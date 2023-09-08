WTA 125 Bari: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jennifer Ruggeri (LIVE)

Jennifer Ruggeri nella foto
WTA 125 Bari – Quarti di Finale – terra
Center Court Lapietra – ore 12:30
Katarzyna Kawa
vs (5) Tamara Zidansek
WTA Bari 125
Katarzyna Kawa
0
2
4
0
Tamara Zidansek [5]
0
6
6
0
Vincitore: Zidansek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Tamara Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Tamara Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Zidansek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Tamara Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Katarzyna Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Tamara Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Rebecca Sramkova vs (2) Jaqueline Cristian
WTA Bari 125
Rebecca Sramkova
0
6
7
0
Jaqueline Cristian [2]
0
2
5
0
Vincitore: Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Jaqueline Cristian
5-5 → 6-5
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Jaqueline Cristian
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
2-3 → 3-3
Jaqueline Cristian
2-2 → 2-3
Rebecca Sramkova
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Katarzyna Kawa / (4) Anna Siskova vs Karolina Kubanova / Alexandra Osborne Non prima 16:00
WTA Bari 125
Katarzyna Kawa / Anna Siskova [4]•
40
6
2
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
1-0 → 2-0
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
5-3 → 5-4
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
4-3 → 5-3
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
2-2 → 2-3
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katarzyna Kawa / Anna Siskova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Karolina Kubanova / Alexandra Osborne
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Jana Fett vs Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
(1) Alizé Cornet vs Jennifer Ruggeri Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court Maldarizzi – ore 14:00
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet vs Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
WTA Bari 125
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet•
0
1
1
0
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
0
6
6
0
Vincitore: Grammatikopoulou / Lechemia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-5 → 1-6
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
1-0 → 1-1
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
1-5 → 1-6
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-4 → 1-4
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
0-3 → 0-4
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Zhibek Kulambayeva / Carole Monnet
0-1 → 0-2
Valentini Grammatikopoulou / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Jaqueline Cristian / Vivian Heisen vs Nuria Brancaccio / Maria Carle
WTA Bari 125
Jaqueline Cristian / Vivian Heisen
0
0
Nuria Brancaccio / Maria Carle
0
0
1 commento
Curioso stasera di vedere come se la cava Jennifer Ruggeri, giocatrice che apprezzo molto, con una campionessa come la Cornet (seppure in parabola discendente). La nostra potrebbe essere relativamente chiusa, ma dico relativamente perché in fondo in fondo una speranza di sorpresa ce l’ho. Vedremo