ATP 250 Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Alessandro Giannessi si avvicina al tabellone principale dell’ATP 250 dell’Estoril: il tennista spezzino batte Krutykh e si prepara per il turno decisivo

Alessandro Giannessi nella foto
Alessandro Giannessi continua la sua corsa nel torneo ATP 250 dell’Estoril. Dopo aver trionfato nel Challenger di Zadar, in Croazia, solo due settimane fa, il 32enne tennista italiano ha superato il primo turno delle qualificazioni, sconfiggendo l’ucraino Oleksii Krutykh, numero 167 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle qualificazioni.
Giannessi, attualmente alla posizione numero 261 del ranking ATP, ha portato a casa il match in tre set. Grazie a questa vittoria, il tennista spezzino si è guadagnato il diritto di affrontare Fabian Marozsan, classe 1999 e attualmente 128esimo nel ranking ATP, nel turno finale delle qualificazioni.
ATP 250 Estoril (Portogallo) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [3] Ryan Peniston
vs [WC] Henrique Rocha
ATP Estoril
Ryan Peniston [3]
4
1
Henrique Rocha
6
6
Vincitore: Rocha
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Peniston
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 1-5
H. Rocha
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peniston
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-4 → 3-4
R. Peniston
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 1-4
R. Peniston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
H. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-2 → 0-3
R. Peniston
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-1 → 0-2
2. Frederico Ferreira Silva vs [8] Damir Dzumhur
ATP Estoril
Frederico Ferreira Silva
6
5
6
Damir Dzumhur [8]
1
7
3
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Dzumhur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
df
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
2-3 → 3-3
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Dzumhur
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-3 → 3-3
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
F. Ferreira Silva
0-3 → 1-3
D. Dzumhur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-2 → 0-3
F. Ferreira Silva
0-1 → 0-2
D. Dzumhur
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
5-1 → 6-1
D. Dzumhur
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
4-1 → 5-1
F. Ferreira Silva
4-0 → 4-1
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
F. Ferreira Silva
2-0 → 3-0
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
3. [4] Jozef Kovalik vs [WC] Pedro Sousa
ATP Estoril
Jozef Kovalik [4]•
40
0
Pedro Sousa
15
0
COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [2] Sebastian Ofner vs Robin Haase
ATP Estoril
Sebastian Ofner [2]
6
6
Robin Haase
3
4
Vincitore: Ofner
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
R. Haase
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-4 → 5-4
R. Haase
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Ofner
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Haase
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
R. Haase
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
R. Haase
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Haase
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-2 → 5-3
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Ofner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Haase
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 2-2
S. Ofner
0-15
0-30
df
0-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 2-1
R. Haase
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
2. Mate Valkusz vs [7] Dalibor Svrcina
ATP Estoril
Mate Valkusz
6
6
Dalibor Svrcina [7]
0
2
Vincitore: Valkusz
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
30-40
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Valkusz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
D. Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
M. Valkusz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
0-1 → 1-1
M. Valkusz
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Valkusz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
3. Adrian Andreev vs [5] Timofey Skatov (non prima ore: 15:30)
ATP Estoril
Adrian Andreev•
0
1
1
Timofey Skatov [5]
0
6
3
Vincitore: Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Andreev
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andreev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-5 → 1-5
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Andreev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
COURT CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [1] Fabian Marozsan vs Manuel Guinard
ATP Estoril
Fabian Marozsan [1]
6
6
Manuel Guinard
3
0
Vincitore: Marozsan
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Guinard
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
M. Guinard
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
M. Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Guinard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
M. Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
2. Alessandro Giannessi vs [6] Oleksii Krutykh
ATP Estoril
Alessandro Giannessi
1
7
6
Oleksii Krutykh [6]
6
5
1
Vincitore: Giannessi
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Giannessi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
O. Krutykh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
A. Giannessi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
O. Krutykh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
A. Giannessi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
O. Krutykh
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Giannessi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Krutykh
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
O. Krutykh
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
A. Giannessi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
O. Krutykh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Giannessi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Krutykh
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 1-6
A. Giannessi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
O. Krutykh
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
ATP 250 Houston (USA) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Zizou Bergs
vs [WC] Zachary Svajda
Il match deve ancora iniziare
2. [1] Yosuke Watanuki vs [WC] Matija Pecotic
Il match deve ancora iniziare
3. [2] Rinky Hijikata vs Brandon Holt
Il match deve ancora iniziare
4. [3] Yannick Hanfmann vs Enzo Couacaud
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Aleksandar Vukic vs [6] Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
2. Juncheng Shang vs [8] Felipe Meligeni Alves
Il match deve ancora iniziare
3. [Alt] Genaro Alberto Olivieri vs [5] Tomas Machac
Il match deve ancora iniziare
4. Seong-chan Hong vs [7] Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Grande Gianna!!!