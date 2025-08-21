Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Gigante si arrende in rimonta a Wong. Cinà lotta ma Gomez vola al turno decisivo. Oggi in campo altri 3 azzurri (LIVE)

21/08/2025 21:53 109 commenti
Federico Cinà - Foto Getty images
Federico Cinà - Foto Getty images

Gigante si arrende in rimonta a Wong
Non basta un buon avvio a Matteo Gigante, sconfitto da Edas Wong (237) dopo tre set combattuti. L’azzurro, avanti di un set, ha pagato i 10 doppi falli e la scarsa resa con la prima (38% nel terzo parziale). Dopo aver rimontato più volte lo svantaggio, sul 5-5 del set decisivo ha subito il break che ha consegnato a Wong la vittoria e la meritata esultanza.

Cinà lotta ma Gomez vola al turno decisivo
La pioggia prima e il vento poi hanno condizionato il match tra Federico Cinà e l’argentino Gomez, ripreso oggi dopo l’interruzione di ieri. Alla sospensione, Gomez conduceva già di un set, ma il siciliano era rimasto in partita grazie a un servizio solido e a scelte coraggiose negli scambi.
Al rientro in campo, Cinà ha subito centrato un break, incrinando le certezze dell’avversario e portando il match al terzo set. Qui il vento ha reso tutto più complicato: Gomez è salito 3-1, Cinà ha reagito annullando l’allungo e trovando il controbreak per il 4-4. Ma nel momento decisivo l’argentino ha ritrovato il suo colpo migliore, il servizio, con cui ha dominato i punti cruciali (quasi 80% di resa con la prima) e si è qualificato per il turno finale.

US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione, cemento – 🌦️

Stadium 17 – Ore: 17:00 (italiane)
F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO

Slam Us Open
F. Jones [1]
6
7
E. Gorgodze
1
6
Mostra dettagli

J. Burrage GBR vs A. Rus NED

Slam Us Open
J. Burrage
7
4
4
A. Rus [18]
6
6
6
Vincitore: A. Rus
Mostra dettagli

B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ

Slam Us Open
B. Harris
0
6
5
M. Kukushkin
0
7
3
Mostra dettagli

P. Maloney USA vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare

L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA

Slam Us Open
M. Chwalinska
5
5
J. Tjen
7
7
Mostra dettagli

A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Slam Us Open
A. Sharma
6
3
3
V. Jimenez Kasintseva [28]
2
6
6
Vincitore: V. Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG

Slam Us Open
Z. Piros
6
7
0
T. Tirante [24]
3
6
0
Vincitore: Z. Piros
Mostra dettagli

J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA

Slam Us Open
J. Faria [15]
40
3
G. Zeppieri
30
4
Mostra dettagli

H. Dart GBR vs A. Akli USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 17:00
A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL
Slam Us Open
A. Blockx [11]
0
6
0
K. Coppejans
15
7
0
Vincitore: K. Coppejans per ritiro
Mostra dettagli

F. Gomez ARG vs F. Cina ITA

Slam Us Open
F. Gomez
6
2
7
F. Cina
3
6
5
Vincitore: F. Gomez
Mostra dettagli

J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS

Slam Us Open
J. Duckworth [5]
7
5
7
J. McCabe
5
7
6
Mostra dettagli

M. Hontama JPN vs R. Marino CAN

Slam Us Open
M. Hontama
0
0
R. Marino [17]
0
0
Mostra dettagli

V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 17:00
A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS
Slam Us Open
A. Hartono
6
4
6
O. Gadecki [19]
4
6
4
Vincitore: A. Hartono
Mostra dettagli

T. Daniel JPN vs J. Struff GER

Slam Us Open
T. Daniel
6
4
1
J. Struff [31]
2
6
6
Vincitore: J. Struff
Mostra dettagli

P. Marcinko CRO vs A. Charaeva

Slam Us Open
P. Marcinko [11]
6
1
5
A. Charaeva
1
6
7
Vincitore: A. Charaeva
Mostra dettagli

