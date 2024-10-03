Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nei tornei ITF: I risultati di Giovedì 03 Ottobre 2024

03/10/2024 08:08 Nessun commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000

BRA W75 Sao Paulo 60000 – 2nd Round
[8] Irene Burillo escorihuela ESP vs Gloria Ceschi ITA 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

Diletta Cherubini ITA vs Sofia Rocchetti ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa huergo ITA vs Zhibek Kulambayeva KAZ 2 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

Aurora Zantedeschi ITA vs [4] Giorgia Pedone ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

[3] Solana Sierra ARG vs Beatrice Ricci ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare




CRO W75 Sibenik – 2nd Round
Nuria Brancaccio ITA vs [4] Anca Alexia Todoni ROU ore 10:00
ITF Sibenik
N. Brancaccio
40
2
A. Todoni
40
1
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ITA W35 Santa Margherita di Pula 25000 – 2nd Round
Matilde Mariani ITA vs [6] Tina Nadine Smith AUS ore 09:30

ITF S. Margherita di Pula
M. Mariani
A
4
4
T. Smith
40
6
1
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Lilli Tagger AUT vs Anastasia Abbagnato ITA ore 09:30

ITF S. Margherita di Pula
L. Tagger
6
6
A. Abbagnato
4
3
Vincitore: L. Tagger
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Camilla Gennaro ITA vs Matilde Paoletti ITA 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare

Federica Urgesi ITA vs Julia Grabher AUT ore 09:30

ITF S. Margherita di Pula
F. Urgesi
0
1
6
0
J. Grabher
0
6
4
0
Vincitore: F. Urgesi per ritiro
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Jessica Pieri ITA vs [2] Carlota Martinez cirez ESP 2 incontro dalle 09:30

Il match deve ancora iniziare



TUN W15 Monastir 15000 – 2nd Round
[8] Vicky Van de peer BEL vs Viola Turini ITA ore 10:30

ITF Monastir
V. Van de Peer
40
4
V. Turini
15
4
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