Australian Open: I risultati completi dell’ultima giornata. LIVE la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna vs (3) K. Efremova
GS Australian Open
E. Tupitsyna•
0
3
5
K. Efremova [3]
0
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Tupitsyna
5-6
K. Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 5-5
K. Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
E. Tupitsyna
15-0
15-15
15-30
15-40
3-4 → 3-5
K. Efremova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Tupitsyna
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
K. Efremova
15-0
30-0
40-0
40-15
3-1 → 3-2
E. Tupitsyna
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
K. Efremova
0-15
0-30
15-30
15-40
2-0 → 3-0
E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
1-0 → 2-0
K. Efremova
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
E. Tupitsyna
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
K. Efremova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Tupitsyna
15-0
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
K. Efremova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
E. Tupitsyna
15-0
30-0
40-0
0-4 → 1-4
K. Efremova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
E. Tupitsyna
0-15
0-30
0-40
15-40
0-2 → 0-3
K. Efremova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
E. Tupitsyna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(4) K. Hance vs (7) Z. Sesko
Il match deve ancora iniziare
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) C. Alcaraz vs (4) N. Djokovic
Il match deve ancora iniziare
