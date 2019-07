ATP Umago: wild card nel tabellone principale per Jannik Sinner

Jannik Sinner ha ricevuto un invito per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Umago, manifestazione che si svolgerà sulla terra battuta outdoor dal 14 luglio prossimo. L’azzurro, classe 2001 e n.209 ATP, giocherà per la quinta volta in carriera nel main draw di un torneo del circuito maggiore: il suo miglior risultato, al momento, consiste nel secondo turno raggiunto agli Internazionali BNL d’Italia, dove si è arreso a Stefanos Tsitsipas dopo aver sconfitto Steve Johnson.

Le altre due wild card sono state assegnate a Viktor Galovic e Nino Serdarusic.