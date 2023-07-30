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WTA 250 Varsavia e Losanna: I risultati con il dettaglio delle Finali. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE)
30/07/2023 07:51 Nessun commento
WTA 250 Varsavia (Polonia) – Semifinale e Finali, cemento
Center Court – ore 12:00
(1) Iga Swiatek vs Yanina Wickmayer
WTA Warsaw
Iga Swiatek [1]•
0
6
5
Yanina Wickmayer
0
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
5-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Yanina Wickmayer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Yanina Wickmayer
0-15
0-30
0-40
15-40
4-2 → 5-2
Iga Swiatek
15-0
30-0
40-0
40-15
3-2 → 4-2
Yanina Wickmayer
0-15
0-30
0-40
15-40
2-2 → 3-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yanina Wickmayer
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Yanina Wickmayer
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
5-1 → 6-1
Yanina Wickmayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Iga Swiatek
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
Yanina Wickmayer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Iga Swiatek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Yanina Wickmayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Iga Swiatek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
vs Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
Weronika Falkowska / Katarzyna Piter vs Heather Watson / Yanina Wickmayer
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Lausanne (Svizzera) – Finali – terra battuta
13:00 Burel C. (Fra) – Cocciaretto E. (Ita)
Il match deve ancora iniziare
14:30Anshba A./Detiuc A. – Bondar A./Parry D.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito WTA, Elisabetta Cocciaretto
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