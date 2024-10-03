Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 03 Ottobre 2024

Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
W75 Sao Paulo 60000 – 2nd Round
[8] Irene Burillo escorihuela vs Gloria Ceschi 3 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
Diletta Cherubini vs Sofia Rocchetti ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
Nicole Fossa huergo vs Zhibek Kulambayeva 2 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
Aurora Zantedeschi vs [4] Giorgia Pedone ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
[3] Solana Sierra vs Beatrice Ricci ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
W75 Sibenik – 2nd Round
Nuria Brancaccio
vs [4] Anca Alexia Todoni ore 10:00
ITF Sibenik
N. Brancaccio•
40
2
A. Todoni
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
40-40
A. Todoni
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
W35 Santa Margherita di Pula 25000 – 2nd Round
Matilde Mariani vs [6] Tina Nadine Smith ore 09:30
ITF S. Margherita di Pula
M. Mariani•
A
4
4
T. Smith
40
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Mariani
0-15
0-30
df
0-40
30-30
30-40
40-40
A-40
M. Mariani
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
M. Mariani
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mariani
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
4-5 → 4-6
M. Mariani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
T. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
T. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Mariani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
M. Mariani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lilli Tagger vs Anastasia Abbagnato ore 09:30
ITF S. Margherita di Pula
L. Tagger
6
6
A. Abbagnato
4
3
Vincitore: L. Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Abbagnato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
L. Tagger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
L. Tagger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Abbagnato
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
L. Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tagger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
A. Abbagnato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. Abbagnato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
L. Tagger
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Abbagnato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-1 → 3-2
L. Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Camilla Gennaro vs Matilde Paoletti 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
Federica Urgesi vs Julia Grabher ore 09:30
ITF S. Margherita di Pula
F. Urgesi
0
1
6
0
J. Grabher•
0
6
4
0
Vincitore: F. Urgesi per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
F. Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
J. Grabher
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
J. Grabher
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
F. Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Urgesi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Urgesi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 1-6
J. Grabher
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-5 → 1-5
J. Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
F. Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
J. Grabher
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
F. Urgesi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Jessica Pieri vs [2] Carlota Martinez cirez 2 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[8] Vicky Van de peer vs Viola Turini ore 10:30
ITF Monastir
V. Van de Peer
40
4
V. Turini•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Turini
15-0
15-15
15-30
df
15-40
V. Van de Peer
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
4-3 → 4-4
V. Van de Peer
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
V. Turini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
V. Van de Peer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Turini
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 2-1
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit