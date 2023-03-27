Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 27 Marzo 2023

W60 Croissy-Beaubourg 60000 – 2nd Round Q
[2] Sapfo Sakellaridi vs Federica Di sarra ore 10:00
ITF Croissy-Beaubourg
S. Sakellaridi [2]
2
1
F. Di Sarra
6
6
Vincitore: F. Di Sarra
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Di Sarra
15-0
15-15
df
30-30
30-40
0-5 → 1-5
S. Sakellaridi
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-4 → 0-5
F. Di Sarra
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
S. Sakellaridi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Di Sarra
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
S. Sakellaridi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
S. Sakellaridi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
S. Sakellaridi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Di Sarra
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Amandine Hesse vs [15] Jessica Pieri 2 incontro dalle 10:00
ITF Croissy-Beaubourg
A. Hesse
6
7
J. Pieri [15]
3
5
Vincitore: A. Hesse
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Hesse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
A. Hesse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Hesse
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Pieri
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hesse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Pieri
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
A. Hesse
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-1 → 5-2
J. Pieri
15-0
ace
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-0 → 5-1
J. Pieri
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Hesse
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
W15 Sharm ElSheikh 15000 – 2nd Round Q
[3] Sara Milanese vs Maria Sysoeva 2 incontro dalle 10:30
ITF Sharm ElSheikh
S. Milanese [3]
0
M. Sysoeva
0
[6] Carlotta Moccia vs Chiara Talleri Non prima delle 13:00
ITF Sharm ElSheikh
C. Moccia [6]
0
C. Talleri
0
[4] Nathalie Mokhtar vs Giulia Sophy Stefan 2 incontro dalle 10:30
ITF Sharm ElSheikh
N. Mokhtar [4]
0
G. Stefan
0
[8] Victoria Mikhaylova vs Greta Medeghini 2 incontro dalle 13:00
ITF Sharm ElSheikh
V. Mikhaylova [8]
0
G. Medeghini
0
W15 Antalya 15000 – 2nd Round Q
[5] Andrea Obradovic vs Rachele Elisa Zingale 2 incontro dalle 12:30
ITF Antalya
A. Obradovic [5]
6
6
R. Zingale
2
1
Vincitore: A. Obradovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Zingale
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
5-1 → 6-1
R. Zingale
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Obradovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Obradovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
R. Zingale
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Obradovic
0-15
30-15
30-30
df
40-30
5-2 → 6-2
A. Obradovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
R. Zingale
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Obradovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
Emma Rizzetto vs Maria Aldea wesselly 2 incontro dalle 12:30
ITF Antalya
E. Rizzetto
7
6
M. Aldea Wesselly
6
4
Vincitore: E. Rizzetto
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Rizzetto
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 6-4
M. Aldea Wesselly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Aldea Wesselly
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
E. Rizzetto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Aldea Wesselly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
E. Rizzetto
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
M. Aldea Wesselly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
E. Rizzetto
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Aldea Wesselly
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Aldea Wesselly
6-5 → 6-6
E. Rizzetto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Aldea Wesselly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
E. Rizzetto
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
3-5 → 4-5
M. Aldea Wesselly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
M. Aldea Wesselly
2-3 → 2-4
E. Rizzetto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Aldea Wesselly
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
M. Aldea Wesselly
1-0 → 1-1
E. Rizzetto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit