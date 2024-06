Darderi lotta ma cede a Struff all’esordio sull’erba di Halle. L’azzurro si arrende solo al tiebreak del terzo set e al decimo match point dopo aver mancato anche una palla match

Luciano Darderi esce sconfitto al primo turno dell’ATP 500 di Halle, ma il giovane tennista italiano può essere soddisfatto della sua prestazione all’esordio assoluto sull’erba. Nonostante il ko contro il più esperto Jan-Lennard Struff, Darderi ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche su questa superficie, cedendo solo al decimo match point dopo una battaglia di due ore e quaranta minuti. Il punteggio finale di 6-7, 7-5, 7-6 (10) in favore del tedesco è indicativo dell’equilibrio che ha caratterizzato l’incontro.

Il primo set è stato piuttosto rapido, con i servizi a farla da padrone. Darderi si è aggiudicato il parziale al tie-break, approfittando di alcuni errori di Struff, tra cui un doppio fallo. Nel secondo set, il tedesco ha iniziato ad essere più aggressivo in risposta, procurandosi le prime palle break nel quarto gioco, ma Darderi ha risposto da campione, annullandole con un ace e una palla corta di rovescio. Struff, però, ha trovato il break decisivo sul finire del set, chiudendo sul 7-5.

Il terzo set è stato un’altalena di emozioni. Darderi ha brekkato Struff nel quinto gioco portandosi avanti per 3 a 2 e servizio a disposizione, ma il tedesco ha subito controbrekkato l’azzurro nel gioco successivo. Poco dopo, è stato Struff a mettere pressione all’azzurro, che però ha annullato una palla break nell’ottavo gioco e tre match point nel decimo, appellandosi al servizio.

Il tie-break finale è stato un concentrato di tensione e colpi di scena. Darderi manca un match point (servizio vincente del tedesco) e ne annulla altri sei, dimostrando una grande freddezza nei momenti cruciali. Alla fine, però, Struff ha avuto la meglio per 12-10, sfruttando un errore dell’italiano sul decimo match point.

Nonostante la sconfitta, Luciano Darderi può trarre indicazioni positive dal suo esordio sull’erba. Il giovane azzurro ha dimostrato di poter tenere testa a un giocatore esperto come Struff, mettendo in mostra un tennis solido e variato. Con un po’ più di esperienza sulla superficie e qualche aggiustamento al servizio (49% di punti vinti con la seconda), Darderi potrà sicuramente recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione sull’erba. Ora, l’attenzione del tennista italiano si sposta sui prossimi appuntamenti, con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli su tutte le superfici e di avere ampi margini di miglioramento. La sconfitta contro Struff, pur dolorosa, rappresenta un punto di partenza sull’erba importante per il futuro di Luciano Darderi.

ATP Halle Luciano Darderi Luciano Darderi 7 5 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 7 7 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 30-30 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Struff 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Struff 0-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Luciano Darderi 🇩🇪 Jan-Lennard Struff Punteggio servizio 272 305 Ace 14 21 Doppi falli 8 8 Percentuale prime di servizio 50% (73/145) 59% (63/106) Punti vinti con la prima 82% (60/73) 90% (57/63) Punti vinti con la seconda 49% (35/72) 56% (24/43) Palle break salvate 78% (7/9) 67% (2/3) Giochi di servizio giocati 18 18 Punteggio risposta 93 103 Punti vinti in risposta sulla prima 10% (6/63) 18% (13/73) Punti vinti in risposta sulla seconda 44% (19/43) 51% (37/72) Palle break convertite 33% (1/3) 22% (2/9) Giochi di risposta giocati 18 18 Punti vinti al servizio 66% (95/145) 76% (81/106) Punti vinti in risposta 24% (25/106) 34% (50/145) Punti totali vinti 48% (120/251) 52% (131/251)





Francesco Paolo Villarico