Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi cinque azzurri alla caccia del turno decisivo (LIVE)

21/08/2025 13:53 1 commento
Matteo Gigante nella foto
US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione, cemento – 🌦️

Stadium 17 – Ore: 17:00 (italiane)
F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

J. Burrage GBR vs A. Rus NED

Slam Us Open
J. Burrage
30
3
A. Rus [18]
0
5
B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

P. Maloney USA vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare

L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Slam Us Open
A. Sharma
0
6
2
V. Jimenez Kasintseva [28]
0
2
1
Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR vs A. Akli USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL
Il match deve ancora iniziare

F. Gomez ARG vs F. Cina ITA

Slam Us Open
F. Gomez
15
6
1
F. Cina
0
3
2
J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Hontama JPN vs R. Marino CAN

Il match deve ancora iniziare

V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS
Il match deve ancora iniziare

T. Daniel JPN vs J. Struff GER

Slam Us Open
T. Daniel
40
6
0
J. Struff [31]
15
2
1
P. Marcinko CRO vs A. Charaeva

Il match deve ancora iniziare

D. Salkova CZE vs K. Dmitruk

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs B. Hassan LBN
Il match deve ancora iniziare

K. Volynets USA vs A. Honer USA

Slam Us Open
K. Volynets [7]
0
6
0
A. Honer
0
2
0
J. de Jong NED vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
Il match deve ancora iniziare

H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP

Slam Us Open
H. Grenier
0
5
M. Landaluce [30]
40
2
N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

D. Merida ESP vs T. Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA

Slam Us Open
E. Jones
0
5
L. Pigossi
0
4
E. Pridankina vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford GBR vs G. Johns USA
Il match deve ancora iniziare

C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG

Slam Us Open
C. Garin [13]
15
4
M. Trungelliti
15
3
B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

J. Niemeier GER vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

D. Galfi HUN vs F. Crawley USA

Slam Us Open
D. Galfi [4]
40
5
F. Crawley
A
1
M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

B. Tomic AUS vs H. Rocha POR

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery USA vs E. Seidel GER
Il match deve ancora iniziare

A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP

Slam Us Open
A. Martin
40
3
P. Llamas Ruiz
40
3
M. Krueger USA vs A. Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare

A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR

Slam Us Open
A. Cazaux [1]
30
5
J. Clarke
0
3
P. Martic CRO vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

H. Inoue USA vs S. Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN

Slam Us Open
M. Leonard
15
2
0
P. Udvardy [29]
30
6
1
V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

F. Sun CHN vs L. Harris RSA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare

T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO

Slam Us Open
T. Andrianjafitrimo
0
4
J. Fett
0
5
K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS

Il match deve ancora iniziare

U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP
Il match deve ancora iniziare

T. Valentova CZE vs T. Prozorova

Slam Us Open
T. Valentova [2]
0
4
T. Prozorova
0
5
M. Gigante ITA vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Giuseppe A. 21-08-2025 14:43

Ragazzi, mi sono appena accorto di una statistica incredibile, credo ancora mai segnalata da nessuno (non solo qua, in generale).

Ed è quella che riguarda il nostro giovane prodigio Tyra Grant.

Le ultime 6 partite che Tyra ha vinto al terzo ha tutte e 6 le volte perso il primo set.
Non solo, ma praticamente in tutte e 6 le partite, dopo il primo set perso, nei successivi due ha dominato (oggi doppio 6-0 dopo il primo perso).

Ma aspettate, se andiamo più indietro, Tyra ha vinto 13 delle ultime 14 partite in cui ha perso il primo set ed è andata al terzo.
Pazzesco.
13 rimonte da 0-1 a 2-1 su 14. E, anche qua, spesso dominando secondo e terzo.
Solo una giocatrice che ha vinto il primo set con Tyra e poi perso il secondo è riuscita a batterla.
Credo sia un unicum nel tennis.
A rendere tutto ancora più surreale è che, invece, nelle ultime 3 partite al terzo dove è stata lei a vincere il primo set, le ha perse.

Quindi ultime 13 su 14 da 0-1 le ha vinte 2-1.
Ultime 3 da 1-0 l’ha perse 1-2.

Ovviamente sto considerando solo le partite andate al terzo.
Ma è un andamento che non ha alcun senso e che racconta delle cose bellissime.
La prima che la ragazza, fisicamente, è una bestia.
La seconda che la ragazza, caratterialmente, è fortissima.
La terza che la ragazza, tatticamente e come lettura delle partite, è molto avanti (sono tutte giocatrici incontrate per la prima volta, una volta capite le distrugge).
Potremmo dire “sì, ma sarebbe meglio entrare in campo in maniera migliore, e non rimontare sempre”.
No, a 17 anni questa statistica ha SOLO lati positivi, ed è veramente sorprendente.

 1
