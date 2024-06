Djokovic rompe il silenzio dopo l’operazione al menisco: “Tornerò il prima possibile”

Novak Djokovic ha parlato per la prima volta da quando ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico minore per trattare un problema al menisco, infortunio subito durante il Roland Garros.

“Ieri ho dovuto prendere decisioni difficili dopo essermi strappato il menisco durante il mio ultimo match. Sto ancora elaborando tutto, ma sono felice di dirvi che l’intervento è andato bene. Sono grato all’équipe di medici che mi è stata accanto, così come per l’enorme sostegno che ho ricevuto dai miei fan. Farò del mio meglio per tornare sano e in forma sui campi il prima possibile. Il mio amore per questo sport è forte e il desiderio di competere ai massimi livelli è ciò che mi spinge ad andare avanti”*, ha commentato il serbo.

Secondo i tempi stabiliti, dovrebbe rimanere fuori per circa tre settimane, il che mette in dubbio la sua presenza a Wimbledon, terzo Slam della stagione e dove difende la finale.

