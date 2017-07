Challenger Cortina: Tutto rinviato a domani. Vince la pioggia

Il programma di domani

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Miljan Zekic vs [7] Federico Gaio

2. Matteo Donati vs Guilherme Clezar (non prima ore: 11:00)

3. [Q] Juan Pablo Paz vs [2] Marcel Granollers

4. [1] Alessandro Giannessi vs Pedro Martinez (non prima ore: 15:00)

5. Pedro Cachin / Juan Pablo Paz vs [3] Guilherme Clezar / Goncalo Oliveira

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Gerald Melzer vs Jaume Munar

2. [WC] Jacopo Berrettini vs [Q] Pedro Cachin (non prima ore: 11:00)

3. [Alt] Viktor Galovic vs Matteo Viola

4. [Q] Roberto Marcora vs [SE] Matteo Berrettini

5. Andrea Collarini / Viktor Galovic vs Clement Geens / Karim-Mohamed Maamoun

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Aldin Setkic vs Clement Geens

2. Goncalo Oliveira vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 11:00)

3. Danilo Petrovic vs [6] Salvatore Caruso

4. [5] Guido Andreozzi vs Jordi Samper-Montana

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Vavassori vs [4] Roberto Carballes Baena

2. [WC] Riccardo Balzerani vs Andrea Collarini (non prima ore: 11:00)

3. Christopher O’Connell vs Karim-Mohamed Maamoun

4. [WC] Dragos Dima vs Carlos Taberner

Challenger Cortina | Terra | e64.000 – 1° Turno

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Daniele Capecchi / Gianluca Di Nicola vs [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin



CH Cortina Daniele Capecchi / Gianluca Di Nicola Daniele Capecchi / Gianluca Di Nicola 4 2 Romain Arneodo / Riccardo Ghedin [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin [2] 6 6 Vincitori: ARNEODO / GHEDIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 2-6 D. Capecchi / Di Nicola 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Capecchi / Di Nicola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Capecchi / Di Nicola 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Capecchi / Di Nicola 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Capecchi / Di Nicola 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Capecchi / Di Nicola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Capecchi / Di Nicola 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 D. Capecchi / Di Nicola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Capecchi / Di Nicola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Matteo Donati vs Guilherme Clezar (non prima ore: 12:00)



CH Cortina Matteo Donati • Matteo Donati 0 6 5 Guilherme Clezar Guilherme Clezar 0 7 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Donati 5-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Donati 15-0 ace 30-0 4-1 → 5-1 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 M. Donati 15-0 ace 30-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Donati 15-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Donati 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Clezar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Donati 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 2-4 → 3-4 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Donati 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Miljan Zekic vs [7] Federico Gaio (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Champagne De Vilmont – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan vs Salvatore Caruso / Matteo Viola



CH Cortina Steven De Waard / Ben Mclachlan [1] Steven De Waard / Ben Mclachlan [1] 6 6 Salvatore Caruso / Matteo Viola Salvatore Caruso / Matteo Viola 4 3 Vincitori: DE WAARD / MCLACHLAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 S. Caruso / Viola 0-15 15-15 ace 30-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Caruso / Viola 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Caruso / Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Caruso / Viola 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Caruso / Viola 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Caruso / Viola 0-15 df 15-15 40-15 4-3 → 4-4 S. De Waard / Mclachlan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 S. Caruso / Viola 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 3-2 → 4-2 S. De Waard / Mclachlan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Caruso / Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. De Waard / Mclachlan 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Caruso / Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. De Waard / Mclachlan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

2. [WC] Jacopo Berrettini vs [Q] Pedro Cachin (non prima ore: 13:00)