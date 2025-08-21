Il torneo scatterà già domenica 24 agosto ATP, Copertina

US Open 2025: il sorteggio maschile. Sinner pesca Draper e Zverev, dalla parte di Alcaraz ci sono Fritz, Shelton e Djokovic

21/08/2025 18:20 95 commenti
Veduta dell'Arthur Ashe Stadium di New York
Veduta dell'Arthur Ashe Stadium di New York

Sinner, Draper e Zverev (oltre a Musetti e Cobolli) nella parte alta; Alcaraz, Shelton, Fritz e Djokovic in quella bassa (oltre a Rune, Mensik, Ruud e Medvedev). Questo il responso dell’urna che ha sorteggiato il tabellone maschile dell’edizione 2025 di US Open, al via per la prima volta di domenica, 24 agosto. È sempre ardito fare “troppe” considerazioni subito dopo il sorteggio di un tabellone grande e impegnativo come quello di uno Slam, ma certamente si può dire di prima acchito che è un draw discretamente equilibrato e che stavolta a Jannik Sinner non è andata “male”, almeno a livello di teste di serie dalla sua parte di tabellone. Tuttavia dopo l’esordio contro Vit Kopriva, che in linea di massima non dovrebbe rappresentare uno scoglio insidioso, già al secondo turno il n.1 del mondo e campione in carica dovrà già alzare il livello perché potrebbe esserci Alexei Popyrin, uno che in Nord America gioca sempre molto bene e che l’anno scorso in questo torneo eliminò Djokovic al terzo turno, con una prestazione fantastica al servizio e non solo.

Al terzo turno Jannik potrebbe trovare Shapovalov come testa di serie, oppure Fucsovic, un grande lottatore che ama questi palcoscenici. Negli ottavi di finale Sinner potrebbe ritrovarsi di fronte uno tra Paul (in cattive condizioni, appena rientrato) o Bublik (se ha riattaccato la “spina” dopo la vacanza che si è “meritato” con gli splendidi successi estivi tra erba e terra alpina). Nei quarti invece l’orizzonte si fa più incerto, e intrigante. Infatti in quel settore di tabellone staziona Jack Draper come testa di serie n.5, ma è fermo da un po’ e le sue condizioni sono tutte da verificare. Il britannico, semifinalista lo scorso anno nel torneo, troverà un qualificato e potrebbe già essere un match “vero”, contro uno già rodato nelle condizioni di gara, quindi Bergs, tennista scomodo, con l’impresa nel braccio. Anche Diallo, in grande crescita, nello slot di Draper, e appena sopra… Boom! Addirittura Musetti (decimo nel seeding) con un esordio scomodissimo come Mpetshi Perricard, il discreto momento di Hayls, quindi Brooksby – che è sempre difficile da affrontare visto il suo tennis – e Cobolli, 24esimo nel seeding. Davvero complicato dire che uscirà da questo slot, forse per Flavio è una grande occasione ma dovrà giocare il suo miglior tennis, carico di energia e positività. Insomma, non è affatto scontato che si arrivi al quarto Sinner – Draper.

Nella seconda sezione del tabellone, il quarto designato dal seeding sarebbe Zverev – De Minaur, e qua a Sinner non è andata affatto male visto che contro “Demon” non perde mai e sul tedesco ha messo la freccia, da ogni punto di vista e ancor più dopo la “batosta” della finale degli Australian Open 2025. Il tedesco non ha un brutto ingresso nel torneo, gente di talento ma piuttosto irregolare e dovrebbe far valere la sua maggior potenza ed esperienza a questo livello (ricordiamo che arrivò vicinissimo a vincere US Open nel 2020, quando si fece rimontare in modo sciagurato da Thiem). Due russi da questa parte: Rublev, ancora a caccia della prima semifinale Slam, e Khachanov, in crescita nelle ultime settimane. Potrebbero essere grandi insidie per Zverev, come per De Minaur, che al terzo turno potrebbe affrontare Tsitsipas, sempre che il greco riesca a battere prima Muller e poi uno tra Almaier e Medjedovic (cosa non scontata…). C’è anche Matteo Arnaldi da quelle parti: per lui sorteggio non buono contro Francisco Cerundolo, n.19 del seeding, si poteva assulutamente pescare di meglio. Lorenzo Sonego invece è nel primo settore del tabellone: per il torinese esordio contro l’australiano Schoolkate, tennista “verticale” e insidioso su questi campi, ma Sonego partirà ovviamente favorito. In caso di vittoria potrebbe esserci una sfida affascinante contro Bublik o Cilic, ma non è un brutto tabellone quello di Lorenzo, potrebbe imbucarsi come ha ben fatto in Australia.

Nella parte bassa spicca subito un primo turno non banale: Carlitos Alcaraz ha pescato Reilly Opelka… Ovviamente c’è un abisso tra i due, ma se il gigante USA imbroccasse una giornata top al servizio, potrebbe esserci una partita e già qualche grattacapo per il più giovane campione nel torneo di New York. Al secondo turno lo spagnolo potrebbe incrociare Mattia Bellucci, che esordirà contro Shang, gran talento ma appena rientrato dopo un lungo stop. Pure un altro italiano per un eventuale terzo turno di Alcaraz: Luciano Darderi (tds n.32). L’italiano nato in Argentina scatterà contro Hijikata, partita “da vincere”, quindi una tra le wild card a stelle strisce Dostanic o Spizzirri, sorteggiati uno contro l’altro. Sarebbe curioso vedere la potenza di Darderi contro la fantasia di Alcaraz, chissà… Carlitos negli ottavi potrebbe trovare uno tra Medvedev e Davidovich Fokina, in quello che si presenta sulla carta come un terzo turni coi fiocchi. Difficile fare previsioni sul moscovita, assai deludente sul cemento nordamericano, dove era solito eccellere; idem per lo spagnolo, tanto potente quanto irregolare nelle sue prestazioni. In quello slot c’è anche gente tosta come Giron e Navone, o di discreta qualità come Bonzi e Rinderknech, quindi una sorpresa potrebbe anche arrivare. Risalendo ancora il tabellone, c’è qualità in abbondanza, e anche altri “pericoli” potenziali per Alcaraz. Shelton (n.6), Griekspoor (n.29), Lehecka (n.20) e Ruud (n.12) formano un settore altamente qualificato e competitivo. Ben è molto atteso a quest’edizione di US Open: entra con un qualificato, poi Carreno o altro qualificato; quindi probabile sfida a Griekspoor, uno che gioca bene a tennis e può tenere testa al servizio del nativo di Atlanta. Di sicuro se Shelton arriverà al quarto di finale ipotetico contro Alcaraz, sarà ben rodato e pronto alla pugna. Non ci sono altri italiani in questa parte, al momento. Non è andata di lusso a Carlitos, ci sarà da pedalare…

Nel terzo settore del tabellone capeggia Taylor Fritz, quarto nel seeding e finalista l’anno scorso. Ingresso “easy” con Nava, poi Baez o un qualificato e quindi possibile sfida col connazionale Nakashima, da prendere con le molle ma con qualche limite. Più insidioso per Fritz l’ottavo di finale, dove potrebbe ritrovarsi contro la potenza di Mensik, la regolarità e pressione di Machac o il talento acerbo ma potenzialmente pericolosissimo di Fonseca. Il giovane brasiliano, oggi 19enne, esordirà contro Kecmanovic. C’è Luca Nardi in questo settore, per lui sorteggio tostissimo contro Machac, uno che da non solo non perde mai, ma che potrebbe anche soffrire i cambi di ritmo del pesarese. Servirà ovviamente la miglior versione di Luca, per sfatare il tabù Slam.

Il terzo slot del tabellone (guadando dall’altro) è bello complicato… C’è Mr. Record Novak Djokovic, ma non gioca dalla semifinale persa da Sinner a Wimbledon, quindi nessuno sa come lo troveremo. Per il serbo un esordio non scontato contro Leaner Tien, giovane ma con geometrie molto interessanti, servirà già un discreto “Nole”. Poi da quelle parti c’è il tennis pulito ma fragile di Korda e la potenza Michelsen, un po’ rigido forse per arginare gli angoli e maestria del “Djoker”, ma tutto dipende dalla versione del serbo, al momento un’incognita totale. Novak tra l’altro agli ottavi potrebbe ritrovarsi contro Holger Rune, tennista tostissimo e che non ha bisogno di alcuna prestazione, o Tiafoe. L’eventuale sfida tra Rune e Tiafoe sarà di sicuro il match clou a quel livello di tabellone, match affascinante e del tutto imprevedibile.

Ricapitolando: è un tabellone molto interessante, che già tra secondo e terzo turno potrà presentare partite di alto interesse e livello. Non ha pescato affatto male Sinner, ma occhio a Popyrin. Più accidentata la strada di Alcaraz, a caccia del sorpasso all’azzurro. Infatti se Carlos riuscisse a vincere US Open, tornerebbe n.1 del mondo ai danni di Sinner. In attesa della conclusione degli incontri di qualificazione, prepariamoci a vivere un’altra meravigliosa cavalcata di tennis, tra trambusto, puzza di hot-dog, condizioni mutevoli e campi di solito discretamente rapidi. È US Open baby, è roba tosta…

Marco Mazzoni

 

USA Us Open – Tabellone Principale – parte alta
(1) J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE
A. Popyrin AUS vs E. Ruusuvuori FIN
V. Royer FRA vs Y. Bu CHN
M. Fucsovics HUN vs (27) D. Shapovalov CAN

(23) A. Bublik KAZ vs M. Cilic CRO
L. Sonego ITA vs T. Schoolkate AUS
N. Borges POR vs B. Holt USA
E. Moller DEN vs (14) T. Paul USA

(10) L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA
Q. Halys FRA vs D. Goffin BEL
J. Brooksby USA vs A. Vukic AUS
(24) F. Cobolli ITA vs QUALIFIER

(31) G. Diallo CAN vs D. Dzumhur BIH
J. Munar ESP vs QUALIFIER
Z. Bergs BEL vs C. Tseng TPE
(5) J. Draper GBR vs QUALIFIER

(3) A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI
R. Bautista Agut ESP vs J. Fearnley GBR
G. Monfils FRA vs R. Safiullin RUS
(25) F. Auger-Aliassime CAN vs QUALIFIER

(22) U. Humbert FRA vs A. Walton AUS
A. Kovacevic USA vs QUALIFIER
T. Boyer USA vs QUALIFIER
(15) A. Rublev RUS vs QUALIFIER

(9) K. Khachanov RUS vs N. Basavareddy USA
H. Dellien BOL vs K. Majchrzak POL
P. Martinez ESP vs QUALIFIER
M. Arnaldi ITA vs (19) F. Cerundolo ARG

(26) S. Tsitsipas GRE vs A. Muller FRA
D. Altmaier GER vs H. Medjedovic SRB
H. Gaston FRA vs QUALIFIER
C. O’Connell AUS vs (8) A. de Minaur AUS

