Challenger Nottingham 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Al via Mattia Bellucci

🇬🇧 Challenger Nottingham 2 – Tabellone Principale – erba

– 🇬🇧 NORRIE, Cameron (WC – 1) vs Qualifier

– Qualifier vs 🇬🇧 FERY, Arthur (WC)

– 🇨🇦 DIALLO, Gabriel vs 🇮🇹 BELLUCCI, Mattia

– 🇨🇭 RIEDI, Leandro vs 🇺🇸 NAVA, Emilio (5)

– 🇨🇳 SHANG, Juncheng (3) vs 🇨🇱 BARRIOS VERA, Tomas

– Qualifier vs 🇬🇧 CHOINSKI, Jan

– 🇨🇳 BU, Yunchaokete (Alt) vs Qualifier

– 🇬🇧 JUBB, Paul (WC) vs 🇭🇷 AJDUKOVIC, Duje (7)

– 🇧🇦 DZUMHUR, Damir (6) vs 🇧🇷 FONSECA, Joao

– 🇬🇧 HARRIS, Billy (Alt) vs 🇭🇰 WONG, Coleman

– 🇺🇸 KYPSON, Patrick vs 🇰🇿 KUKUSHKIN, Mikhail

– 🇦🇺 POLMANS, Marc (Alt) vs 🇫🇷 MAYOT, Harold (4)

– 🇿🇦 HARRIS, Lloyd (8) vs 🇰🇿 ZHUKAYEV, Beibit

– 🇯🇵 MOCHIZUKI, Shintaro vs Qualifier

– 🇺🇸 KUDLA, Denis vs Qualifier

– 🇨🇭 STRICKER, Dominic vs 🇬🇧 EVANS, Daniel (2)

🇬🇧 Challenger Nottingham 2 – Tabellone Qualificazione – erba

– 🇦🇹 RODIONOV, Jurij (1) vs 🇬🇧 SEARLE, Henry (WC)

– 🇬🇧 HUSSEY, Giles vs 🇦🇺 SAVILLE, Luke (11)

– 🇦🇺 TU, Li (2) vs 🇬🇧 STEWART, Hamish (Alt)

– 🇦🇺 MOTT, Blake vs 🇦🇺 BOLT, Alex (7)

– 🇪🇪 LAJAL, Mark (3) vs 🇬🇧 BRADY, Patrick (WC)

– 🇬🇧 FEARNLEY, Jacob (Alt) vs 🇫🇷 CHIDEKH, Clement (8)

– 🇬🇧 PENISTON, Ryan (4) vs 🇬🇧 PINNINGTON JONES, Jack (WC)

– 🇬🇧 EDMUND, Kyle (Alt) vs 🇬🇧 GILL, Felix (10)

– 🇯🇵 SHIMABUKURO, Sho (5) vs 🇬🇧 PARKER, Stuart (Alt)

– 🇬🇧 MCHUGH, Aidan vs 🇦🇺 MCCABE, James (12)

– 🇦🇺 SWEENY, Dane (6) vs 🇦🇺 ELLIS, Blake

– 🇬🇧 WENDELKEN, Harry (WC) vs 🇬🇧 **BROOM, Charles (9)

Il programma di oggi

– **12:00** Rodionov J. 🇦🇹 – Searle H. 🇬🇧

– **13:30** Hussey G. 🇬🇧 – Saville L. 🇦🇺

– **13:30** Lajal M. 🇪🇪 – Brady P. 🇬🇧

– **13:30** Sweeny D. 🇦🇺 – Ellis B. 🇦🇺

– **13:30** Wendelken H. 🇬🇧 – Broom C. 🇬🇧

– **15:00** Edmund K. 🇬🇧 – Gill F. 🇬🇧

– **15:00** Fearnley J. 🇬🇧 – Chidekh C. 🇫🇷

– **15:00** Mott B. 🇦🇺 – Bolt A. 🇦🇺

– **15:00** Peniston R. 🇬🇧 – Pinnington Jones J. 🇬🇧

– **16:30** Shimabukuro S. 🇯🇵 – Parker S. 🇬🇧

– **16:30** Tu L. 🇦🇺 – Stewart H. 🇬🇧

– **18:00** McHugh A. 🇬🇧 – McCabe J. 🇦🇺