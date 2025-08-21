Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi cinque azzurri alla caccia del turno decisivo (LIVE)

Matteo Gigante nella foto
US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione, cemento
Stadium 17 – Ore: 17:00 (italiane)
F. Jones vs E. Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
J. Burrage vs A. Rus
Slam Us Open
B. Harris vs M. Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
P. Maloney vs D. Galan
Il match deve ancora iniziare
L. Van Assche vs Y. Wu
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska vs J. Tjen
Il match deve ancora iniziare
A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva
Slam Us Open
Z. Piros vs T. Tirante
Il match deve ancora iniziare
J. Faria vs G. Zeppieri
Il match deve ancora iniziare
H. Dart vs A. Akli
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx
vs K. Coppejans
Il match deve ancora iniziare
F. Gomez vs F. Cina
Slam Us Open
J. Duckworth vs J. McCabe
Il match deve ancora iniziare
M. Hontama vs R. Marino
Il match deve ancora iniziare
V. Tomova vs H. Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono
vs O. Gadecki
Il match deve ancora iniziare
T. Daniel vs J. Struff
Slam Us Open
P. Marcinko vs A. Charaeva
Il match deve ancora iniziare
D. Salkova vs K. Dmitruk
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm
vs B. Hassan
Il match deve ancora iniziare
K. Volynets vs A. Honer
Slam Us Open
J. de Jong vs H. Mayot
Il match deve ancora iniziare
C. Zhao vs L. Stefanini
Il match deve ancora iniziare
J. Kym vs M. Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito
vs G. Maristany Zuleta De Reales
Il match deve ancora iniziare
H. Grenier vs M. Landaluce
Slam Us Open
N. Basilashvili vs M. Huesler
Il match deve ancora iniziare
D. Merida vs T. Droguet
Il match deve ancora iniziare
O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen vs L. Riedi
Il match deve ancora iniziare
E. Jones vs L. Pigossi
Slam Us Open
E. Pridankina vs E. Shibahara
Il match deve ancora iniziare
S. Mochizuki vs R. Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford
vs G. Johns
Il match deve ancora iniziare
C. Garin vs M. Trungelliti
Slam Us Open
B. Zhukayev vs Z. Svajda
Il match deve ancora iniziare
F. Passaro vs R. Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
J. Niemeier vs P. Hon
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang vs D. Vidmanova
Il match deve ancora iniziare
D. Galfi vs F. Crawley
Slam Us Open
M. Cassone vs D. Prizmic
Il match deve ancora iniziare
B. Tomic vs H. Rocha
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery
vs E. Seidel
Il match deve ancora iniziare
A. Martin vs P. Llamas Ruiz
Slam Us Open
M. Krueger vs A. Collarini
Il match deve ancora iniziare
C. Liu vs M. Inglis
Il match deve ancora iniziare
D. Semenistaja vs L. Cabrera
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto vs I. Buse
Il match deve ancora iniziare
A. Cazaux vs J. Clarke
Slam Us Open
P. Martic vs X. Wang
Il match deve ancora iniziare
H. Inoue vs S. Waltert
Il match deve ancora iniziare
L. Klimovicova vs J. Ponchet
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo vs Y. Shimizu
Il match deve ancora iniziare
M. Leonard vs P. Udvardy
Slam Us Open
V. Gracheva vs T. Wuerth
Il match deve ancora iniziare
F. Sun vs L. Harris
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava vs J. Mikulskyte
Il match deve ancora iniziare
T. Andrianjafitrimo vs J. Fett
Slam Us Open
K. Jacquet vs J. Kubler
Il match deve ancora iniziare
U. Blanchet vs D. Popko
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei
vs L. Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
T. Valentova vs T. Prozorova
Slam Us Open
M. Gigante vs C. Wong
Il match deve ancora iniziare
C. Brace vs V. Erjavec
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Ragazzi, mi sono appena accorto di una statistica incredibile, credo ancora mai segnalata da nessuno (non solo qua, in generale).
Ed è quella che riguarda il nostro giovane prodigio Tyra Grant.
Le ultime 6 partite che Tyra ha vinto al terzo ha tutte e 6 le volte perso il primo set.
Non solo, ma praticamente in tutte e 6 le partite, dopo il primo set perso, nei successivi due ha dominato (oggi doppio 6-0 dopo il primo perso).
Ma aspettate, se andiamo più indietro, Tyra ha vinto 13 delle ultime 14 partite in cui ha perso il primo set ed è andata al terzo.
Pazzesco.
13 rimonte da 0-1 a 2-1 su 14. E, anche qua, spesso dominando secondo e terzo.
Solo una giocatrice che ha vinto il primo set con Tyra e poi perso il secondo è riuscita a batterla.
Credo sia un unicum nel tennis.
A rendere tutto ancora più surreale è che, invece, nelle ultime 3 partite al terzo dove è stata lei a vincere il primo set, le ha perse.
Quindi ultime 13 su 14 da 0-1 le ha vinte 2-1.
Ultime 3 da 1-0 l’ha perse 1-2.
Ovviamente sto considerando solo le partite andate al terzo.
Ma è un andamento che non ha alcun senso e che racconta delle cose bellissime.
La prima che la ragazza, fisicamente, è una bestia.
La seconda che la ragazza, caratterialmente, è fortissima.
La terza che la ragazza, tatticamente e come lettura delle partite, è molto avanti (sono tutte giocatrici incontrate per la prima volta, una volta capite le distrugge).
Potremmo dire “sì, ma sarebbe meglio entrare in campo in maniera migliore, e non rimontare sempre”.
No, a 17 anni questa statistica ha SOLO lati positivi, ed è veramente sorprendente.