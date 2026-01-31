Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi dell’ultima giornata. LIVE la finale maschile tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic (LIVE)

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
E. Tupitsyna RUS vs (3) K. Efremova FRA
GS Australian Open
E. Tupitsyna
0
3
5
K. Efremova [3]
0
6
6
(4) K. Hance USA vs (7) Z. Sesko SLO

Il match deve ancora iniziare

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) C. Alcaraz ESP vs (4) N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Australian Open - Finale - Chi vincerà?

