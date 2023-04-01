Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Alessandro Giannessi si avvicina al tabellone principale dell’ATP 250 dell’Estoril: il tennista spezzino batte Krutykh e si prepara per il turno decisivo

01/04/2023 16:55 1 commento
Alessandro Giannessi nella foto
Alessandro Giannessi nella foto

Alessandro Giannessi continua la sua corsa nel torneo ATP 250 dell’Estoril. Dopo aver trionfato nel Challenger di Zadar, in Croazia, solo due settimane fa, il 32enne tennista italiano ha superato il primo turno delle qualificazioni, sconfiggendo l’ucraino Oleksii Krutykh, numero 167 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle qualificazioni.

Giannessi, attualmente alla posizione numero 261 del ranking ATP, ha portato a casa il match in tre set. Grazie a questa vittoria, il tennista spezzino si è guadagnato il diritto di affrontare Fabian Marozsan, classe 1999 e attualmente 128esimo nel ranking ATP, nel turno finale delle qualificazioni.

USA ATP 250 Estoril (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [3] Ryan Peniston GBR vs [WC] Henrique Rocha POR
ATP Estoril
Ryan Peniston [3]
4
1
Henrique Rocha
6
6
Vincitore: Rocha
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2. Frederico Ferreira Silva POR vs [8] Damir Dzumhur BIH

ATP Estoril
Frederico Ferreira Silva
6
5
6
Damir Dzumhur [8]
1
7
3
Vincitore: Ferreira Silva
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3. [4] Jozef Kovalik SVK vs [WC] Pedro Sousa POR

ATP Estoril
Jozef Kovalik [4]
40
0
Pedro Sousa
15
0
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COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [2] Sebastian Ofner AUT vs Robin Haase NED

ATP Estoril
Sebastian Ofner [2]
6
6
Robin Haase
3
4
Vincitore: Ofner
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2. Mate Valkusz HUN vs [7] Dalibor Svrcina CZE

ATP Estoril
Mate Valkusz
6
6
Dalibor Svrcina [7]
0
2
Vincitore: Valkusz
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3. Adrian Andreev BUL vs [5] Timofey Skatov KAZ (non prima ore: 15:30)

ATP Estoril
Adrian Andreev
0
1
1
Timofey Skatov [5]
0
6
3
Vincitore: Skatov
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COURT CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [1] Fabian Marozsan HUN vs Manuel Guinard FRA

ATP Estoril
Fabian Marozsan [1]
6
6
Manuel Guinard
3
0
Vincitore: Marozsan
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2. Alessandro Giannessi ITA vs [6] Oleksii Krutykh UKR

ATP Estoril
Alessandro Giannessi
1
7
6
Oleksii Krutykh [6]
6
5
1
Vincitore: Giannessi
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USA ATP 250 Houston (USA) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Zizou Bergs BEL vs [WC] Zachary Svajda USA
Il match deve ancora iniziare

2. [1] Yosuke Watanuki JPN vs [WC] Matija Pecotic CRO

Il match deve ancora iniziare

3. [2] Rinky Hijikata AUS vs Brandon Holt USA

Il match deve ancora iniziare

4. [3] Yannick Hanfmann GER vs Enzo Couacaud FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Aleksandar Vukic AUS vs [6] Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

2. Juncheng Shang CHN vs [8] Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Genaro Alberto Olivieri ARG vs [5] Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

4. Seong-chan Hong KOR vs [7] Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Davide1039 (Guest) 01-04-2023 17:06

Grande Gianna!!!

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