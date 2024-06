Lazzaroni Cup: domani finale alle 10.30 tra il francese Marmousez e l’ucraino Ovcharenko. Nella finale di doppio sconfitto il rosetano Ricca in coppia con Virgili

Non ci saranno italiani nella finale della Lazzaroni Cup in programma, a partire dalle ore 10:30 di domani, sabato 15, sul campo centrale del Circolo tennis di Piana Vincolato, a Chieti. Infatti, toccherà al 22enne ucraino Oleksandr Ovcharenko, testa di serie n. 8 dell’Itf di Chieti e n.635 del ranking mondiale, ed al coetaneo francese Lilian Marmousez, n.675, contendersi il trofeo ed succedere, nell’albo d’oro, al romagnolo Marcello Serafini.

Come era prevedibile, le oltre 250 posizioni di differenza nel ranking tra Marmousez e Gabriele Maria Noce si sono fatte sentire anche se il secondo set è stato piuttosto equilibrato. Il giocatore francese, dopo aver dominato la prima partita, nonostante un piccolo problema fisico sul 5-4 a favore dell’italiano Noce (n.939) nel secondo set, si è prontamente ripreso. Così, dopo aver impattato sul 5-5, Marmousez è anche riuscito a strappare il servizio a Noce nel gioco successivo e poi a chiudere definitivamente i conti con il punteggio di 62/75. E’ durata, invece, ben tre ore e 10 minuti la seconda semifinale vinta dall’ucraino Ovcharenko per 61/67(5)/75 sul giovane lucchese Ribecai al termine di un incontro caraterizzato da numerosi break e controbreak. Dopo un rapido primo set a favore del giocatore di Kiev, il match ha cambiato decisamente volto in avvio di seconda partita. Nel terzo set, Ovcharenko si è portato subito sul 4-1 ma Ribecai ha avuto la forza di recuperare. Il break decisivo, da parte dell’ucraino, è arrivato proprio al 12° gioco dopo una autentica battaglia. Nella finale di doppio, il rosetano Ricca e Virgili sono stati sconfitti dalla coppia Rottoli-Sorrentino.