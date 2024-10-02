WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Hong Kong: I risultati con il dettaglio del Day 2. Out al primo turno Martina Trevisan

02/10/2024 10:18 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images
Martina Trevisan nella foto - Foto Getty Images

WTA 125 Hong Kong 🇭🇰 (Hong Kong), 1°-2° Turno – cemento

Centre Court – ore 08:00
Monica Niculescu ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU vs Kimberly Birrell AUS / Su-Wei Hsieh TPE
WTA Hong Kong 125
Monica Niculescu / Elena-Gabriela Ruse
0
7
6
0
Kimberly Birrell / Su-Wei Hsieh
0
5
2
0
Vincitore: Niculescu / Ruse
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(1) Emma Navarro USA vs Viktorija Golubic SUI

WTA Hong Kong 125
Emma Navarro [1]
0
7
6
0
Viktorija Golubic
0
5
4
0
Vincitore: Navarro
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(1) Ulrikke Eikeri NOR / (1) Fang-Hsien Wu TPE vs Eudice Chong HKG / Hong Yi Cody Wong HKG

WTA Hong Kong 125
Ulrikke Eikeri / Fang-Hsien Wu [1]
15
0
Eudice Chong / Hong Yi Cody Wong
0
0
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Simona Halep ROU vs Arina Rodionova AUS Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 08:00
(6) Clara Tauson DEN vs Martina Trevisan ITA
WTA Hong Kong 125
Clara Tauson [6]
0
6
7
0
Martina Trevisan
0
3
5
0
Vincitore: Tauson
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(8) Anna Bondar HUN vs Suzan Lamens NED

WTA Hong Kong 125
Anna Bondar [8]
15
6
5
Suzan Lamens
15
3
5
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Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN vs Nao Hibino JPN / Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 08:00
Jessie Aney USA vs Dalma Galfi HUN
WTA Hong Kong 125
Jessie Aney
0
1
4
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
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Jessie Aney USA / Lena Papadakis GER vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Eri Hozumi JPN

WTA Hong Kong 125
Jessie Aney / Lena Papadakis
0
4
1
Shuko Aoyama / Eri Hozumi [2]
15
6
2
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