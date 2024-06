ATP 250 Maiorca: Il Tabellone di qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Maiorca – Tabellone Qualificazione- Erba

1. [2] Maximilian Marterervs Luke Saville2. [1] Thiago Monteirovs Rio Noguchi3. [4] Adam Waltonvs David Jorda Sanchis

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Fanselow vs [5] Gijs Brouwer

2. [3] Constant Lestienne vs Michael Geerts

3. [Alt] Hernan Casanova vs [8] Daniel Masur

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ramkumar Ramanathan vs [6] Abdullah Shelbayh

2. [WC] Joan Nadal vs [7/WC] Paul Jubb