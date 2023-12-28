WTA 500 Brisbane: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 500 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Show Court 1 – ore 02:00
(4) Olivia Gadecki
vs Aleksandra Krunic Inizio 02:00
WTA Brisbane
Olivia Gadecki [4]
0
7
6
0
Aleksandra Krunic•
0
5
0
0
Vincitore: Gadecki
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aleksandra Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Olivia Gadecki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Aleksandra Krunic
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Aleksandra Krunic
5-4 → 5-5
Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Olivia Gadecki
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Olivia Gadecki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Olivia Gadecki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Priscilla Hon vs (8) Julia Riera
WTA Brisbane
Priscilla Hon
2*
6
6
Julia Riera [8]
4
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
2*-4
Julia Riera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Priscilla Hon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Priscilla Hon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Priscilla Hon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Priscilla Hon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maddison Inglis vs (12) Yulia Starodubtsewa
Il match deve ancora iniziare
(1) Aliaksandra Sasnovich vs Seone Mendez
Il match deve ancora iniziare
Show Court 2 – ore 02:00
(6) Hailey Baptiste
vs Gabriela Knutson Inizio 02:00
WTA Brisbane
Hailey Baptiste [6]
0
6
6
0
Gabriela Knutson•
0
1
0
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Knutson
5-0 → 6-0
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Gabriela Knutson
3-0 → 4-0
Gabriela Knutson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Knutson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Gabriela Knutson
4-0 → 4-1
Gabriela Knutson
2-0 → 3-0
Gabriela Knutson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Jaimee Fourlis vs (9) Valeria Savinykh
WTA Brisbane
Jaimee Fourlis
0
7
4
Valeria Savinykh [9]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Valeria Savinykh
4-4 → 4-5
Jaimee Fourlis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Valeria Savinykh
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Valeria Savinykh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Valeria Savinykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Valeria Savinykh
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
5*-3
6*-3
6-4*
6-5*
6*-6
6*-7
7-7*
7-8*
8*-8
9*-8
6-6 → 7-6
Valeria Savinykh
6-5 → 6-6
Jaimee Fourlis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Valeria Savinykh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Valeria Savinykh
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Jaimee Fourlis
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Valeria Savinykh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Jaimee Fourlis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Valeria Savinykh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jaimee Fourlis
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Valeria Savinykh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jaimee Fourlis
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Talia Gibson vs (11) Leolia Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
(2) Dayana Yastremska vs Su-Wei Hsieh
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 02:00
Sofya Lansere
vs (10) Martina Capurro Taborda Inizio 02:00
WTA Brisbane
Sofya Lansere•
0
6
6
0
Martina Capurro Taborda [10]
0
2
1
0
Vincitore: Lansere
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Martina Capurro Taborda
4-1 → 5-1
Sofya Lansere
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Martina Capurro Taborda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Martina Capurro Taborda
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martina Capurro Taborda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Martina Capurro Taborda
3-2 → 4-2
Martina Capurro Taborda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sofya Lansere
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Martina Capurro Taborda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Sofya Lansere
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Mai Hontama vs Chloe Paquet
WTA Brisbane
Mai Hontama [3]•
30
7
3
Chloe Paquet
40
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
Chloe Paquet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chloe Paquet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Chloe Paquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Mai Hontama
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mai Hontama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(5) Rebecca Sramkova vs Timea Babos
Il match deve ancora iniziare
Zeynep Sonmez vs (7) Heather Watson
Il match deve ancora iniziare
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