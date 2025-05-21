Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi di Mercoledì 21 Maggio 2025

21/05/2025 08:26 1 commento
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

SUIATP 250 Geneva – terra 🌦️ 21°C / 12°C

  • R16: Arnaldi ITA (Rank: 39) – Marozsan HUN (Rank: 56) 3° inc. ore 11 (H2H: 2-0)
    Il match deve ancora iniziare

DEUATP 500 Hamburg – terra 🌤️ 18°C / 7°C

  • R16: Davidovich Fokina ESP (Rank: 26) – Cobolli ITA (Rank: 35) Non prima 13:30 (H2H: 1-2)
    Il match deve ancora iniziare
  • R16: Darderi ITA (Rank: 45) – Nakashima USA (Rank: 39) 3° inc. ore 12 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • R16 (D): Cash GBR / Glasspool GBR – Bolelli ITA / Vavassori ITA 2° inc. ore 14:30
    Il match deve ancora iniziare

FRARoland Garros – terra 🌦️ 16°C / 8°C

  • Q2: Spizzirri USA (Rank: 116) – Zeppieri ITA (Rank: 306) 12:20 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Napolitano ITA (Rank: 603) – Jacquet FRA (Rank: 151) 11:10 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Arnaboldi ITA (Rank: 186) – Mmoh USA (Rank: 342) 13:30 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Svajda USA (Rank: 227) – Gigante ITA (Rank: 167) Inizio 10:00 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Friedsam GER (Rank: 284) – Errani ITA (Rank: 179) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Brancaccio ITA (Rank: 187) – Erjavec SLO (Rank: 176) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-1)
    Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Sasnovich BLR (Rank: 107) – Stefanini ITA (Rank: 153) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0)
    Il match deve ancora iniziare

MKDCH 75 Skopje – terra 🌧️ 25°C / 12°C

  • R16: Jecan ROU / Ricca ITA – Cukierman ISR / Geerts BEL TBA
    Il match deve ancora iniziare
  • R16: Agamenone ITA (Rank: 485) – Negritu GER (Rank: 287) Inizio 10:30 (H2H: 1-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • R16 (D): Bortolotti ITA / Rodriguez COL – Harper CAN / Seggerman USA Non prima 13:30
    Il match deve ancora iniziare

GEOCH 50 Tbilisi – hard ☀️ 22°C / 9°C

  • R16: Snitari MDA (Rank: 656) – Cina ITA (Rank: 323) Inizio 08:00 (H2H: 0-0)
    ATP Tbilisi
    Ilya Snitari
    0
    1
    3
    Federico Cina [8]
    0
    6
    2
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MARWTA 250 Rabat – terra ☀️ 24°C / 14°C

  • 2T: Pieri ITA (Rank: 377) – Tomljanovic AUS (Rank: 79) 2° incontro dalle 12:00 (H2H: 0-0)
    Il match deve ancora iniziare
  • QF (D): Moratelli ITA / Rosatello ITA – Eikeri NOR / Hozumi JPN 3° incontro dalle 12:00
    Il match deve ancora iniziare
  • QF (D): Bolsova ESP / Fossa Huergo ITA – Joint AUS / Kalashnikova GEO 4° incontro dalle 12:00
    Il match deve ancora iniziare
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1 commento

Harlan (Guest) 21-05-2025 08:39

Forza ragazzi e ragazze

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