Djokovic, l’incognita del rientro: a rischio Wimbledon e Olimpiadi

Il mondo del tennis è in attesa di capire quando e come Novak Djokovic tornerà in campo dopo l’operazione al menisco che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale del Roland Garros. Il numero 1 del mondo dovrà stare fuori dalle piste per almeno 3 settimane, saltando così la stagione sull’erba e mettendo in dubbio la sua partecipazione a Wimbledon. Ma la vera incognita è se riuscirà a recuperare in tempo per i Giochi Olimpici di Parigi, un appuntamento che ancora manca nel suo palmares. Sarà questa la sua sfida più grande o riuscire a tornare al 100% nel circuito?

In questo scenario di incertezza, Andy Roddick ha espresso la sua opinione sui tempi di recupero di Djokovic, sottolineando come tutto dipenderà dalla gravità della lesione al menisco. L’ex numero 1 del mondo, che ha subito lo stesso infortunio a 17 anni, ha una visione più esperta della situazione. “Ovviamente è un corpo più giovane e ho giocato così per quattro o cinque mesi. L’ho rifatto qualche mese fa e mi sono semplicemente riposato, ma la differenza è che io non devo giocare Wimbledon tra un mese*”, ha dichiarato nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’.

Roddick sa di cosa parla e ritiene che sarà impossibile per Djokovic giocare a Parigi e che anche Wimbledon sia quasi completamente escluso, poiché non si tratta solo di recuperare dall’operazione, ma anche di riprendere gli allenamenti dopo tanti giorni di stop. “Questa chirurgia, almeno in base a tutti i tipi che ho visto, compresa la mia, esclude i Giochi Olimpici e mette Wimbledon a grave rischio. Non si tratta solo di dire che il ginocchio starà bene tra un mese, perché bisogna allenarsi, soprattutto per Novak”.

Il serbo è un giocatore con una forma fisica invidiabile, considerando che questa è solo la sua seconda operazione e che a 37 anni continua a vincere grandi titoli. Tuttavia, questo problema al ginocchio è particolare, poiché influirà sulla sua mobilità, un aspetto fondamentale nel suo gioco difensivo. “La sua specialità è poter martellare gli avversari, tenerli in scambi lunghi, muoverli da una parte all’altra… Novak ha bisogno delle sue gambe, delle sue abilità difensive. Probabilmente è il miglior giocatore difensivo nella storia del tennis e, in difesa, ti affidi alle tue gambe”, ha spiegato Roddick.

La grande sfida che attende Djokovic, una volta recuperato dall’operazione, sarà tornare a competere al massimo delle sue possibilità. L’età non gioca a suo favore, oltre al fatto di essersi infortunato proprio tra i due Slam più ravvicinati. Questo metterà a rischio il resto della stagione? Cosa ne pensa Roddick? “Scommettere contro i grandi è a tuo rischio e pericolo, ma quando qualcuno ha 37 anni e inizia a operarsi al ginocchio, è un problema. Una rottura del menisco non è grave quando hai 24, 25, 26 anni, ma questo è il peggior momento possibile perché è il periodo più breve tra due Slam. Direi che l’erba è la sua superficie migliore in questo momento e la peggiore per i rivali che affronta. Se si ritira tra due settimane, sarà un guaio. Questo metterebbe a rischio anche gli US Open e potrebbe porre fine a questa stagione, dando l’ultima spinta l’anno prossimo. Bisogna recuperare in salute per il 2025”.





Francesco Paolo Villarico