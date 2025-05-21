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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi di Mercoledì 21 Maggio 2025
21/05/2025 08:26 1 commento
ATP 250 Geneva – terra 🌦️ 21°C / 12°C
- R16: Arnaldi (Rank: 39) – Marozsan (Rank: 56) 3° inc. ore 11 (H2H: 2-0) Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Hamburg – terra 🌤️ 18°C / 7°C
- R16: Davidovich Fokina (Rank: 26) – Cobolli (Rank: 35) Non prima 13:30 (H2H: 1-2) Il match deve ancora iniziare
- R16: Darderi (Rank: 45) – Nakashima (Rank: 39) 3° inc. ore 12 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- R16 (D): Cash / Glasspool – Bolelli / Vavassori 2° inc. ore 14:30 Il match deve ancora iniziare
Roland Garros – terra 🌦️ 16°C / 8°C
- Q2: Spizzirri (Rank: 116) – Zeppieri (Rank: 306) 12:20 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Napolitano (Rank: 603) – Jacquet (Rank: 151) 11:10 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Arnaboldi (Rank: 186) – Mmoh (Rank: 342) 13:30 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Svajda (Rank: 227) – Gigante (Rank: 167) Inizio 10:00 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Friedsam (Rank: 284) – Errani (Rank: 179) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Brancaccio (Rank: 187) – Erjavec (Rank: 176) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-1) Il match deve ancora iniziare
- Q2: Sasnovich (Rank: 107) – Stefanini (Rank: 153) 3° inc. ore 10 (H2H: 1-0) Il match deve ancora iniziare
CH 75 Skopje – terra 🌧️ 25°C / 12°C
- R16: Jecan / Ricca – Cukierman / Geerts TBA Il match deve ancora iniziare
- R16: Agamenone (Rank: 485) – Negritu (Rank: 287) Inizio 10:30 (H2H: 1-0) Il match deve ancora iniziare
- R16 (D): Bortolotti / Rodriguez – Harper / Seggerman Non prima 13:30 Il match deve ancora iniziare
CH 50 Tbilisi – hard ☀️ 22°C / 9°C
- R16: Snitari (Rank: 656) – Cina (Rank: 323) Inizio 08:00 (H2H: 0-0) ATP TbilisiIlya Snitari013Federico Cina [8]•062ServizioSvolgimentoSet 2F. Cina3-2I. Snitari0-1515-1530-1530-3040-30ace2-2 → 3-2F. Cina15-030-030-1540-152-1 → 2-2I. Snitari15-030-040-040-151-1 → 2-1F. Cina0-1515-1515-3030-3040-301-0 → 1-1I. Snitari0-150-3015-3030-3040-300-0 → 1-0ServizioSvolgimentoSet 1Risultato1-6F. Cina15-030-040-040-1540-301-5 → 1-6I. Snitari0-150-300-4015-401-4 → 1-5F. Cina15-030-040-01-3 → 1-4I. Snitari0-1515-1515-3015-40df30-401-2 → 1-3F. Cina15-015-1515-3030-3040-30aceace1-1 → 1-2I. Snitari15-015-1530-1540-1540-300-1 → 1-1F. Cina15-015-1515-3030-3040-300-0 → 0-1
WTA 250 Rabat – terra ☀️ 24°C / 14°C
- 2T: Pieri (Rank: 377) – Tomljanovic (Rank: 79) 2° incontro dalle 12:00 (H2H: 0-0) Il match deve ancora iniziare
- QF (D): Moratelli / Rosatello – Eikeri / Hozumi 3° incontro dalle 12:00 Il match deve ancora iniziare
- QF (D): Bolsova / Fossa Huergo – Joint / Kalashnikova 4° incontro dalle 12:00 Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
1 commento
Forza ragazzi e ragazze