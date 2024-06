Bolelli e Vavassori in semifinale al Roland Garros 2024 nel doppio maschile

Gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, undicesima testa di serie, hanno raggiunto la semifinale del torneo di doppio maschile al Roland Garros 2024, dopo una rimonta straordinaria contro la coppia formata dallo statunitense Rajeev Ram e dal britannico Joe Salisbury, terza forza del seeding. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Nel primo set, Bolelli e Vavassori hanno faticato a tenere il servizio, cedendo il passo agli avversari che hanno chiuso agevolmente sul 6-1 in soli 23 minuti. Tuttavia, gli italiani hanno reagito con determinazione nella seconda frazione, strappando il break nel quarto gioco e chiudendo il set sul 6-3 in 47 minuti.

Il set decisivo ha visto un equilibrio iniziale, ma la svolta è arrivata nel sesto gioco, quando Bolelli e Vavassori hanno annullato quattro palle break e poi hanno centrato il break a zero, confermandolo nel game successivo per il 5-3. Ram e Salisbury hanno provato a rimanere aggrappati alla partita, ma gli azzurri hanno tenuto l’ultimo turno di servizio a zero, volando in semifinale con il punteggio di 6-4 in 48 minuti.

Le statistiche hanno evidenziato l’equilibrio in campo, con Bolelli e Vavassori che hanno vinto 82 punti contro i 78 degli avversari, salvando 9 delle 11 palle break concesse e sfruttandone 2 delle 6 a disposizione. Anche il saldo vincenti-gratuiti è stato simile, con un bilancio di 31-16 per gli azzurri e di 33-18 per la coppia angloamericana.

In semifinale, Bolelli e Vavassori affronteranno la coppia vincente del match tra i belgi Sander Gille e Joran Vliegen e l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. L’Italia continua a sognare in grande al Roland Garros 2024.

GS Roland Garros Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 1 6 6 Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 3 4 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico