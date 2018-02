Dal 2019 addio al format della Coppa Davis? Accordo tra ITF e Cosmos da 3 miliardi di dollari. Si potrebbe giocare in una sola settimana dal novembre 2019. Ad agosto la decisione finale

E’ la notizia del giorno. L’attuale formato della Coppa Davis potrebbe cessare di esistere, dopo che diverse personalità hanno espresso la loro opinione su un possibile cambio, ecco che dal 2019, tutto potrebbe diventare reale.

L’ITF ha annunciato un accordo di 25 anni e una partnership da tre miliardi di dollari con Kosmos, un gruppo di investimento, per trasformare la Coppa Davis.

Questa volta la competizione si disputerebbe alla fine della stagione, a novembre, per 7 giorni e tra diciotto squadre, in una sede da decidere.

L’idea principale è quella di far diventare l’evento simile alla Coppa del Mondo di calcio, con una fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e la finale. Ogni parità verrà giocata con due singolari e un doppio al meglio dei tre set.

Gerard Piqué, giocatore del Barcellona, ​​è il fondatore e presidente di Kosmos, e sono sue le idee per rivoluzionare la Davis.

La decisione verrà presa ad agosto ad Orlando durante la riunione annuale dell’ITF e questo nuovo formato verrà approvato se ci saranno due terzi dei voti.