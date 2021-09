Osaka dopo la sconfitta: “Onestamente non so quando tornerò a giocare”

La lunghissima serata di US Open, terminata oltre le 2 di notte con la clamorosa eliminazione di Andrey Rublev per mano di un coraggioso e funambolico Frances Tiafoe, era scattata con un grande match del tabellone femminile, terminato con un’altra sorpresa. La giovane e talentosa canadese Leylah Fernandez infatti ha estromesso dal torneo Naomi Osaka, 5-7 7-6(2) 6-4 lo score del match. Una sconfitta che probabilmente chiude la stagione della nipponica. Infatti in una stringata press conference dopo partita, Naomi ha risposto a solo 4 domande, dichiarando di aver bisogno di staccare la spina e di non aver la minima idea di quando tornerà in campo. Ecco le risposte di Osaka, che ben spiegano il suo travagliato momento personale.

“Non ho giocato bene. Era come se non mi stessi muovendo affatto. Pensavo di aver servito bene”.

“Il servizio di Fernandez? Onestamente, non sembrava così devastante, come i suoi colpi da fondo campo. Comunque, sono abbastanza sicura che le mie statistiche in generali siano state davvero orribili”.

Le chiedono se il non aver giocato il match di secondo turno (Danilovic si è ritirata) possa averla condizionata: “Avrei preferito giocare, infatti non avevo mai vinto una partita in uno Slam per ritiro, quindi era strano. Sento di non riuscire ad esprimere un giudizio su come ho giocato”.

Il discorso torna inevitabilmente sui problemi mentali, e qua il tutto si blocca: “Quando vinco non mi sento felice, mi sento soprattutto sollevata. E quando perdo, mi sento molto triste. Chiaramente, tutto questo non è normale. Onestamente non so quando giocherò la mia prossima partita. Penso che mi prenderò una pausa per un po”‘.

Dopo questa frase, Osaka si è messa a piangere. “Scusatemi, ma voglio terminare qua. Scusatemi”, quindi si alza e lascia la stanza. Una sconfitta amara, in campo Naomi ha lottato ma solo a tratti è riuscita a giocare un buon tennis, degno del suo enorme talento tecnico. Chissà se la rivedremo in campo nel 2021, la sensazione che è rientrerà solo a gennaio 2022. Forse…

Marco Mazzoni