USA Us Open – Tabellone Principale – parte bassa
(7) N. Djokovic SRB vs L. Tien USA
Qualificato/LL vs Qualificato/LL
C. Norrie GBR vs S. Korda USA
F. Comesana ARG vs (28) A. Michelsen USA

(17) F. Tiafoe USA vs Y. Nishioka JPN
D. Blanch USA vs QUALIFIER
M. McDonald USA vs QUALIFIER
B. van de Zandschulp NED vs (11) H. Rune DEN

(16) J. Mensik CZE vs N. Jarry CHI
F. Marozsan HUN vs QUALIFIER
J. Fonseca BRA vs M. Kecmanovic SRB
L. Nardi ITA vs (21) T. Machac CZE

(30) B. Nakashima USA vs QUALIFIER
E. Quinn USA vs QUALIFIER
S. Baez ARG vs QUALIFIER
E. Nava USA vs (4) T. Fritz USA

(6) B. Shelton USA vs QUALIFIER
P. Carreno Busta ESP vs QUALIFIER
J. Thompson AUS vs C. Moutet FRA
A. Mannarino FRA vs (29) T. Griekspoor NED

(20) J. Lehecka CZE vs B. Coric CRO
C. Ugo Carabelli ARG vs T. Etcheverry ARG
L. Djere SRB vs R. Collignon BEL
S. Ofner AUT vs (12) C. Ruud NOR

(13) D. Medvedev RUS vs B. Bonzi FRA
M. Navone ARG vs M. Giron USA
R. Carballes Baena ESP vs A. Rinderknech FRA
A. Shevchenko KAZ vs (18) A. Davidovich Fokina ESP

(32) L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS
S. Dostanic USA vs E. Spizzirri USA
M. Bellucci ITA vs J. Shang CHN
R. Opelka USA vs (2) C. Alcaraz ESP

Marco M. 21-08-2025 23:04

Scritto da Detuqueridapresencia
Sonego Musetti Arnaldi e Nardi hanno match molto difficili di esordio
Ma soprattutto per Lorenzo è una disdetta: con TdS 10 non è stato fortunato
Darderi e Bellucci match ostici ma portabili a casa
Sonego a un match insidioso ma sui 5 set non dovrebbe avere problemi
Cobolli il più fortunato sulla carta (bisogan vedere qualificato chi: non tutti i qualificati sono uguali)
Jannik …. deve arrivare in finale e basta per cui facili, difficili o cosa deve pedalare e basta.

Comincio dal Numero Uno e credo che chi si deve preoccupare seriamente siano gli avversari che turno dopo turno incroceranno la racchetta con Sinner, vale anche per la parte bassa con Alcaraz, ovviamente.

Gli altri: Musetti e Cobolli vorrei vederli al derby per gli ottavi, se ci arrivassero entrambi vorrebbe dire che Muso sta tornando in forma e a quel punto potrebbe essere favorito.
Sinceramente mi preoccupa di più il secondo turno contro Halys o Goffin che Perricard. Non lo vedo giocare da tempo, ma se è rimasto quello che ricordo a inizio anno Musetti lo massacrerà di variazioni, ovviamente un Musetti decente (tipo quello del doppio a Cincinnati), non quello dell’ultimo mese e mezzo…

Concordo su Cobolli, rischia più nel primo turno contro uno rodato che nel secondo.

Sonego: spot difficile, molto difficile, ma è Sonny e sappiamo che nessuno è tranquillo nell’affrontarlo. Per me può regalarsi il derby con Jannik.

Arnaldi: brutto cliente, fino all’anno scorso avremmo quasi esultato per un Cerundolo al primo turno, ora sinceramente è più difficile.
Se superasse l’argentino poi potrebbe arrivare agli ottavi e sfidare (credo) De Minaur, ma che Arnaldi sarà? Si sarà ripreso soprattutto nel morale?

Nardi se dovesse passare il proprio spot sarebbe la sorpresa del torneo, ma la mia è una pia illusione, ne sono consapevole…

Darderi se passasse il primo turno potrebbe anche arrivare da Alcaraz e a quel punto ciao.

Bellucci arriva a Carlos e si ferma, va bene sognare però insomma… Sarebbe bello se gli prendesse un set e lo facesse faticare, ma oltre non ci crede neancheil suo più acceso sostenitore.

Pat (Guest) 21-08-2025 22:26

Tabellone abbastanza equilibrato tra Sinner e Alcaraz, non succedeva dagli OA.

brizz 21-08-2025 22:08

Sinner

Alcaraz

Zverev
Fritz

Draper
De minaur
Djokovic
Shelton

Paul
Musetti
Rublev
Khachanov
Rune
Mensik
Ruud
Davidovich

Don Budge fathers 21-08-2025 22:01

Stalvolta il sorteggio gira abbastanza bene al Benzinaio,Paul,De Minaur,Draper,Zverev, al netto dei gomplottisti e terrapiattisti che non saranno mai sereni,comunque Popyrin non è uno che passa di li per caso,infatti il passato usopen 2024 fece lo scherzetto a Nole…

Carlitos sembra debba faticare avendo Medvedev o Fokina,Nole,Shelton,Fritz.

Vediamo,ma la cosa di cui mi preoccupo principalmente e che Jannik stia bene,se sarà cosi credo che per tutti… saranno 2 settimane molto…molto difficili.

Marco Tullio Cicerone 21-08-2025 21:42

Scritto da Mi Manna Rino
Per non arrivare in finale Bellucci Sinner ed Alcaraz devono stare proprio male.

Finale a tre? Sarebbe la prima volta nella storia del tennis.

Marco Tullio Cicerone 21-08-2025 21:40

Scritto da Giampi

Scritto da Andrea

Scritto da Giampi

Scritto da Pippo
Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

Ma chi Perricard, che è il peggiore giocatore in risposta tra i primi 100 per dispersione? Può arrivare al tie-break ma basta che perda un punto al servizio ed è fritto…

Questo discorso si può fare anche al contrario,fai qualche cavolata al servizio e se Perricard è in forma su quello suo praticamente hai perso il set e Musetti in particolar modo sul cemento lo perde minimo una o 2 volte

Perricard fa il 25% dei punti in risposta e non c’è nessun giocatore tra i primi 100, e sospetto nanche tra i primi 200, che sta sotto il 30% che già è scarso..Poi se fa due doppi falli magari un turno di servizio lo perde ma insomma…

Se non sbaglio Musetti con il francese non ha mai perso. Sappiamo che il momento di forma non è buono ma per me dipende molto più da lui che da Mpteshi Perricard.

miky85 21-08-2025 21:38

Sinner

Alcaraz

Zverev
Fritz

Diallo
Khachanov
Djokovic
Shelton

Paul
Mpetshi
Q
De minaur
Tiafoe
Kecmanovic
Ruud
Davidovich

Koko (Guest) 21-08-2025 21:32

Scritto da Gio
Secondo me invece in finale non arriva nessuno dei due…

Un poco di fatto forse avvantaggia Sinner. Non difende i 2000 ma non ne rischia 4000 per un virussino da un Alcaraz pigliatutto!

pablito 21-08-2025 21:26

Aspettando i Q,

6 yankee nella parte alta.

Ben 15 nella parte bassa ! 🙂

Jannik über Alles (Guest) 21-08-2025 21:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO
Temo che non avremo una finale tutta italiana nemmeno stavolta.

Lei stia attento agli ottavi con Braccina. Magari Carlone si becca un sotomayor gigantesco dallo spagnorusso dagli occhi di ghiaccio

Quando la foca vuole imitare il papà tricheco!

Ahahahah…

Detuqueridapresencia 21-08-2025 21:04

Scritto da MAURO
Temo che non avremo una finale tutta italiana nemmeno stavolta.

Lei stia attento agli ottavi con Braccina. Magari Carlone si becca un sotomayor gigantesco dallo spagnorusso dagli occhi di ghiaccio

Detuqueridapresencia 21-08-2025 21:00

Scritto da Jannik über Alles

Scritto da il capitano
Sorteggio fatto dal sottoscritto e da MAURO, per eventuali reclami rivolgersi al Comandante, grazie.

Nel caso si può parlare di sorteggio “pilotato” (*-*)

Il famoso Gaudenziellum

Detuqueridapresencia 21-08-2025 20:57

Scritto da Giuseppe A.
Chissà perchè stiamo tutti pensando a 3 possibili miracolosi tie break vinti in una certa partita

Oppelcamiseria sor Giuseppe ma ma ma … cosa mi dici mai 😆

Oppure

Oppensiero stupendo
Nasce un poco raillando
Si potrebbe trattare
Di bisogno di numero uno

Meglio non gufare

Ahahahaha Patty Patty e quanti pensieri stupendi che m’hai fatto fa!

Gio (Guest) 21-08-2025 20:57

Secondo me invece in finale non arriva nessuno dei due…

rovescioadunamano (Guest) 21-08-2025 20:55

Stavolta Sinner è stato molto più fortunato di Alcaraz. Fino alla semi con Zverev non ha davvero nessuno. Deve sperare solo di star bene fisicamente.

nico 21-08-2025 20:48

SINNER

SHELTON

ZVEREV
DJOKOVIC

DRAPER
DE MINAUR
FRITZ
ALCARAZ

PAUL
COBOLLI
RUBLEV
KHACHANOV
TIAFOE
MENSIK
RUUD
MEDVEDEV

AmeAur 21-08-2025 20:45

Dopo le esternazioni di gufander onestamente ormai temo anche un accoppiamento con Bye, che pure qui è assente. Effettivamente però dal rientro alle competizioni di Jannik ad oggi lui e Carlos hanno messo un paio di categorie di differenza tra loro ed il resto del tour e tutto lascia supporre che anche in questa occasione la finale abbia lo stesso copione. Intanto per il momento forza Jannik e forza ai sessantatré sessantaquattresimi che fanno compagnia a Carlos in parte bassa…

Roberto Toscano (Guest) 21-08-2025 20:31

@ Pisquik (#4464916)

Bravo, iniziamo ad essere in tanti ad avere questa convinzione

pafort 21-08-2025 20:21

Correggo Bergs/Diallo
Refuso
Confermo BERGS

Scritto da pafort
DJOKOVIC
SINNER
KHACHANOV
SHELTON
COBOLLI
ZVEREV
MACHAC
MEDVEDEV
CILIC
BERGS
RUBLEV
DE MINAUR
TIAFOE
FRITZ
LEHECKA
ALCARAZ

DJOKOVIC

SINNER

KHACHANOV
SHELTON

COBOLLI
ZVEREV
MACHAC
MEDVEDEV

CILIC
BERGS
RUBLEV
DE MINAUR
TIAFOE
FRITZ
LEHECKA
ALCARAZ

Giuseppe A. 21-08-2025 20:19

Chissà perchè stiamo tutti pensando a 3 possibili miracolosi tie break vinti in una certa partita 😛 😛

pafort 21-08-2025 20:18

DJOKOVIC

SINNER

KHACHANOV
SHELTON

COBOLLI
ZVEREV
MACHAC
MEDVEDEV

CILIC
BERGS/DIALLO
RUBLEV
DE MINAUR
TIAFOE
FRITZ
LEHECKA
ALCARAZ

pablito 21-08-2025 20:17

Scritto da vittorio carlito

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

E i spagnoli tutti scarsi dalla parte di Jannik , che vergogna. O chiesto a L ´ ATP e mi hanno detto che il pazzo sei tu.

La “s” impura non è un atto di autoerotismo… 😉

chase (Guest) 21-08-2025 20:16

subito l’ineffabile per jannik

Pisquik 21-08-2025 19:50

Per la prima volta in carriera alcaraz ha pescato malino..incredibile

andrewthefirst 21-08-2025 19:45

Farei solo 8 teste di serie…sarebbe più divertente e vario..

 71
Aquila. 21-08-2025 19:39

Alcaraz stavolta la finale dovrà sudarsela, sempre se ci arriva.
Nel complesso è andata meglio a Sinner, se sta bene la finale è alla sua portata.
Comunque sarà un torneo interessante, in palio oltre al trofeo anche il futuro numero uno, chiaramente chi rischia di più è Sinner

Murakami 21-08-2025 19:39

Scritto da Max66
Sarà finale, come sempre, fra Sinner e Alcaraz, sperando che Jannik si sia ripreso dal cambio del preparatore atletico, e da voi, incompetenti che ci avete persino la boria di capirci qualcosa di tennis

Disse quello che non ne becca una manco per sbaglio

Mi Manna Rino (Guest) 21-08-2025 19:38

Scritto da Giampi

Scritto da alfredino

Scritto da Jannik über Alles

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

E che dite della “bestia nera” Bublik??

Popyrin non e’ assolutamente un buon secondo turno…ma ci tocca !
Bublik invece credo non abbia la capacita’ emotiva e la concentrazione per battagliare eventualmente per 5 set col nostro Sinner.Non siamo ad Halle , non siamo in quelle condizioni psicologiche , non e’ sempre festa.
Cerchiamo di essere positivi!

Magari, se Bublik batte Paul ci fa solo un grande favore..

Dopo aver raggiunto i quarti al Roland Garros Paul ha vinto 2 partite sulle 5 giocate. Mai superato più di un turno ed è stato alle prese con un infortunio.
Se ? Bublik batte Paul, ma dipende da cosa succede con sua moglie. Se lo spompa non ci arriva nemmeno a giocare contro Paul. Tutti e due vanno fuori prima.

Mi Manna Rino (Guest) 21-08-2025 19:20

Per non arrivare in finale Bellucci Sinner ed Alcaraz devono stare proprio male.

Giampi (Guest) 21-08-2025 19:18

Scritto da alfredino

Scritto da Jannik über Alles

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

E che dite della “bestia nera” Bublik??

Popyrin non e’ assolutamente un buon secondo turno…ma ci tocca !
Bublik invece credo non abbia la capacita’ emotiva e la concentrazione per battagliare eventualmente per 5 set col nostro Sinner.Non siamo ad Halle , non siamo in quelle condizioni psicologiche , non e’ sempre festa.
Cerchiamo di essere positivi!

Magari, se Bublik batte Paul ci fa solo un grande favore..

Giampi (Guest) 21-08-2025 19:15

Scritto da Andrea

Scritto da Giampi

Scritto da Pippo
Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

Ma chi Perricard, che è il peggiore giocatore in risposta tra i primi 100 per dispersione? Può arrivare al tie-break ma basta che perda un punto al servizio ed è fritto…

Questo discorso si può fare anche al contrario,fai qualche cavolata al servizio e se Perricard è in forma su quello suo praticamente hai perso il set e Musetti in particolar modo sul cemento lo perde minimo una o 2 volte

Perricard fa il 25% dei punti in risposta e non c’è nessun giocatore tra i primi 100, e sospetto nanche tra i primi 200, che sta sotto il 30% che già è scarso..Poi se fa due doppi falli magari un turno di servizio lo perde ma insomma…

vittorio carlito (Guest) 21-08-2025 19:13

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

E i spagnoli tutti scarsi dalla parte di Jannik , che vergogna. O chiesto a L ´ ATP e mi hanno detto che il pazzo sei tu.

Roberto Toscano (Guest) 21-08-2025 19:12

La vera notizia è che Carlos – questa volta- non ha avuto quella fortuna nei sirteggi degli ultimi tornei. Già Opelka non sarà banale Shelton pure mica male se arriva ai quarti…Per Jannik speriamo lo accontetino facendolo esordire mercoledì per avere il tempo di riprendersi.

Mi Manna Rino (Guest) 21-08-2025 19:11

Wilander prima del sorteggio ha detto che dopo il sorteggio si sarebbe saputo sicuramente l’avversario che incontrerà Sinner se non si ritira o se non fa le qualificazioni.
Direi che anche questa volta ci ha indovinato.

il Bubo di Cublik contro Sinner negli ottavi di finale.
Ma non siamo ad Halle …
… e comunque brutto sorteggio per Alcaraz : avrà al secondo turno il nostro fortissimo amatissimo splendido stratosferico n.1 che poi si avvierà a vincere il torneo. Vai Mattia Bellucci !

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

Matthew Belushi !

Giampi (Guest) 21-08-2025 19:11

Scritto da MarcoP

Scritto da pablito
Sulla carta:
a parte Draper e Perticone,
se sta bene non vedo come…
Basta: al al resto ci pensa Gufander.

Popyrin non è scarso.

Se andiamo a vedere il suo profilo è ampiamente sotto il 50% di vittorie in carriera. Performa, si fa per dire, un po’ meglio sulla terra, modesto in risposta, ultimo nei break convertiti tra i primi 50. Giocatore che tende a spegnersi con l’allungamento del gioco. Nella singola partita al meglio dei tre set può essere un filo pericoloso ma al meglio dei cinque fa molta fatica..poi dipende dalla condizione di Jannik, se non sta bene tutti possono essere pericolosi..

Mi Manna Rino (Guest) 21-08-2025 19:11

Wilander prima del sorteggio ha detto che dopo il sorteggio si sarebbe saputo sicuramente l’avversario che incontrerà Sinner se non si ritira o se non fa le qualificazioni.
Direi che anche questa volta ci ha indovinato.

il Bubo di Cublik contro Sinner negli ottavi di finale.
Ma non siamo ad Halle …
… e comunque brutto sorteggio per Alcaraz : avrà al secondo turno il nostro fortissimo amatissimo splendido stratosferico n.1 che poi si avvierà a vincere il torneo. Vai Mattia Bellucci !

Lore_LjubO 21-08-2025 19:11

Sinner

Alcaraz

Zverev
Djokovic

Draper
Khachanov
Fritz
Shelton

Paul
Cobolli
Rublev
De Minaur
Tiafoe
Kecmanovic
Lehecka
Davidovich

Andrea (Guest) 21-08-2025 19:10

Scritto da Giampi

Scritto da Pippo
Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

Ma chi Perricard, che è il peggiore giocatore in risposta tra i primi 100 per dispersione? Può arrivare al tie-break ma basta che perda un punto al servizio ed è fritto…

Questo discorso si può fare anche al contrario,fai qualche cavolata al servizio e se Perricard è in forma su quello suo praticamente hai perso il set e Musetti in particolar modo sul cemento lo perde minimo una o 2 volte

francesco69 21-08-2025 19:08

ma che strano tutte le volte Sinner trova la 5 nei quarti e la 3 in semifinale e stavolta anche tutti gli altri italiani nel suo quarto di tabellone…..tutto stranissimo davvero.

Jannik über Alles (Guest) 21-08-2025 19:06

Scritto da Giampi

Scritto da smorzatella
@ Tiger Woods (#4464798)
Effettivamente (sulla carta perché sul campo tutto può cambiare) Zverev è quello che ha pescato meglio, basti pensare che negli eventuali ottavi beccherebbe la testa di serie nº 15 e nei quarti la nº 8; per Alcaraz la 13 e la 6 e per Sinner la 14 e la 5.
Inoltre un primo turno con Opelka per Alcaraz e un secondo con Popyrin nel caso di Sinner credo li avrebbero evitati volentieri.

Quelli da evitare sono gli americani che in casa sull’hard si esaltano e Sinner trova un Paul al rientro. Gli altri sono tutti dalla parte di Alcaraz..anche Draper è al rientro e Zverev è meglio di Fritz per i motivi suddetti..

Ma la Fokina Mannara non fa paura???

Giampi (Guest) 21-08-2025 19:00

Scritto da magilla
ma solo io vedo gia in difficolta alcaraz contro opelka?

Insomma.. vale il discorso su Perricard. Opelka è un po’ meno scarso in risposta ma al massimo ti porta al tie-break e uno magari lo vince ma poi..

JOA20 (Guest) 21-08-2025 18:58

Scritto da magilla
ma solo io vedo gia in difficolta alcaraz contro opelka?

Nel senso che lo porta al tie-break, sì, che perda l’incontro non credo proprio

tonino (Guest) 21-08-2025 18:58

@ magilla (#4464846)

Ma dai fai il bravo!!!

Peter (Guest) 21-08-2025 18:58

Scritto da il capitano
Sorteggio fatto dal sottoscritto e da MAURO, per eventuali reclami rivolgersi al Comandante, grazie.

Ahahahah

mattia saracino 21-08-2025 18:58

Non si salverà quasi nessuno apparte cobolli , sinner È BERRETTINI? SI È CANCELLATO DALLO US OPEN?) L’ANNO PROSSIMO RISCHIA DI RITIRARSI.

Giampi (Guest) 21-08-2025 18:58

Scritto da smorzatella
@ Tiger Woods (#4464798)
Effettivamente (sulla carta perché sul campo tutto può cambiare) Zverev è quello che ha pescato meglio, basti pensare che negli eventuali ottavi beccherebbe la testa di serie nº 15 e nei quarti la nº 8; per Alcaraz la 13 e la 6 e per Sinner la 14 e la 5.
Inoltre un primo turno con Opelka per Alcaraz e un secondo con Popyrin nel caso di Sinner credo li avrebbero evitati volentieri.

Quelli da evitare sono gli americani che in casa sull’hard si esaltano e Sinner trova un Paul al rientro. Gli altri sono tutti dalla parte di Alcaraz..anche Draper è al rientro e Zverev è meglio di Fritz per i motivi suddetti..

 50
MarcoP 21-08-2025 18:57

Scritto da pablito
Sulla carta:
a parte Draper e Perticone,
se sta bene non vedo come…
Basta: al al resto ci pensa Gufander.

Popyrin non è scarso.

tonino (Guest) 21-08-2025 18:57

Io non vedo questo sorteggio favorevole per Sinner,il quarto con Draper e la semi con Zverev sono più facili di un quarto con Shelton ed una semi con Fritz? No io dico di no…

alfredino (Guest) 21-08-2025 18:56

Scritto da Jannik über Alles

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

E che dite della “bestia nera” Bublik??

Popyrin non e’ assolutamente un buon secondo turno…ma ci tocca !
Bublik invece credo non abbia la capacita’ emotiva e la concentrazione per battagliare eventualmente per 5 set col nostro Sinner.Non siamo ad Halle , non siamo in quelle condizioni psicologiche , non e’ sempre festa.
Cerchiamo di essere positivi!

 47
magilla (Guest) 21-08-2025 18:55

ma solo io vedo gia in difficolta alcaraz contro opelka?

Giampi (Guest) 21-08-2025 18:54

Scritto da Pippo
Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

Ma chi Perricard, che è il peggiore giocatore in risposta tra i primi 100 per dispersione? Può arrivare al tie-break ma basta che perda un punto al servizio ed è fritto…

Andrea (Guest) 21-08-2025 18:53

Scritto da Jannik über Alles

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

E che dite della “bestia nera” Bublik??

Bestia nera solo quando lo trova ad Halle

Dr Ivo (Guest) 21-08-2025 18:53

Tabellone più duro per Carlos che per Jan. C’è Draper, è vero, che in teoria vale più di Shelton, ma non è in forma ultimamente, potrebbe persino non arrivare allo scontro. Zverev poi è meno peggio di Nole e quanto alla possibilità di trovare Bublik al quarto turno, il kazako la lotteria l’ha già vinta una volta e dovrebbe bastare

Ging89 (Guest) 21-08-2025 18:52

L’unico turno rognoso è Popyrin però è uno slam dai….devi batterli

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

Alla fine però in uno slam questa gente la devi battere se stai bene

kaishaku 21-08-2025 18:52

ALCARAZ

SINNER

ZVEREV
DJOKOVIC

DRAPER
DE MINAUR
FRITZ
SHELTON

PAUL
COBOLLI
HUMBERT
KHACHANOV
TIAFOE
FONSECA
RUUD
MEDVEDEV

Jannik über Alles (Guest) 21-08-2025 18:50

Scritto da Andrea
Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

E che dite della “bestia nera” Bublik??

Ging89 (Guest) 21-08-2025 18:50

L’unico turno rognoso è Popyrin però è uno slam dai….devi batterli

Max66 (Guest) 21-08-2025 18:49

Sarà finale, come sempre, fra Sinner e Alcaraz, sperando che Jannik si sia ripreso dal cambio del preparatore atletico, e da voi, incompetenti che ci avete persino la boria di capirci qualcosa di tennis

smorzatella (Guest) 21-08-2025 18:46

@ Tiger Woods (#4464798)

Effettivamente (sulla carta perché sul campo tutto può cambiare) Zverev è quello che ha pescato meglio, basti pensare che negli eventuali ottavi beccherebbe la testa di serie nº 15 e nei quarti la nº 8; per Alcaraz la 13 e la 6 e per Sinner la 14 e la 5.
Inoltre un primo turno con Opelka per Alcaraz e un secondo con Popyrin nel caso di Sinner credo li avrebbero evitati volentieri.

Jannik über Alles (Guest) 21-08-2025 18:46

Scritto da il capitano
Sorteggio fatto dal sottoscritto e da MAURO, per eventuali reclami rivolgersi al Comandante, grazie.

Nel caso si può parlare di sorteggio “pilotato” (*-*)

Andrea (Guest) 21-08-2025 18:46

Non mi piace per niente Popyrin al secondo turno,per Alcaraz sarebbe stato meglio Djokovic ai quarti,in semifinale lo troverà spompo

Italo (Guest) 21-08-2025 18:45

Scritto da Queever
Non un bel primo turno per Alcaraz.

Non un bel secondo turno per Sinner, aggiungerei.
Molto peggio Popiryn che Opelka, in un 3 su 5.
Con l’australiano devi scambiare, con l’americano il più è rispondere.

Pheanes (Guest) 21-08-2025 18:45

Scritto da pablito
Anche Rune, oltre a Shelton, Fritz e DJ dalla parte di Alky…

Vero ma tra Fritz Rune e Djokovic solo uno può incontrare Alcaraz.

Lele (Guest) 21-08-2025 18:44

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

Detto in Americano maccheronico: “It’ not always Sunday”

Pheanes (Guest) 21-08-2025 18:43

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

Ed ecco che esce l’ipocrita che è in te. In casi simili non hai mai definito pazzesco il sorteggio.
IPOCRITA

pablito 21-08-2025 18:40

Otto italiani e nessun derby in vista se non al terzo turno…

Ma chi ha fatto il sorteggio ?
B-nagj ? 😉

MAURO (Guest) 21-08-2025 18:39

Scritto da pablito
Sulla carta:
a parte Draper e Perticone,
se sta bene non vedo come…
Basta: al al resto ci pensa Gufander.

Cobolli.

tonino (Guest) 21-08-2025 18:39

@ JOA20 (#4464782)

Tanto li vince tutti i tre, tranquillo…

Krik Kroc 21-08-2025 18:38

Scritto da Pippo
Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

Probabile. Sfortunato

pablito 21-08-2025 18:37

SonnyGo
se dimentica le amnesie potrebbe arrivare a Tommy, per un magniFICO derby… 😉

Calvin (Guest) 21-08-2025 18:37

Bel sorteggio per Cobolli, senza nulla togliere a Musetti che post infortunio è in crisi, ha la possibilità di fare un bel po’ di strada.

