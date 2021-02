Australian Open: Il Tabellone Principale maschile. Nove azzurri al via. Big match di primo turno tra Shapovalov e Jannik Sinner

Australian Open – Parte Alta

(1) N. Djokovic vs J. Chardy

F. Tiafoe vs S. Travaglia

R. Opelka vs Y. Lu

A. Ramos-Vinolas vs (27) T. Fritz

(17) S. Wawrinka vs P. Sousa

M. Fucsovics vs (WC) M. Polmans

C. Moutet vs J. Millman

F. Coria vs (14) M. Raonic

(10) G. Monfils vs E. Ruusuvuori

Y. Nishioka vs P. Martinez

A. Bedene vs A. Bublik

(Q) S. Stakhovsky vs (23) D. Lajovic

(32) A. Mannarino vs D. Novak

M. Kecmanovic vs K. Majchrzak

(LL) T. Daniel vs (Q) M. Cressy

M. Giron vs (6) A. Zverev

(3) D. Thiem vs M. Kukushkin

D. Koepfer vs (LL) H. Dellien

(Q) F. Ferreira Silva vs N. Kyrgios

Y. Uchiyama vs (29) U. Humbert

(18) G. Dimitrov vs M. Cilic

(WC) A. Bolt vs N. Gombos

(Q) K. Coppejans vs J. Vesely

K. Nishikori vs (15) P. Carreno Busta

(11) D. Shapovalov vs J. Sinner

Y. Sugita vs (Q) B. Tomic

(LL) D. Dzumhur vs J. Duckworth

(LL) C. Stebe vs (20) F. Auger-Aliassime

(25) B. Paire vs E. Gerasimov

G. Mager vs (Q) A. Karatsev

F. Delbonis vs J. Londero

(Q) E. Ymer vs (8) D. Schwartzman

(7) A. Rublevvs Y. HanfmannT. Monteirovs A. Martin(WC) L. Tuvs F. LopezS. Querreyvs

(24) C. Ruud vs J. Thompson

N. Basilashvili vs T. Paul

(WC) C. O’Connell vs J. Struff

R. Albot vs (12) R. Bautista Agut

(13) D. Goffin vs (WC) A. Popyrin

L. Harris vs (LL) M. Torpegaard

M. McDonald vs M. Cecchinato

G. Pella vs (22) B. Coric

(28) F. Krajinovic vs (LL) R. Haase

P. Andujar vs (Q) Q. Halys

R. Carballes Baena vs A. Balazs

V. Pospisil vs (4) D. Medvedev

(5) S. Tsitsipas vs G. Simon

(WC) T. Kokkinakis vs S. Kwon

(Q) B. Van de Zandschulp vs (Q) C. Alcaraz

M. Ymer vs (26) H. Hurkacz

(19) K. Khachanov vs (WC) A. Vukic

R. Berankis vs (WC) S. Nagal

(Q) T. Machac vs (Q) M. Vilella Martinez

K. Anderson vs (9) M. Berrettini

(16) F. Fognini vs P. Herbert

(Q) H. Laaksonen vs S. Caruso

P. Cuevas vs A. Seppi

T. Sandgren vs (21) A. de Minaur

(30) D. Evans vs C. Norrie

I. Ivashka vs (Q) R. Safiullin

(Q) M. Mmoh vs (Q) V. Troicki

L. Djere vs (2) R. Nadal