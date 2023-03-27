Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 27 Marzo 2023

27/03/2023 14:43 Nessun commento
Jessica Pieri nella foto
Jessica Pieri nella foto

FRA W60 Croissy-Beaubourg 60000 – 2nd Round Q
[2] Sapfo Sakellaridi GRE vs Federica Di sarra ITA ore 10:00

ITF Croissy-Beaubourg
S. Sakellaridi [2]
2
1
F. Di Sarra
6
6
Vincitore: F. Di Sarra
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Amandine Hesse FRA vs [15] Jessica Pieri ITA 2 incontro dalle 10:00

ITF Croissy-Beaubourg
A. Hesse
6
7
J. Pieri [15]
3
5
Vincitore: A. Hesse
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EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round Q
[3] Sara Milanese ITA vs Maria Sysoeva RUS 2 incontro dalle 10:30

ITF Sharm ElSheikh
S. Milanese [3]
0
M. Sysoeva
0
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[6] Carlotta Moccia ITA vs Chiara Talleri SUI Non prima delle 13:00

ITF Sharm ElSheikh
C. Moccia [6]
0
C. Talleri
0
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[4] Nathalie Mokhtar EGY vs Giulia Sophy Stefan ITA 2 incontro dalle 10:30

ITF Sharm ElSheikh
N. Mokhtar [4]
0
G. Stefan
0
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[8] Victoria Mikhaylova RUS vs Greta Medeghini ITA 2 incontro dalle 13:00

ITF Sharm ElSheikh
V. Mikhaylova [8]
0
G. Medeghini
0
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TUR W15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[5] Andrea Obradovic SRB vs Rachele Elisa Zingale ITA 2 incontro dalle 12:30

ITF Antalya
A. Obradovic [5]
6
6
R. Zingale
2
1
Vincitore: A. Obradovic
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Emma Rizzetto ITA vs Maria Aldea wesselly ROU 2 incontro dalle 12:30

ITF Antalya
E. Rizzetto
7
6
M. Aldea Wesselly
6
4
Vincitore: E. Rizzetto
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