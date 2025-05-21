Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi di Giovedì 22 Maggio 2025

21/05/2025 23:20 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

SUIATP 250 Geneva – terra 🌦️ 13°C / 7°C

  • QF: Arnaldi ITA (Rank: 39) – Djokovic SRB (Rank: 6) Non prima 18:00 (H2H: 1-0)
    Il match deve ancora iniziare

DEUATP 500 Hamburg – terra 🌧️ 12°C / 4°C

  • QF: Cobolli ITA (Rank: 35) – Bautista Agut ESP (Rank: 57) 2° inc. ore 12 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • QF: Rublev RUS (Rank: 17) – Darderi ITA (Rank: 45) Non prima 15:30 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • QF (D): Murray GBR / Ram USA – Bolelli ITA / Vavassori ITA 3° inc. ore 12
    Il match deve ancora iniziare

FRARoland Garros – terra 🌤️ 18°C / 8°C

  • Q2: Spizzirri USA (Rank: 116) – Zeppieri ITA (Rank: 306) 11:10 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q3: Moller DEN (Rank: 108) – Gigante ITA (Rank: 167) 13:00 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Sasnovich BLR (Rank: 107) – Stefanini ITA (Rank: 153) 2° inc. ore 10 (H2H: 1-0)
    GS Roland Garros
    Aliaksandra Sasnovich [3]
    Lucrezia Stefanini
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  • Q2: Brancaccio ITA (Rank: 187) – Erjavec SLO (Rank: 176) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-1)
    GS Roland Garros
    Nuria Brancaccio
    Veronika Erjavec
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  • Q2: Friedsam GER (Rank: 284) – Errani ITA (Rank: 179) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0)
    GS Roland Garros
    Anna-Lena Friedsam
    Sara Errani
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GEOCH 50 Tbilisi – hard ☀️ 23°C / 12°C

  • QF: Coulibaly CIV (Rank: 272) – Cina ITA (Rank: 323) Inizio 08:00 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare

MARWTA 250 Rabat – terra ☀️ 24°C / 16°C

  • SF (D): Detiuc CZE / Santamaria USA – Moratelli ITA / Rosatello ITA ore 12:00
    Il match deve ancora iniziare
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1 commento

piper 21-05-2025 23:31

Domani non penso di riuscire a vedere nulla oltre ad Arnaldi, spero di arrivare a casa e leggere almeno buone notizie per i nostri.

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