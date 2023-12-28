Qualificazioni WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

28/12/2023 22:55 Nessun commento
Timea Babos nella foto
Timea Babos nella foto

WTA 500 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Show Court 1 – ore 02:00
(4) Olivia Gadecki AUS vs Aleksandra Krunic SRB Inizio 02:00
WTA Brisbane
Olivia Gadecki [4]
0
7
6
0
Aleksandra Krunic
0
5
0
0
Vincitore: Gadecki
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Priscilla Hon AUS vs (8) Julia Riera ARG

WTA Brisbane
Priscilla Hon
2*
6
6
Julia Riera [8]
4
3
6
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Maddison Inglis AUS vs (12) Yulia Starodubtsewa UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Seone Mendez AUS

Il match deve ancora iniziare




Show Court 2 – ore 02:00
(6) Hailey Baptiste USA vs Gabriela Knutson CZE Inizio 02:00
WTA Brisbane
Hailey Baptiste [6]
0
6
6
0
Gabriela Knutson
0
1
0
0
Vincitore: Baptiste
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Jaimee Fourlis AUS vs (9) Valeria Savinykh RUS

WTA Brisbane
Jaimee Fourlis
0
7
4
Valeria Savinykh [9]
0
6
5
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Talia Gibson AUS vs (11) Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

(2) Dayana Yastremska UKR vs Su-Wei Hsieh TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – ore 02:00
Sofya Lansere RUS vs (10) Martina Capurro Taborda ARG Inizio 02:00
WTA Brisbane
Sofya Lansere
0
6
6
0
Martina Capurro Taborda [10]
0
2
1
0
Vincitore: Lansere
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(3) Mai Hontama JPN vs Chloe Paquet FRA

WTA Brisbane
Mai Hontama [3]
30
7
3
Chloe Paquet
40
5
1
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(5) Rebecca Sramkova SVK vs Timea Babos HUN

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs (7) Heather Watson GBR

Il match deve ancora iniziare

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