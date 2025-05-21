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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi di Giovedì 22 Maggio 2025
21/05/2025 23:20 1 commento
ATP 250 Geneva – terra 🌦️ 13°C / 7°C
- QF: Arnaldi (Rank: 39) – Djokovic (Rank: 6) Non prima 18:00 (H2H: 1-0) Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Hamburg – terra 🌧️ 12°C / 4°C
- QF: Cobolli (Rank: 35) – Bautista Agut (Rank: 57) 2° inc. ore 12 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- QF: Rublev (Rank: 17) – Darderi (Rank: 45) Non prima 15:30 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- QF (D): Murray / Ram – Bolelli / Vavassori 3° inc. ore 12 Il match deve ancora iniziare
Roland Garros – terra 🌤️ 18°C / 8°C
- Q2: Spizzirri (Rank: 116) – Zeppieri (Rank: 306) 11:10 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q3: Moller (Rank: 108) – Gigante (Rank: 167) 13:00 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Sasnovich (Rank: 107) – Stefanini (Rank: 153) 2° inc. ore 10 (H2H: 1-0) GS Roland GarrosAliaksandra Sasnovich [3]Lucrezia StefaniniServizioSvolgimentoSet 0ServizioSvolgimentoSet 1
- Q2: Brancaccio (Rank: 187) – Erjavec (Rank: 176) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-1) GS Roland GarrosNuria BrancaccioVeronika ErjavecServizioSvolgimentoSet 0ServizioSvolgimentoSet 1
- Q2: Friedsam (Rank: 284) – Errani (Rank: 179) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0) GS Roland GarrosAnna-Lena FriedsamSara ErraniServizioSvolgimentoSet 0ServizioSvolgimentoSet 1
CH 50 Tbilisi – hard ☀️ 23°C / 12°C
- QF: Coulibaly (Rank: 272) – Cina (Rank: 323) Inizio 08:00 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rabat – terra ☀️ 24°C / 16°C
- SF (D): Detiuc / Santamaria – Moratelli / Rosatello ore 12:00 Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
1 commento
Domani non penso di riuscire a vedere nulla oltre ad Arnaldi, spero di arrivare a casa e leggere almeno buone notizie per i nostri.