ATP Halle: un bel Sonego non basta, Zverev vince in due set

Esce dal campo tra gli applausi Lorenzo Sonego, ma purtroppo sconfitto da un consistente e a tratti ingiocabile Alexander Zverev al servizio nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle. Il 6-4 7-6(5) conclusivo è specchio fedele di una partita tirata, dominata dai servizi e girata su di un solo break nel primo parziale, al primissimo turno di servizio del match, perso da Lorenzo un po’ “freddo” in partenza col braccio e titubante sotto rete, e quindi nel tiebreak del secondo, di ottimo livello e molti punti spettacolari. I rimpianti per Lorenzo ci sono, e si concentrano tutti nel tiebreak: con due risposte eccezionali era scappato avanti 3-0 con due mini-break, quindi si è fatto riprendere con qualche incertezza ma l’errore più grave è sul 3 pari, quando ha scaricato in rete un rovescio comodissimo con l’altro ormai disarmato. Sarebbe stato 4-3 e servizio, e chissà… Complessivamente Zverev ha meritato il successo, forte di un servizio monumentale: 79% di prime in campo, vincendo l’86% dei punti sulla prima e un clamoroso 83 sulla seconda. Impossibile breakkarlo, e bravo è stato Lorenzo a servire molto bene, attaccare e cercare di scappare dalla riga di fondo, visto che i drive del rivale erano complessivamente più potenti e profondi.

Purtroppo Sonego ha pagato a caro prezzo le poche incertezze già descritte, che magari potevano forzare il match al terzo set se non commesse, ma oggettivamente per far partita contro un rivale così forte e in una giornata del genere alla battuta è necessario rispondere con più qualità e precisione. Ha trovato alcune risposte clamorose Lorenzo, ma sono state pallate a tutta estemporanee, quelle magari da tirar fuori nei momenti decisivi, come poteva essere appunto il tiebreak; ma nel corso della partita in risposta ha fatto davvero troppo poco, tanto da non ottenere nemmeno una palla break in tutta partita. Bravo Sasha, ma in quella fase Lorenzo deve assolutamente migliorare.

La prestazione dell’azzurro resta comunque complessivamente buona. La sensazione è che contro un avversario meno attrezzato e con un servizio non così importante, il Lorenzo odierno avrebbe battuto fior di rivali. Il suo tennis ricco di energia e offensivo si esalta sui prati, forte di una prima palla buona e della sua propensione offensiva. Con l’attacco col diritto e poi buone chiusure di volo ha spesso messo in difficoltà Zverev, in particolare nel secondo set, giocato assolutamente alla pari. È piaciuta molto la sua attitudine sempre positiva, nonostante molti turni di risposta nei quali quasi “non l’ha vista” affatto, e per come si rimasto molto focalizzato nei suoi turni di battuta, difesi piuttosto bene. Alla fine anche Sonego nel secondo set non ha concesso alcuna palla break, e ne ha salvate 4 con qualità nella parte finale del primo parziale.