A sinner a sto giro è andata meglio di Alcaraz: per me Fritz, Shelton e Nole sono tre scogli molto duri a new York

Kenobi 21-08-2025 18:32

Spero in uno Slam con pochi ritiri e che si giochi regolarmente almeno le fasi finali .
Il lato B di Carlos spero si distragga.

Primo turno impegnativo per Lorenzo, Djokovic arriverà fino a Carlos?
O viceversa ?

pablito 21-08-2025 18:31

Scritto da Detuqueridapresencia
Sonego Musetti Arnaldi e Nardi hanno match molto difficili di esordio
Ma soprattutto per Lorenzo è una disdetta: con TdS 10 non è stato fortunato
Darderi e Bellucci match ostici ma portabili a casa
Sonego a un match insidioso ma sui 5 set non dovrebbe avere problemi
Cobolli il più fortunato sulla carta (bisogan vedere qualificato chi: non tutti i qualificati sono uguali)
Jannik …. deve arrivare in finale e basta per cui facili, difficili o cosa deve pedalare e basta.

Prevedo ancora finale con l’Amico, o con il suo compagno di merende Ben… 😉

Lele (Guest) 21-08-2025 18:30

In ogni caso, se nonno Nole trova arriva al match con Carlito, un’altra sculacciata potrebbe ancora riuscire ad assestarla.

Lele (Guest) 21-08-2025 18:29

Forza Mattia. Con Carletto ci faresti divertire col tuo tennis corsaro.

pablito 21-08-2025 18:29

Uh.

pure “Immensik” e anche Jiri dalla parte del murciano.

Ma è un gombloddo ?

Chi comincia le Geremiadi ? 😉

Onurb (Guest) 21-08-2025 18:28

Stavolta complessivamente è andata meglio a sinner rispetto ad alcaraz…..speriamo solo abbia recuperato dal malessere…voglio il quinto slam

Detuqueridapresencia 21-08-2025 18:28

Scritto da MAURO
Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

Eh amico caro a sto giro je è annata male, mica è sempre Pasqua per Carlone!

Tiger Woods (Guest) 21-08-2025 18:27

Tabellone ostico per Jan, durissimo per Carlitos, molto difficile per Nole.
Zverev se sta bene è già in semifinale.

Detuqueridapresencia 21-08-2025 18:27

Scritto da il capitano
Sorteggio fatto dal sottoscritto e da MAURO, per eventuali reclami rivolgersi al Comandante, grazie.

ahahahahahh 😀 😀 😀 si accettano reclami solo dai novantenni con la firma dei genitori 😎

Detuqueridapresencia 21-08-2025 18:26

Sonego Musetti Arnaldi e Nardi hanno match molto difficili di esordio

Ma soprattutto per Lorenzo è una disdetta: con TdS 10 non è stato fortunato

Darderi e Bellucci match ostici ma portabili a casa

Sonego a un match insidioso ma sui 5 set non dovrebbe avere problemi

Cobolli il più fortunato sulla carta (bisogan vedere qualificato chi: non tutti i qualificati sono uguali)

Jannik …. deve arrivare in finale e basta per cui facili, difficili o cosa deve pedalare e basta.

pablito 21-08-2025 18:24

Sulla carta:
a parte Draper e Perticone,
se sta bene non vedo come… 😉

Basta: al al resto ci pensa Gufander.

MAURO (Guest) 21-08-2025 18:23

Temo che non avremo una finale tutta italiana nemmeno stavolta.

Giambi (Guest) 21-08-2025 18:22

Primo turno per il campione senza problemi poi dalla sua parte Draper al rientro quindi Zverev anche lì bisogna vedere come sta. Dalla parte di Alcaraz invece Shelton Fritz Nole molto tosto. Andiamo a riprenderci il titolo.

il capitano 21-08-2025 18:22

Sorteggio fatto dal sottoscritto e da MAURO, per eventuali reclami rivolgersi al Comandante, grazie. 😉 :mrgreen:

Maury 21-08-2025 18:22

ALCARAZ

SINNER

RUBLEV
FRITZ

DRAPER
DEMINAUR
DJOKOVIC
SHELTON

PAUL
MPETSHI
ZVEREV
KHACHANOV
RUNE
MENSIK
RUUD
DAVIDOVICH

pablito 21-08-2025 18:21

Scritto da pablito
Anche Rune, oltre a Shelton, Fritz e DJ dalla parte di Alky…

Ah,
anche il “sempre favorito” Fokina dalla parte di Alky… 😉

Detuqueridapresencia 21-08-2025 18:21

Sarei curioso di Alcaraz Bellucci 😎

Giuseppe 21-08-2025 18:21

Ci saranno 3 LL (al posto di Fils, Nishikori e Kyrgios).

pablito 21-08-2025 18:20

Anche Rune, oltre a Shelton, Fritz e DJ dalla parte di Alky… 😉

Leander Paes (Guest) 21-08-2025 18:20

Finalmente Djokovic dalla parte di Alcaraz, occhio pure a Shelton, per il murciano primo turno insidioso contro il gigante bombardiere Opelka, Arnaldi sfavorito contro Cerundolo.

JOA20 (Guest) 21-08-2025 18:20

Alcaraz becca Opelka al debutto? Chissà che il gigante americano non lo costringa a 3 tie-break

Queever (Guest) 21-08-2025 18:19

Non un bel primo turno per Alcaraz.

MAURO (Guest) 21-08-2025 18:18

Gli americani forti dalla parte di Alcaraz, pazzesco.

Pippo (Guest) 21-08-2025 18:18

Mi dispiace per Musetti. Andrà fuori al primo turno con Giovanni il bombardiere.