D. Salkova CZE vs K. Dmitruk

Slam Us Open
D. Salkova
15
2
K. Dmitruk
0
0
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs B. Hassan LBN
Slam Us Open
M. Damm
7
7
B. Hassan
5
6
Vincitore: M. Damm
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs A. Honer USA

Slam Us Open
K. Volynets [7]
0
6
6
1
A. Honer
0
2
7
0
Vincitore: K. Volynets per ritiro
Mostra dettagli

J. de Jong NED vs H. Mayot FRA

Slam Us Open
J. de Jong [2]
0
7
3
H. Mayot
0
6
0
Mostra dettagli

C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 17:00
A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
Slam Us Open
A. Ito [3]
6
1
6
G. Maristany Zuleta De Reales
0
6
1
Vincitore: A. Ito
Mostra dettagli

H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP

Slam Us Open
H. Grenier
6
7
0
M. Landaluce [30]
3
6
0
Vincitore: H. Grenier
Mostra dettagli

N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI

Slam Us Open
N. Basilashvili [6]
6
5
M. Huesler
7
7
Vincitore: M. Huesler
Mostra dettagli

D. Merida ESP vs T. Droguet FRA

Slam Us Open
D. Merida
15
6
1
T. Droguet
0
4
3
Mostra dettagli

O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI

Slam Us Open
O. Virtanen [9]
6
4
L. Riedi
7
6
Vincitore: L. Riedi
Mostra dettagli

E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA

Slam Us Open
E. Jones
6
6
0
L. Pigossi
4
4
0
Vincitore: E. Jones
Mostra dettagli

E. Pridankina vs E. Shibahara JPN

Slam Us Open
E. Pridankina
6
6
0
E. Shibahara [20]
7
7
0
Vincitore: E. Shibahara
Mostra dettagli

S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG

Slam Us Open
S. Mochizuki [12]
30
6
1
R. Burruchaga
40
4
3
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 17:00
O. Crawford GBR vs G. Johns USA
Slam Us Open
O. Crawford
6
2
G. Johns
7
6
Mostra dettagli

C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG

Slam Us Open
C. Garin [13]
6
5
0
M. Trungelliti
7
7
0
Vincitore: M. Trungelliti
Mostra dettagli

B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA

Slam Us Open
B. Zhukayev
3
5
0
Z. Svajda [22]
6
7
0
Vincitore: Z. Svajda
Mostra dettagli

F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX

Slam Us Open
F. Passaro [10]
0
2
R. Pacheco Mendez
0
4
Mostra dettagli

J. Niemeier GER vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE

Slam Us Open
S. Zhang [9]
6
6
D. Vidmanova
4
0
Vincitore: S. Zhang
Mostra dettagli

D. Galfi HUN vs F. Crawley USA

Slam Us Open
D. Galfi [4]
6
6
F. Crawley
2
2
Vincitore: D. Galfi
Mostra dettagli

M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO

Slam Us Open
M. Cassone
3
2
D. Prizmic [19]
6
6
Vincitore: D. Prizmic
Mostra dettagli

B. Tomic AUS vs H. Rocha POR

Slam Us Open
B. Tomic
6
2
H. Rocha
7
6
Vincitore: H. Rocha
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 17:00
S. Vickery USA vs E. Seidel GER
Slam Us Open
S. Vickery
1
2
E. Seidel [21]
6
6
Vincitore: E. Seidel
Mostra dettagli

A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP

Slam Us Open
A. Martin
4
4
P. Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Mostra dettagli

M. Krueger USA vs A. Collarini ARG

Slam Us Open
M. Krueger
7
7
A. Collarini
6
5
Vincitore: M. Krueger
Mostra dettagli

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Slam Us Open
C. Liu
0
6
2
M. Inglis
30
3
0
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER

Slam Us Open
R. Sakamoto
4
6
4
I. Buse [29]
6
4
6
Vincitore: I. Buse
Mostra dettagli

A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR

Slam Us Open
A. Cazaux [1]
6
6
0
J. Clarke
3
4
0
Vincitore: A. Cazaux
Mostra dettagli

P. Martic CRO vs X. Wang CHN

Slam Us Open
P. Martic
5
4
0
X. Wang [31]
7
6
0
Vincitore: X. Wang
Mostra dettagli

H. Inoue USA vs S. Waltert SUI

Slam Us Open
H. Inoue
30
0
S. Waltert [24]
30
0
Mostra dettagli

L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN

Slam Us Open
J. Cerundolo [4]
6
5
Y. Shimizu
7
7
Vincitore: Y. Shimizu
Mostra dettagli

M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN

Slam Us Open
M. Leonard
2
1
P. Udvardy [29]
6
6
Vincitore: P. Udvardy
Mostra dettagli

V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO

Slam Us Open
V. Gracheva [6]
0
7
6
0
T. Wuerth
0
5
2
0
Vincitore: V. Gracheva
Mostra dettagli

F. Sun CHN vs L. Harris RSA

Slam Us Open
F. Sun
2
2
L. Harris
6
6
Vincitore: L. Harris
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 17:00
D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU

Slam Us Open
D. Aiava
2
6
6
J. Mikulskyte
6
1
4
Mostra dettagli

T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO

Slam Us Open
T. Andrianjafitrimo
7
5
4
J. Fett
6
7
6
Vincitore: J. Fett
Mostra dettagli

K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS

Slam Us Open
K. Jacquet
0
4
2
J. Kubler
30
6
5
Mostra dettagli

U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 17:00
S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP
Slam Us Open
S. Wei
4
6
6
L. Romero Gormaz [23]
6
1
1
Mostra dettagli

T. Valentova CZE vs T. Prozorova

Slam Us Open
T. Valentova [2]
7
6
T. Prozorova
5
1
Vincitore: T. Valentova
Mostra dettagli

M. Gigante ITA vs C. Wong HKG

Slam Us Open
M. Gigante [16]
6
3
5
C. Wong
4
6
7
Vincitore: C. Wong
Mostra dettagli

C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO

Slam Us Open
C. Brace
30
4
V. Erjavec [32]
30
3
Mostra dettagli

TAG: ,

109 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Fighter1990 21-08-2025 23:12

Scritto da marcov2
Secondo me troppa indulgenza con Cinà Se si lottato alla pari ma si sbaglia in momenti importanti del match non è mancato poco per vincere è mancato quello che necessita per vincere.
Gigante ha ancora meno giustificazioni, non dico che ha mostrato tutti i propri limiti e che non diventerà mai un giocatore stabile nei top 100 perché la storia del tenni è piena di giocatori che hanno fatto il salto di qualità in età relativamente avanzata ma dopo oggi rimarrei sorpreso se questo accadesse.

Cinà e Gigante non devono giustificarsi con nessuno, nel tennis si può anche perdere, figuriamoci in match così equilibrati e tirati, dove un punto può decidere tutto.

Per quanto riguarda Cinà, diamogli tempo, per crescere sia come tennista sul piano tecnico, fisico, ma anche e soprattutto nelle esperienze che dovrà inevitabilmente fare, anche perdendo, proprio dalle sconfitte, come afferma un certo Jannik Sinner, si impara…come diceva qualcun altro “quando perdi non perdere la lezione” e penso che Federico non perderà neanche questa lezione.

 109
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Caratti (Guest) 21-08-2025 23:06

Cina’ ha perso per inesperienza, l’anno prossimo partite come queste le vincera’….
Gigante ha un fisico ancora gracile e soprattutto ha una gestione delle partite e delle situazioni si gioco ancora da imparare, il suo avversario oggi era molto abbordabile ma alla fine ha perduto

 108
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fighter1990 21-08-2025 22:51

Scritto da Giampi

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

Ma a parte i cazza@@i come questo, Cina’ ha 18 anni…ma riusciamo a vedere quante difficoltà stanno avendo ragazzi più grandi di due anni come Blockx, Landaluce, Prizmic? E Cina’ non è molto distante in classifica mentre Bernet, il nuovo Federer, gira intorno alla posizione 800 del ranking..state sereni il ragazzo è forte e con una testa giusta..risentiamoci tra un anno o due…

Abbiamo l’esempio lampante di Zeppieri e della fatica bestiale che sta facendo per entrare in top100.
Gran talento, ottimi fondamentali, servizio e dritto sono davvero importanti, ma tra infortuni e la troppa fatica negli spostamenti, che siano laterali o in avanzamento, è nel limbo da diversi anni…
Purtroppo c’è una competizione spietata, se ti manca qualcosa, è difficile anche approdare nella fatidica top100.

 107
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Gigio (Guest) 21-08-2025 22:49

contento per il rientro di kubler

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi (Guest) 21-08-2025 22:42

Scritto da Giampi

Scritto da Simpioso
Cinà ha il diritto insicurissimo e deficitario, e gai tanto se in carriera arriverà in top 100, segnatevelo!

Ma certo, se Gigante, un ragazzo delizioso sia chiaro, terraiolo puro, senza i centimetri, senza servizio (oggi 11 doppi falli) e con un diritto imbarazzante è al limite dei primi 100, forse qualche speranza Cina’..

Ma a parte i cazza@@i come questo, Cina’ ha 18 anni…ma riusciamo a vedere quante difficoltà stanno avendo ragazzi più grandi di due anni come Blockx, Landaluce, Prizmic? E Cina’ non è molto distante in classifica mentre Bernet, il nuovo Federer, gira intorno alla posizione 800 del ranking..state sereni il ragazzo è forte e con una testa giusta..risentiamoci tra un anno o due…

 105
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
marcov2 (Guest) 21-08-2025 22:41

Secondo me troppa indulgenza con Cinà Se si lottato alla pari ma si sbaglia in momenti importanti del match non è mancato poco per vincere è mancato quello che necessita per vincere.
Gigante ha ancora meno giustificazioni, non dico che ha mostrato tutti i propri limiti e che non diventerà mai un giocatore stabile nei top 100 perché la storia del tenni è piena di giocatori che hanno fatto il salto di qualità in età relativamente avanzata ma dopo oggi rimarrei sorpreso se questo accadesse.

 104
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Fighter1990 21-08-2025 22:37

Scritto da Pete
È solo un 2007 , se trova un buon allenatore e segue la strada di Sinner puo’ farcela

Sinner è un pianeta a parte. Dobbiamo metterci in testa che un Sinner nasce ogni 50 anni, se va bene…
Federico deve migliorare tanto fisicamente e nei fondamentali tutti, dritto in particolare…
L’obiettivo nei prossimi 2 anni, deve essere quello di entrare stabilmente in top100, traguardo che molti sottovalutano, ma è terribilmente complicato.
Per uscire in breve tempo dal mondo dei challengers, dove c’è pieno di gente col coltello tra i denti: cagnacci, mestieranti, giovani in ascesa, devi avere qualcosa di particolare, che solo pochi possiedono.
Negli ultimi anni, tanti “presunti fenomeni” non solo non sono entrati in top10, ma neanche si sono avvicinati alla top100, scomparendo nell’anonimato…
Quindi andiamoci con i piedi di piombo e non mettiamo inutile pressione a Cinà, come a tanti altri ragazzi.

 103
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc
Leander Paes (Guest) 21-08-2025 22:36

Wong si chiama Coleman, non Edas…

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla (Guest) 21-08-2025 22:25

a mio parere cina’ ha poche colpe contro l’energumeno argentino (una coscia di Gomez ha il diametro del girovita dell’italiano).

gigante un disastro…gia al primo turno l’ha salvata giocando malino…..oggi malissimo tra doppi falli e gratuiti

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)