) Marmousez, Lilian vs Kopp, Sandro

(PR) Alvarez Varona, Nicolas vs (4) Guillen Meza, Alvaro

(8) Landaluce, Martin vs Taberner, Carlos

Geerts, Michael vs Jorda Sanchis, David

Fanselow, Sebastian vs Ursu, Vadym

Debru, Gabriel vs (2) Hemery, Calvin

(1) Wenger, Damienvs (WC) Erler, LancelotLoof, Thijmenvs (8) Pieczkowski, Olaf

(2) Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Camus, Charlie

(WC) Chapoutot, Hugo vs (7) Barrena, Alex

(3) Paul, Jakub vs (Alt) Castelnuovo, Luca

Deschamps, Thomas vs (11) Brunold, Mika

(4) Bittoun Kouzmine, Constantin vs (PR) Milojevic, Nikola

Bonnaud, Arthur vs (12) Bouquet, Lucas

(5) Gimeno Valero, Carlos vs Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

Valsecchi, Paul vs (10) Oberleitner, Neil

(6) Roncadelli, Franco vs (WC) Rolland De Ravel, Cosme

Beauge, Maxence vs (9) Bax, Florent

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Damien Wenger vs [WC] Lancelot Erler

2. [WC] Hugo Chapoutot vs [7] Alex Barrena

3. [6] Franco Roncadelli vs [WC] Cosme Rolland De Ravel

4. Arthur Bonnaud vs [12] Lucas Bouquet

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Evgeny Karlovskiy vs [WC] Charlie Camus

2. [5] Carlos Gimeno Valero vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

3. Maxence Beauge vs [9] Florent Bax

4. [3] Jakub Paul vs [Alt] Luca Castelnuovo

Court 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Thijmen Loof vs [8] Olaf Pieczkowski

2. Paul Valsecchi vs [10] Neil Oberleitner

3. [4] Constantin Bittoun Kouzmine vs [PR] Nikola Milojevic

4. Thomas Deschamps vs [11] Mika Brunold