WTA 125 Hong Kong: I risultati con il dettaglio del Day 2. Out al primo turno Martina Trevisan

Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
WTA 125 Hong Kong 🇭🇰 (Hong Kong), 1°-2° Turno – cemento
Centre Court – ore 08:00
Monica Niculescu
/ Elena-Gabriela Ruse
vs Kimberly Birrell
/ Su-Wei Hsieh
WTA Hong Kong 125
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse•
0
7
6
0
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
0
5
2
0
Vincitore: Niculescu / Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 2
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
5-2 → 6-2
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-0 → 4-0
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
6-5 → 7-5
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
5-4 → 5-5
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
4-4 → 5-4
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
3-2 → 4-2
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
(1) Emma Navarro vs Viktorija Golubic
WTA Hong Kong 125
Emma Navarro [1]
0
7
6
0
Viktorija Golubic
0
5
4
0
Vincitore: Navarro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
5-4 → 6-4
Viktorija Golubic
3-4 → 4-4
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Viktorija Golubic
1-4 → 2-4
Viktorija Golubic
1-2 → 1-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Viktorija Golubic
1-0 → 1-1
Emma Navarro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Ulrikke Eikeri / (1) Fang-Hsien Wu vs Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong
WTA Hong Kong 125
Ulrikke Eikeri / Fang-Hsien Wu [1]•
15
0
Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ulrikke Eikeri / Fang-Hsien Wu
Simona Halep vs Arina Rodionova Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:00
(6) Clara Tauson
vs Martina Trevisan
WTA Hong Kong 125
Clara Tauson [6]•
0
6
7
0
Martina Trevisan
0
3
5
0
Vincitore: Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Martina Trevisan
4-4 → 4-5
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Clara Tauson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Martina Trevisan
2-2 → 2-3
Clara Tauson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Martina Trevisan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Martina Trevisan
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Clara Tauson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Martina Trevisan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Martina Trevisan
4-1 → 4-2
Martina Trevisan
2-1 → 3-1
Martina Trevisan
1-0 → 1-1
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(8) Anna Bondar vs Suzan Lamens
WTA Hong Kong 125
Anna Bondar [8]
15
6
5
Suzan Lamens•
15
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Peangtarn Plipuech / Wushuang Zheng vs Nao Hibino / Makoto Ninomiya
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 08:00
Jessie Aney
vs Dalma Galfi
WTA Hong Kong 125
Jessie Aney
0
1
4
0
Dalma Galfi•
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Jessie Aney
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jessie Aney
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Jessie Aney
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Jessie Aney / Lena Papadakis vs (2) Shuko Aoyama / (2) Eri Hozumi
WTA Hong Kong 125
Jessie Aney / Lena Papadakis
0
4
1
Shuko Aoyama / Eri Hozumi [2]•
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
Jessie Aney / Lena Papadakis
1-1 → 1-2
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
1-0 → 1-1
Jessie Aney / Lena Papadakis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
4-5 → 4-6
Jessie Aney / Lena Papadakis
3-5 → 4-5
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
3-4 → 3-5
Jessie Aney / Lena Papadakis
2-4 → 3-4
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
2-3 → 2-4
Jessie Aney / Lena Papadakis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
Jessie Aney / Lena Papadakis
0-2 → 0-3
Shuko Aoyama / Eri Hozumi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Jessie Aney / Lena Papadakis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
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