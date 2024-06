Laver Cup: Ben Shelton giocherà a Berlino nel team World

Ben Shelton giocherà in Laver Cup il prossimo settembre a Berlino con il team World. L’annuncio viene dal sito dell’evento, che conferma così il quarto giocatore nella squadra rossa, capitanata per l’ultima volta da John McEnroe, prima di passare il testimone ad Andre Agassi nel 2025, quando la tre giorni di gara andrà in scena a San Francisco. Il potente americano rappresenterà il team World per la seconda volta in carriera, in quella che sarà la settima edizione della Laver Cup, in calendario alla Uber Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre 2024. L’attuale numero 14 del ranking mondiale si unirà ad Alex de Minaur, Tommy Paul e Taylor Fritz, restano ancora due slot liberi che saranno annunciati a breve.

Dopo aver raggiunto le semifinali agli US Open nel 2023, Shelton ha debuttato alla Laver Cup a Vancouver, dove ha vinto le sue tre partite disputate per la sua squadra, in singolo contro Arthur Fils e due partite di doppio, in coppia con Felix Auger-Aliassime a sabato e Frances Tiafoe nella giornata conclusiva.

“Ben è totalmente a suo agio in un ambiente di squadra e apprezza il grande palcoscenico”, ha affermato McEnroe, che è a caccia del terzo titolo consecutivo della Laver Cup, dopo il primo successo per la sua squadra alla O2 di Londra, nel 2022. “Porta un’energia incredibile alla squadra ed è una minaccia sia nel singolo che nel doppio con un servizio potente e una feroce voglia di vincere.”

“Sono entusiasta di tornare nel Team World”, ha detto Shelton al sito dell’evento. “Giocare alla Laver Cup è stato uno dei miei momenti salienti lo scorso anno e non vedo l’ora di unirmi ai ragazzi di Berlino e difendere la coppa”.

Al momento il team Europe di Bjorn Borg (anche lui all’ultima presenza, nel 2025 sarà sostituito da Yannick Noah) è composto dal campione del Roland Garros 2024 Carlos Alcaraz e il finalista Alexander Zverev, insieme all’ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev e al 22 volte campione del Grande Slam Rafael Nadal. Anche per blu sono attesi due nuovi arrivi nelle prossime settimane a completare la squadra.

Mario Cecchi