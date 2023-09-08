WTA 125 Bari Copertina, WTA

WTA 125 Bari: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jennifer Ruggeri (LIVE)

08/09/2023 12:23 1 commento
Jennifer Ruggeri nella foto
Jennifer Ruggeri nella foto

ITA WTA 125 Bari – Quarti di Finale – terra

Center Court Lapietra – ore 12:30
Katarzyna Kawa POL vs (5) Tamara Zidansek SLO
WTA Bari 125
Katarzyna Kawa
0
2
4
0
Tamara Zidansek [5]
0
6
6
0
Vincitore: Zidansek
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Rebecca Sramkova SVK vs (2) Jaqueline Cristian ROU

WTA Bari 125
Rebecca Sramkova
0
6
7
0
Jaqueline Cristian [2]
0
2
5
0
Vincitore: Sramkova
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(4) Katarzyna Kawa POL / (4) Anna Siskova CZE vs Karolina Kubanova CZE / Alexandra Osborne AUS Non prima 16:00

WTA Bari 125
Katarzyna Kawa / Anna Siskova [4]
40
6
2
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
40
4
1
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Jana Fett CRO vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

(1) Alizé Cornet FRA vs Jennifer Ruggeri ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare


Court Maldarizzi – ore 14:00
Zhibek Kulambayeva KAZ / Carole Monnet FRA vs Valentini Grammatikopoulou GRE / Elixane Lechemia FRA

WTA Bari 125
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
0
1
1
0
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
0
6
6
0
Vincitore: Grammatikopoulou / Lechemia
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Jaqueline Cristian ROU / Vivian Heisen GER vs Nuria Brancaccio ITA / Maria Carle ARG

WTA Bari 125
Jaqueline Cristian / Vivian Heisen
0
0
Nuria Brancaccio / Maria Carle
0
0
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1 commento

No Way (Guest) 08-09-2023 16:05

Curioso stasera di vedere come se la cava Jennifer Ruggeri, giocatrice che apprezzo molto, con una campionessa come la Cornet (seppure in parabola discendente). La nostra potrebbe essere relativamente chiusa, ma dico relativamente perché in fondo in fondo una speranza di sorpresa ce l’ho. Vedremo

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