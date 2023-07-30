Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Varsavia e Losanna: I risultati con il dettaglio delle Finali. In campo Elisabetta Cocciaretto (LIVE)

30/07/2023 07:51 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

POL WTA 250 Varsavia (Polonia) – Semifinale e Finali, cemento

Center Court – ore 12:00
(1) Iga Swiatek POL vs Yanina Wickmayer BEL
WTA Warsaw
Iga Swiatek [1]
0
6
5
Yanina Wickmayer
0
1
5
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it vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

Weronika Falkowska POL / Katarzyna Piter POL vs Heather Watson GBR / Yanina Wickmayer BEL

Il match deve ancora iniziare







SUI WTA 250 Lausanne (Svizzera) – Finali – terra battuta

13:00 Burel C. (Fra) – Cocciaretto E. (Ita)
Il match deve ancora iniziare

14:30Anshba A./Detiuc A. – Bondar A./Parry D.

Il match deve ancora iniziare

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