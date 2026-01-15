Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile. Jasmine Paolini nella parte alta. Presente anche Elisabetta Cocciaretto
🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta
A. Sabalenka 🇧🇾 1 – T. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 WC
A. Pavlyuchenkova 🇷🇺 – Q
S. Lamens 🇳🇱 – A. Potapova 🇷🇺
M. Sawangkaew 🇹🇭 – E. Raducanu 🇬🇧 28
V. Mboko 🇨🇦 17 – E. Jones 🇦🇺 WC
C. McNally 🇺🇸 – Q
P. Kudermetova 🇷🇺 – Q
D. Galfi 🇭🇺 – C. Tauson 🇩🇰 14
E. Alexandrova 🇷🇺 11 – Q
A. Bondar 🇭🇺 – E. Mandlik 🇺🇸 WC
Y. Putintseva 🇰🇿 – B. Haddad Maia 🇧🇷
E. Jacquemot 🇫🇷 – M. Kostyuk 🇺🇦 20
I. Jovic 🇺🇸 29 – K. Volynets 🇺🇸
P. Hon 🇦🇺 WC – Q
V. Erjavec 🇸🇮 – M. Frech 🇵🇱
Q – J. Paolini 🇮🇹 7
C. Gauff 🇺🇸 3 – K. Rakhimova 🇷🇺
O. Danilovic 🇷🇸 – V. Williams 🇺🇸 WC
Q – J. Bouzas Maneiro 🇪🇸
H. Baptiste 🇺🇸 – M. Vondrousova 🇨🇿 32
K. Muchova 🇨🇿 19 – J. Cristian 🇷🇴
A. Parks 🇺🇸 – A. Eala 🇵🇭
A. Li 🇺🇸 – C. Osorio 🇨🇴
M. Linette 🇵🇱 – E. Navarro 🇺🇸 15
E. Svitolina 🇺🇦 12 – C. Bucsa 🇪🇸
Q – F. Jones 🇬🇧
T. Gibson 🇦🇺 WC – A. Blinkova 🇷🇺
B. Krejcikova 🇨🇿 – D. Shnaider 🇷🇺 23
D. Yastremska 🇺🇦 26 – E. Ruse 🇷🇴
Q – A. Tomljanovic 🇦🇺
M. Sakkari 🇬🇷 – L. Jeanjean 🇫🇷
D. Vekic 🇭🇷 – M. Andreeva 🇷🇺 8
🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Bassa
J. Pegula 🇺🇸 6 – A. Zakharova 🇷🇺
E. Arango 🇨🇴 – M. Kessler 🇺🇸
O. Selekhmeteva 🇷🇺 – E. Seidel 🇩🇪
Z. Diyas 🇰🇿 WC – P. Badosa 🇪🇸 25
L. Fernandez 🇨🇦 22 – J. Tjen 🇳🇱
K. Pliskova 🇨🇿 – Q
A. Krueger 🇺🇸 – S. Bejlek 🇨🇿
O. Oliynykova 🇺🇦 – M. Keys 🇺🇸 9
L. Noskova 🇨🇿 13 – D. Semenistaja 🇱🇻
S. Zhang 🇨🇳 – T. Preston 🇦🇺 WC
X. Wang 🇨🇳 – Q
R. Sramkova 🇸🇰 – J. Ostapenko 🇱🇻 24
S. Kenin 🇺🇸 27 – P. Stearns 🇺🇸
P. Marcinko 🇭🇷 – T. Maria 🇩🇪
P. Udvardy 🇭🇺 – K. Siniakova 🇨🇿
S. Waltert 🇨🇭 – A. Anisimova 🇺🇸 4
E. Rybakina 🇰🇿 5 – K. Juvan 🇸🇮
V. Gracheva 🇫🇷 – V. Golubic 🇨🇭
L. Sun 🇨🇳 – Q
T. Valentova 🇨🇿 – M. Joint 🇦🇺 30
E. Mertens 🇧🇪 21 – Q
S. Sierra 🇦🇷 – M. Uchijima 🇯🇵
D. Kasatkina 🇷🇺 – Q
K. Boulter 🇬🇧 – B. Bencic 🇨🇭 10
N. Osaka 🇯🇵 16 – A. Ruzic 🇭🇷
S. Cirstea 🇷🇴 – E. Lys 🇩🇪
Q – K. Birrell 🇦🇺
L. Siegemund 🇩🇪 – L. Samsonova 🇷🇺 18
A. Kalinskaya 🇷🇺 31 – S. Kartal 🇬🇧
J. Grabher 🇦🇹 – E. Cocciaretto 🇮🇹
R. Zarazua 🇲🇽 – M. Bouzkova 🇨🇿
Q – I. Swiatek 🇵🇱 2
Fare pronostici nel femminile è molto difficile, non vedo nessuna nettamente favorita.
Guardando le prime partite di questo 2026 e non volendo citare le prime 4 o 5 del ranking mi viene da dire attenzione a Kostyuk e Bencic.
La prima è un bel nome da vedere tra le prime del ranking e la seconda è rientrata alla grande dopo la maternità
Molto più che ottimo? O ottimo o molto più che buono. Povera Italia.
Fora jasmine paolini.
Diciamo che il tennis femminile meno prevedibile del maschile e che gli Australian Open (per collocazione nel calendario e per condizioni climatiche) sono il torneo meno prevedibile dell’anno…però, in linba di massima, un eventuale quarto di finale in uno SLAM sul duro per Jasmine sarebbe un risultato molto più che ottimo, credo non abbia mai raggiunto i quarti su cemento in uno SLAM
Paolini debutta con Sasnovich, con cui ha H2H a 0-1 (sconfitta a Palermo nel 2020). Jovic al terzo turno non sarà “facile” come nelle due sfide del 2025 (entrambe vinte da Jasmine). Direi che la toscana può puntare ai quarti contro Sabalenka.
Cocciaretto si spera che cavalchi l’onda del torneo di Hobart, magari ci scappa un terzo turno.
Nello spot della Cocciaretto c’è uno dei 3 match più rilevanti che ho immediatamente rilevato,e cioè Kalinskaya-Kartal , degli altri due faremmo un cenno nel futuro prossimo.
Se avesse pescato una Uchijima, tanto per fare un nome,ci avrei messo più la mano sul fuoco per Paolini,una qualificata è sempre comunque una rodata o che era già in forma prima,che ha vinto già 3 match non semplici qui a Melbourne e quindi può riservare sorprese se non ci si è preparati bene,poi ci sono giovanissime che superano le qualificazioni che sono tenniste di prospettiva, tutt’altro che mediocri,pronte al lancio e possibilmente da evitare, anche se però Poi dimostri di essere una top ten non c’è qualificata che tenga.
Beh, a differenza dei maschi, qui ci dice bene.
Perlomeno per Gelsomina: con la sua TdS non poteva sperare in un tabellone più benevolo e fino a scontrarsi con Sabalencona dovrebbe arrivare.
Poi, a meno di miracoli, si fermerà lì.
La Coccia, da non TdS, perlomeno non è vaso di coccio tra tanti di ferro: se ben determinata due turni li passa. Poi anche per lei ci vorrebbe un miracolo.
Pare un buon tabellone per Jasmine che può tranquillamente sperare in una seconda settimana, poi dopo si vede.