ATP Finals 2023: I risultati completi del Day 6. Oggi si decide il Gruppo Rosso. Giornata cruciale. Tutte le possibilità di qualificazione. Alcaraz in bilico ma se batte Medvedev è qualificato (LIVE)

La giornata di oggi si preannuncia entusiasmante nel Gruppo Rosso delle ATP Finals 2023, con due partite chiave che determineranno i semifinalisti del torneo. Daniil Medvedev è già qualificato, ma la sua posizione come primo classificato non è ancora garantita. D’altra parte, Carlos Alcaraz ha il destino nelle proprie mani: una vittoria sul russo gli assicurerebbe un posto tra i primi quattro. Alexander Zverev è ancora in gioco, ma dipende da una vittoria di Medvedev contro Alcaraz.

Scenari Possibili Basati sui Risultati dei Match

1. Se Medvedev e Zverev vincono i loro match:

1 – Daniil Medvedev

2 – Alexander Zverev

2. Se Medvedev e Rublev vincono i loro match:

1 – Daniil Medvedev

2 – Carlos Alcaraz

3. Se Alcaraz e Rublev vincono i loro match:

1 – Carlos Alcaraz

2 – Daniil Medvedev

4. Se Zverev vince e Alcaraz batte Medvedev 2-0:

1 – Carlos Alcaraz

2 – Daniil Medvedev

5. Se Zverev vince e Alcaraz batte Medvedev 2-1:

1 – Daniil Medvedev

2 – Carlos Alcaraz

ATP Finals – Torino (Mondo), cemento (al coperto) – 6° Giornata

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs [3] Rohan Bopanna/ Matthew Ebden

2. [2] Carlos Alcaraz vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [8] Rinky Hijikata / Jason Kubler (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Andrey Rublev vs [7] Alexander Zverev (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas 0V 2S (0-4)

Holger Rune 1V 2S (4-4)

Hubert Hurkacz 0V 1S (1-2)

Red Group

Carlos Alcaraz 1V 1S (3-2)

Daniil Medvedev 2V 0S (4-0)

Andrey Rublev 0V 2S (0-4)

Alexander Zverev 1V 1S (2-3)

– Ivan Dodig (🇭🇷 Croatia) – Austin Krajicek (🇺🇸 USA) 1V 2S (3-4)

– Maximo Gonzalez (🇦🇷 Argentina) – Andres Molteni (🇦🇷 Argentina) 0V 3S (0-6)

GRUPPO ROSSO

– Wesley Koolhof (🇳🇱 Netherlands) – Neal Skupski (🇬🇧 Great Britain) 1V 1S (3-2)

– Rohan Bopanna (🇮🇳 India) – Matthew Ebden (🇦🇺 Australia) 1V 1S (2-2)

– Rajeev Ram (🇺🇸 USA) – Joe Salisbury (🇬🇧 Great Britain) 2V 0S (4-1)

– Rinky Hijikata (🇦🇺 Australia) – Jason Kubler (🇦🇺 Australia) 0V 2S (0-4)