I Tennis Campus, l’academy no-profit per giovani talenti

I Tennis Foundation presenta I Tennis Campus, la prima academy senza logiche di business e il Master Estivo 2021 che svelerà format e linee guida di un lab internazionale che ha l’obiettivo di dare una possibilità di crescita e realizzazione a ragazzini provenienti da famiglie meno abbienti residenti in Italia e negli Stati Europei finanziariamente più arretrati.

Uno sport meraviglioso, un progetto benefico mai realizzato e alcuni straordinari compagni di viaggio. Questi sono solo alcuni degli ingredienti che I Tennis Foundation, l’associazione no-profit fondata dall’avvocato torinese Simone Bongiovanni, mette a disposizione dei giovani talenti classe 2008 che hanno ambizione, capacità e determinazione ma non le possibilità economiche per inseguire i loro sogni.

“Abbiamo analizzato il mercato tennis junior – spiega Simone Bongiovanni -. Ci sono tanti ragazzini dotati di grande volontà e talento, ma tali potenzialità non vengono sfruttate per l’impossibilità di sostenere i costi di un’academy competitiva. Da questa analisi abbiamo deciso di avviare il progetto Little Tennis Champions. I valori trainanti sono la meritocrazia, in quanto saranno selezionati solo i ragazzi più dotati, e la solidarietà intesa nel privilegiare una volta tanto non le prime o seconde linee che hanno già il supporto delle famiglie, dei manager e delle federazioni, ma le terze, quarte e quinte scelte che necessitano di un supporto concreto da parte di qualcuno per poter emergere in questo sport”.

Il progetto Little Tennis Champions 2022-2026 avrà la sua sede principale al Forte Village Resort in Sardegna e il programma di borse di studio prevede non solo la formazione tennistica sotto la direzione di Emilio Sanchez, campione da giocatore e fuoriclasse da coach, ma anche un percorso scolastico internazionale di quattro anni.

Testimonial principali del progetto Ivan Ljubicic e Lorenzo Sonego. L’azzurro, protagonista di una straordinaria settimana al Foro Italico e di una crescita costante sotto la sapiente guida di Gipo Arbino, è da sempre vicino alle iniziative di I Tennis Foundation: “Questo progetto è magnifico e fatto da persone che vogliono il bene degli altri. Da qui può davvero uscire un grande tennista. Nel mondo ci sono tanti giovani che hanno talento ma non hanno i mezzi. Dare a questi ragazzi un’opportunità è una cosa bellissima e da prendere come esempio”.

L’ex n. 3 ATP e oggi coach di Roger Federer, trovò invece riparo dalla guerra nei Balcani proprio alle porte di Torino, da dove iniziò la sua scalata al vertice del tennis: “Ho scelto di sostenere I Tennis Foundation perché è la storia di ciò che mi è successo e mi rivedo nei ragazzi e nelle ragazze che avranno questa opportunità – racconta Ljubicic -, perché è la stessa che ho avuto io 28 anni fa. So quello che vivranno. E sarò felice di dare il mio contributo alla loro crescita”.

Nonostante l’evento pandemico abbia costretto a rimandare il coinvolgimento degli altri stati al 2022, quest’anno verrà inaugurata l’academy I Tennis Campus in Italia attraverso il Master Estivo che partirà da Torino il prossimo 30 giugno e proseguirà dal 3 al 25 luglio in Sardegna. Per partecipare alle selezioni occorrerà registrarsi da oggi (entro il 10 giugno) sul sito www.itennisfoundation.com e inviare la propria candidatura. Al termine delle selezioni, i migliori 10 ragazzi e le migliori 10 ragazze otterranno l’accesso gratuito al Master Estivo dove avranno anche l’opportunità di ricevere i consigli di tennisti e grandi allenatori come lo stesso Sonego, Gipo Arbino, Emilio Sanchez, Corrado Barazzutti e tanti altri.

Nel 2022 entreranno in gioco gli altri cinque stati europei coinvolti (Ucraina, Bosnia Erzegovina, Albania, Moldavia e Macedonia) e nel corso dell’estate verranno definiti i 20 partecipanti alla borsa di studio quadriennale.

L’iniziativa, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis, Sport e Salute, Regione Piemonte, Comune di Torino, Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Professional Tennis Registry, Fondazione Ferrero e Fondazione Cecilia Gilardi, è sostenuta da prestigiosi partner e sponsor.