Zverev si conferma in ottima forma psico fisica dopo Roland Garros. Su erba non ha ancora vinto un torneo, ma con questa qualità al servizio e colpi davvero pesanti e profondi, in quel di Halle sarà un avversario terribilmente scomodo per tutti. Lorenzo adesso deve sperare in un buon sorteggio a Wimbledon e provare a scatenare tutta la sua energia e velocità in campo anche sui courts più “sacri” alla disciplina. Sembra in recupero dopo mesi di forti alti e bassi, manca qualche grande risultato per rendergli quella fiducia davvero necessaria a trasformarsi in benzina ed accendere al massimo il suo motore. L’attitudine super-offensiva di questa partita è quella giusta.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sonego inizia il match al servizio, ma la prima palla lo aiuta poco. Sul 30 pari commette un bruttissimo errore, un tocco di volo scolastico spedito malamente in rete. Con un Ace salva l’immediata palla break. Zverev mette in moto la potenza del suo rovescio, nettamente più consistente di quello di Lorenzo. Stavolta il servizio non lo aiuta, rischia una palla corta ma la rincorsa e tocco di Sasha sono perfetti. BREAK Zverev, 1-0. Con un turno di battuta a zero il tedesco consolida il vantaggio e può fare corsa di testa. Non sicuro col diritto Sonego, attacca appena possibile ma i suoi schemi sono forzati, un po’ caotici. Col servizio chiude il terzo game l’italiano, 1-2. Pesanti i colpi di Zverev, quando trova anche profondità la difesa di Sonego è difficile, anche perché continua a tenere una posizione piuttosto vicina alla riga di fondo. Corretto, ma difficile. 3-1. Quinto game, perfetta la risposta di Sasha, Lorenzo non ha il tempo di ritrovare posizione dopo il servizio, 0-30. Si aggrappa al servizio, e poi anche al tocco con due tagli molto ben eseguiti (2-3). Imprendibile Zverev alla battuta, percentuali altissime e tempi per l’attacco perfetti. Sorride Sasha quando apprende che la sua Germania ha raddoppiato contro la Ungheria agli Europei, e “festeggia” con un’altra mazzata di diritto. 4-2. Troppo potente e preciso il tedesco, e pure sul net chiude la porta in sicurezza. Vola 5-3 Sasha e in risposta mette in difficoltà l’azzurro. Con un lob e poi passante preciso Zverev è 0-30 e poi 0-40 con una difesa diventata attacco da manuale. Pazzesco il taglio con la volée alta di rovescio, gran mano. Tre set point. Sonego annulla il primo con un bel passante di diritto, poi il secondo con un servizio potente. Esagera Sasha sul terzo, bell’attacco ma poi cerca una volée bassa terribilmente difficile, e non va (bene col passante Lorenzo). Salva pure un quarto set point il torinese, bravo a toccare una volée di diritto profondissima. In qualche modo, Sonego resta in vita nel set, 5-4. Di pura potenza Zverev chiude 6-4, un set nel quale ha perso solo due punti con la prima palla in campo. Perfetto.

Secondo set, Sonego to serve. Inizia bene, pure una smorzata ben mascherata, 1-0. Riflesso eccezionale di Zverev sul 30-15, a chiamato a rete intercetta con un lampo il passante. Continua il suo match implacabile alla battuta, e forte di un rovescio oggi perfetto, 1 pari. È salito il livello di Lorenzo, attacca subito e lo fa bene, unica via per scappare alla potenza dei colpi da fondo del rivale. Il set avanza sui turni di servizio, solo il settimo game va ai vantaggi, con l’azzurro alla battuta, ma senza palle break all’orizzonte. Lorenzo è cresciuto nel rendimento del servizio e il suo tennis scorre più fluido, ma in risposta è quasi nullo con Zverev che non sbanda mai e si porta 5 pari con solo due punti persi nei suoi game. In risposta però Sasha è meno dirompente, anche per la miglior qualità della prima palla di Sonego. Con un’altra ottima palla corta di diritto Lorenzo vola 6-5. Zverev chiude ancora a zero il game #12, Tiebreak Time. Furia Sonego! Si prende un punto in risposta con due diritti uno più ponte dell’altro, partendo da una buona risposta. 2-0. Ancor più straordinaria la risposta di diritto nel terzo punto, “una foto”, impattata alla perfezione. 3-0! Zverev si riscatta con un diritto cross imprendibile, gran livello in questo tiebreak, 3-1, poi sbaglia i tempi della discesa a rete Lorenzo, e viene punito dal passante. 3-2. Nooooo! Che regalo di Sonego, dopo una gran risposta corre avanti e sbaglia il rovescio nei pressi del net, troppa foga. Errore grave, urla l’azzurro, consapevole della chance tremenda sprecata. Da 3-0 Sonego, ora lo score è 4-3 Zverev. Con un gran diritto in avanzamento Sonego impatta 4 pari. Vincendo una schermaglia sotto rete (pesante il tedesco nell’ultimo allungo), 5-4 Sonego. Botta di servizio e 5 pari, ora si va a set point, o match point… Uff, attacca bene Lorenzo, ma che passante col diritto Sasha, si merita il Match Point sul 6-5. Finisce qua, attacca col diritto sul rovescio dell’italiano, che non contiene. Bella partita di Lorenzo, ma non basta.

ATP Halle Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 4 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 7 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1