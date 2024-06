Tsitsipas riflette sulla rivalità con Kyrgios e la sfida di Wimbledon 2022

Alla vigilia di Wimbledon 2024, Stefanos Tsitsipas ha rilasciato un’intervista a Express Sport, riflettendo sulla sua accesa rivalità con Nick Kyrgios e in particolare sul controverso match di Wimbledon 2022.

Il tennista greco ha ricordato: “Per me quell’anno era importante. Sentivo che il mio tennis era eccellente durante quella stagione sull’erba. Avevo vinto il mio primo torneo su erba a Maiorca e mi sentivo molto bene con il mio gioco”. Tsitsipas arrivava al torneo londinese con grandi aspettative, fino all’incontro con Kyrgios, che sarebbe poi diventato finalista.

“Arrivai a quella partita con Kyrgios con molte aspettative di potergli fare molto male e forse anche vincere. E quelle cose che sono successe durante l’incontro mi hanno un po’ sconcertato. È stato il miglior momento della mia carriera con il peggior comportamento dall’altra parte che mi ha fatto sentire terribile”, ha ammesso Tsitsipas, considerando la condotta dell’australiano come la scintilla che ha acceso la miccia.

Nonostante la tensione di quel match, Tsitsipas ha dichiarato di non avere rimpianti: “Guardando indietro, non mi pento di nulla. Credo che mi abbia insegnato molte cose su come non comportarmi in campo e come non permettere di essere schiacciato, specialmente quando l’avversario cerca di imporlo durante una partita. Mi ha insegnato che non dovrei mai prendere le cose sul serio e che dovrei concentrarmi unicamente su me stesso”.

Oggi, due anni dopo quell’episodio da dimenticare, il greco e l’australiano hanno imparato ad andare d’accordo e persino a fare progetti fuori dal campo da tennis. Resta da vedere cosa accadrà la prossima volta che si affronteranno, ma per ora dobbiamo aspettare il ritorno di Kyrgios alla competizione.





Francesco Paolo Villarico