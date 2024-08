Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: I risultati completi con il dettaglio del 5. Giornata impegnativa per i nostri azzurri (LIVE)

Masters 1000 Montreal (Canada 🇨🇦) – 2°-3° Turno e Quarti di Finale, cemento

ATP Montreal Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 0 0 Hubert Hurkacz [4] Hubert Hurkacz [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [Q] Thanasi Kokkinakisvs [4] Hubert Hurkacz

2. [1] Jannik Sinner vs [15] Alejandro Tabilo (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [13] Holger Rune vs [2] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Jannik Sinner OR [15] Alejandro Tabilo vs [Q] Brandon Nakashima OR [5] Andrey Rublev (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Alejandro Davidovich Fokina OR Matteo Arnaldi vs Nuno Borges OR [PR] Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Flavio Cobolli vs [Q] Arthur Rinderknech



ATP Montreal Flavio Cobolli • Flavio Cobolli 15 0 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Cobolli 0-15 15-15 0-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Brandon Nakashima vs [5] Andrey Rublev



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Grigor Dimitrov vs Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Casper Ruud vs Sebastian Korda OR [9] Taylor Fritz (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs [9] Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

2. Nuno Borges vs [PR] Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

3. Flavio Cobolli OR [Q] Arthur Rinderknech vs [Q] Thanasi Kokkinakis OR [4] Hubert Hurkacz (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [10] Kevin Krawietz / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniil Medvedev / Roman Safiullin vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



Il match deve ancora iniziare

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo (non prima ore: 21:00)



ATP Montreal Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] • Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 30 6 1 Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo 15 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 1-0 T. Martin Etcheverry / Tabilo 30-40 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry / Tabilo 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry / Tabilo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos OR Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo vs [5] Simone Bolelli / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

WTA 1000 Toronto (Canada 🇨🇦) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

(8) Emma Navarrovs Taylor Townsend

Amanda Anisimova vs (2) Aryna Sabalenka Non prima 22:00



Il match deve ancora iniziare

(3) Jessica Pegula vs Peyton Stearns Non prima 01:00



Il match deve ancora iniziare

(14) Diana Shnaider vs (6) Liudmila Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic/ Shuai Zhangvs Bianca Fernandez/ Leylah Fernandez

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Ariana Arseneault / Mia Kupres



Il match deve ancora iniziare