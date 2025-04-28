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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 28 Aprile 2025
28/04/2025 08:39 1 commento
Masters 1000 Madrid – terra ☀️ 22°C / 9°C
- R32: Tsitsipas (Rank: 18) – Musetti (Rank: 11) Non prima 20:00 (H2H: 5-1)
- R32: Draper (Rank: 6) – Berrettini (Rank: 31) 5° inc. ore 11 (H2H: 2-0)
- R32: Dzumhur (Rank: 63) – Arnaldi (Rank: 44) Inizio 11:00 (H2H: 0-0)
- R32: Bolelli / Vavassori – Salisbury / Skupski 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Porto Alegre – terra ☀️ 22°C / 12°C
- Q2: Mager (Rank: 455) – Huertas del Pino (Rank: 636) 2° inc. ore 15 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Aix-en-Provence – terra 🌦️ 21°C / 9°C
- Q1: Hemery (Rank: 171) – Compagnucci (Rank: 484) Inizio 11:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Estoril – terra ⛅ 26°C / 15°C
- Q1: Araujo (Rank: 408) – Zeppieri (Rank: 334) Inizio 13:00 (H2H: 0-0)
- Q1: Pellegrino (Rank: 237) – Graca (Rank: 1356) 2° inc. ore 13 (H2H: 0-0)
- Q1: Cecchinato (Rank: 358) – Vatutin (Rank: 333) 3° inc. ore 13 (H2H: 2-0)
- Q1: Fonio (Rank: 372) – Gakhov (Rank: 310) Inizio 13:00 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Mauthausen – terra ☀️ 22°C / 7°C
- Q2: Pichler (Rank: 853) – Napolitano (Rank: 449) Inizio 10:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Vic 125 WTA – terra 🌦️ 17°C / 6°C
- 1T: Cocciaretto (Rank: 87) – Niemeier (Rank: 109) 2° incontro dalle 11:00 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
1 commento
Forza ragazzi!!