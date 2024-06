Challenger Brasov: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel Md

Challenger Brasov – Tabellone Principale – terra

(1) Burruchaga, Roman Andres vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs Qualifier

Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

(WC) Boitan, Gabi Adrian vs (5) Dellien, Murkel

(4) Royer, Valentin vs Krumich, Martin

(WC) Cretu, Cezar vs Mikrut, Luka

(Alt) Ionel, Nicholas David vs Sachko, Vitaliy

Vallejo, Adolfo Daniel vs (6) Fatic, Nerman

(8) Popko, Dmitry vs Qualifier

Qualifier vs Weis, Alexander

Echargui, Moez vs Jianu, Filip Cristian

Luz, Orlando vs (3) Heide, Gustavo

(7) Ficovich, Juan Pablo vs Kirkin, Ergi

Dodig, Matej vs Qualifier

Elias, Gastao vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Chirita, Ioan Alexandru vs (2) Moreno De Alboran, Nicolas

(1) Sels, Jellevs Snitari, IlyaJecan, Alexandruvs (7) Krutykh, Oleksii

(2) Bobrov, Bogdan vs (WC) Pieleanu, Rares Teodor

Pavel, Bogdan vs (8/Alt) Dancu, Vlad Andrei

(3) Nijboer, Ryan vs (WC) Palosi, Stefan

(Alt) Whiting, Tennyson vs (10) Tomescu, Dan Alexandru

(4) Basilashvili, Nikoloz vs Ivanov, Simon Anthony

Alternate vs (12) Papoe, Radu Mihai

(5) Barton, Hynek vs Coman, Mihai Alexandru

(Alt) Bara, Filip Gabriel vs (9) Gima, Sebastian

(6) Nesterov, Petr vs (WC) Ghetu, Gabriel

(WC) Berge Nourescu, Alejandro Mateo vs (11) Orlov, Vladyslav

Center – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Filip Gabriel Bara vs [9] Sebastian Gima

2. [5] Hynek Barton vs Mihai Alexandru Coman

3. [Alt] Tennyson Whiting vs [10] Dan Alexandru Tomescu

4. Bogdan Pavel vs [8/Alt] Vlad Andrei Dancu

Court 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Alternate vs [12] Radu Mihai Papoe

2. [1] Jelle Sels vs Ilya Snitari

3. [2] Bogdan Bobrov vs [WC] Rares Teodor Pieleanu

4. [WC] Alejandro Mateo Berge Nourescu vs [11] Vladyslav Orlov (non prima ore: 13:00)

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Nikoloz Basilashvili vs Simon Anthony Ivanov

2. Alexandru Jecan vs [7] Oleksii Krutykh

3. [3] Ryan Nijboer vs [WC] Stefan Palosi

4. [6] Petr Nesterov vs [WC] Gabriel Ghetu (non prima ore: 13:00)