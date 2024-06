Roland Garros: Il programma di Venerdì 07 Giugno 2024. E’ il giorno della semifinale Sinner vs Alcaraz. Sinner, quote da numero uno: per i bookie in vetta al ranking anche nel 2025 e ora è caccia al Roland Garros (sondaggio)

Il nuovo impero del tennis porta il nome di Jannik Sinner. L’italiano sarà numero uno del mondo da lunedì prossimo, ma per i bookmaker manterrà la vetta del ranking ATP molto a lungo. La possibilità di vedere l’altoatesino in prima posizione a fine anno si gioca a 1,75, ma attenzione anche al 2025: Sinner davanti a tutti in classifica tra un anno, dopo il prossimo Roland Garros, vale 2,50. Chi può fermarlo? Il principale avversario nelle quote è Carlos Alcaraz, proposto in cima al ranking a fine anno a 2,75. Più lontano Novak Djokovic, per cui un ritorno in vetta è fissato a 5.

IL TRIONFO A PARIGI Ma il Roland Garros è tutt’altro che terminato, e Sinner è ormai candidato ad alzare il secondo Slam consecutivo: una vittoria di Jannik a Parigi paga 3 volte la posta, dietro soltanto a Carlos Alcaraz, con cui se la vedrà in semifinale, proposto a 2,15.

Court Philippe-Chatrier – Ore 14:30

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner



Casper Ruud vs Alexander Zverev (non prima 17:30)

🇪🇸 Alcaraz (3) – 🇮🇹 Sinner (2) 5-4 1.62 2.32🇳🇴 Ruud (7) – 🇩🇪 Zverev (4) 2-2 2.01 1.81