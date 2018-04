Fed Cup – Spareggio World Group: Live Italia vs Belgio. Day 2 (con anche le semifinali di Fed Cup – Germania vs Rep. Ceca, Francia – Usa)

Sabato e domenica a Genova, sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, va in scena la sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio, valida per i play-off/promozione per il World Group 2019.

vs Valletta Cambiaso ASD, Genoa, Italy Surface: Clay – Clay, Outdoor

Sabato 21 aprile – Ore 13:30

Jasmine Paolini – Elise Mertens



ITF Fed Cup World Group Playoffs J. Paolini J. Paolini 1 5 E. Mertens E. Mertens 6 7 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-15 2-0 → 2-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Sara Errani – Alison Van Uytvanck



ITF Fed Cup World Group Playoffs S. Errani S. Errani 4 7 2 A. van Uytvanck A. van Uytvanck 6 6 6 Vincitore: A. van Uytvanck Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. van Uytvanck 15-0 30-0 0-2 → 0-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ITF Fed Cup World Group Playoffs S. Errani S. Errani 40 1 E. Mertens • E. Mertens 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sara Errani– Elise Mertens

Jasmine Paolini – Alison Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

Deborah Chiesa/Jessica Pieri – Kirsten Flipkens/Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

Semifinali – World Group

Germania vs Rep. Ceca

Goerges (GER) c. Kvitova (CZE)



ITF Fed Cup World Group J. Goerges J. Goerges 3 2 P. Kvitova P. Kvitova 6 6 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Kerber (GER) c. Ka.Pliskova (CZE)



ITF Fed Cup World Group A. Kerber A. Kerber 5 3 K. Pliskova K. Pliskova 7 6 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Kerber 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Goerges (GER) c. Ka.Pliskova (CZE)



ITF Fed Cup World Group J. Goerges J. Goerges 6 6 K. Pliskova K. Pliskova 4 2 Vincitore: J. Goerges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Goerges 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kerber (GER) c. Kvitova (CZE)



ITF Fed Cup World Group A. Kerber A. Kerber 0 0 P. Kvitova • P. Kvitova 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Kvitova 0-0

Groenefeld/Maria (GER) c. Siniakova/Strycova (CZE)



Il match deve ancora iniziare

ITF Fed Cup World Group P. Parmentier P. Parmentier 6 5 S. Stephens S. Stephens 7 7 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Parmentier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Parmentier (FRA) c. Stephens (USA)

Mladenovic (FRA) c. Vandeweghe (USA)



ITF Fed Cup World Group K. Mladenovic K. Mladenovic 1 6 6 C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 3 2 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Mladenovic (FRA) c. Stephens (USA)



Il match deve ancora iniziare

Parmentier (FRA) c. Vandeweghe (USA)



Il match deve ancora iniziare

Mladenovic/Hesse (FRA) c. Keys/Mattek-Sands (USA)



Il match deve ancora iniziare