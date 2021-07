Arrivano le scuse di Fabio Fognini: “Il caldo dà alla testa”

Fabio Fognini si è scusato dopo aver pronunciato delle frasi poco felici verso se stesso durante la partita contro Medvedev alle Olimpiadi di Tokyo.

“Il caldo dà alla testa” Nel match di oggi ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso.

Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità LGBT e mi scuso per la schiocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perchè a Tokyo è notte. Vi abbraccio”