Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Jasmine Paolini nella parte alta. Presente anche Elisabetta Cocciaretto

🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta

A. Sabalenka 🇧🇾 1 – T. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 WC

A. Pavlyuchenkova 🇷🇺 – Q

S. Lamens 🇳🇱 – A. Potapova 🇷🇺

M. Sawangkaew 🇹🇭 – E. Raducanu 🇬🇧 28

V. Mboko 🇨🇦 17 – E. Jones 🇦🇺 WC

C. McNally 🇺🇸 – Q

P. Kudermetova 🇷🇺 – Q

D. Galfi 🇭🇺 – C. Tauson 🇩🇰 14

E. Alexandrova 🇷🇺 11 – Q

A. Bondar 🇭🇺 – E. Mandlik 🇺🇸 WC

Y. Putintseva 🇰🇿 – B. Haddad Maia 🇧🇷

E. Jacquemot 🇫🇷 – M. Kostyuk 🇺🇦 20

I. Jovic 🇺🇸 29 – K. Volynets 🇺🇸

P. Hon 🇦🇺 WC – Q

V. Erjavec 🇸🇮 – M. Frech 🇵🇱

Q – J. Paolini 🇮🇹 7

C. Gauff 🇺🇸 3 – K. Rakhimova 🇷🇺

O. Danilovic 🇷🇸 – V. Williams 🇺🇸 WC

Q – J. Bouzas Maneiro 🇪🇸

H. Baptiste 🇺🇸 – M. Vondrousova 🇨🇿 32

K. Muchova 🇨🇿 19 – J. Cristian 🇷🇴

A. Parks 🇺🇸 – A. Eala 🇵🇭

A. Li 🇺🇸 – C. Osorio 🇨🇴

M. Linette 🇵🇱 – E. Navarro 🇺🇸 15

E. Svitolina 🇺🇦 12 – C. Bucsa 🇪🇸

Q – F. Jones 🇬🇧

T. Gibson 🇦🇺 WC – A. Blinkova 🇷🇺

B. Krejcikova 🇨🇿 – D. Shnaider 🇷🇺 23

D. Yastremska 🇺🇦 26 – E. Ruse 🇷🇴

Q – A. Tomljanovic 🇦🇺

M. Sakkari 🇬🇷 – L. Jeanjean 🇫🇷

D. Vekic 🇭🇷 – M. Andreeva 🇷🇺 8

J. Pegula 🇺🇸 6 – A. Zakharova 🇷🇺E. Arango 🇨🇴 – M. Kessler 🇺🇸O. Selekhmeteva 🇷🇺 – E. Seidel 🇩🇪Z. Diyas 🇰🇿 WC – P. Badosa 🇪🇸 25

L. Fernandez 🇨🇦 22 – J. Tjen 🇳🇱

K. Pliskova 🇨🇿 – Q

A. Krueger 🇺🇸 – S. Bejlek 🇨🇿

O. Oliynykova 🇺🇦 – M. Keys 🇺🇸 9

L. Noskova 🇨🇿 13 – D. Semenistaja 🇱🇻

S. Zhang 🇨🇳 – T. Preston 🇦🇺 WC

X. Wang 🇨🇳 – Q

R. Sramkova 🇸🇰 – J. Ostapenko 🇱🇻 24

S. Kenin 🇺🇸 27 – P. Stearns 🇺🇸

P. Marcinko 🇭🇷 – T. Maria 🇩🇪

P. Udvardy 🇭🇺 – K. Siniakova 🇨🇿

S. Waltert 🇨🇭 – A. Anisimova 🇺🇸 4

E. Rybakina 🇰🇿 5 – K. Juvan 🇸🇮

V. Gracheva 🇫🇷 – V. Golubic 🇨🇭

L. Sun 🇨🇳 – Q

T. Valentova 🇨🇿 – M. Joint 🇦🇺 30

E. Mertens 🇧🇪 21 – Q

S. Sierra 🇦🇷 – M. Uchijima 🇯🇵

D. Kasatkina 🇷🇺 – Q

K. Boulter 🇬🇧 – B. Bencic 🇨🇭 10

N. Osaka 🇯🇵 16 – A. Ruzic 🇭🇷

S. Cirstea 🇷🇴 – E. Lys 🇩🇪

Q – K. Birrell 🇦🇺

L. Siegemund 🇩🇪 – L. Samsonova 🇷🇺 18

A. Kalinskaya 🇷🇺 31 – S. Kartal 🇬🇧

J. Grabher 🇦🇹 – E. Cocciaretto 🇮🇹

R. Zarazua 🇲🇽 – M. Bouzkova 🇨🇿

Q – I. Swiatek 🇵🇱 2