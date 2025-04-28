Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 28 Aprile 2025

28/04/2025 08:39 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - (foto Brigitte Grassotti)
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - (foto Brigitte Grassotti)

ESP Masters 1000 Madrid – terra ☀️ 22°C / 9°C

  • R32: Tsitsipas GRE (Rank: 18) – Musetti ITA (Rank: 11) Non prima 20:00 (H2H: 5-1)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Draper GBR (Rank: 6) – Berrettini ITA (Rank: 31) 5° inc. ore 11 (H2H: 2-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Dzumhur BIH (Rank: 63) – Arnaldi ITA (Rank: 44) Inizio 11:00 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Bolelli ITA / Vavassori ITA – Salisbury GBR / Skupski GBR 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

BRA CH 50 Porto Alegre – terra ☀️ 22°C / 12°C

  • Q2: Mager ITA (Rank: 455) – Huertas del Pino PER (Rank: 636) 2° inc. ore 15 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

FRA CH 175 Aix-en-Provence – terra 🌦️ 21°C / 9°C

  • Q1: Hemery FRA (Rank: 171) – Compagnucci ITA (Rank: 484) Inizio 11:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

POR CH 175 Estoril – terra ⛅ 26°C / 15°C

  • Q1: Araujo POR (Rank: 408) – Zeppieri ITA (Rank: 334) Inizio 13:00 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q1: Pellegrino ITA (Rank: 237) – Graca POR (Rank: 1356) 2° inc. ore 13 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q1: Cecchinato ITA (Rank: 358) – Vatutin RUS (Rank: 333) 3° inc. ore 13 (H2H: 2-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q1: Fonio ITA (Rank: 372) – Gakhov RUS (Rank: 310) Inizio 13:00 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare

AUT CH 100 Mauthausen – terra ☀️ 22°C / 7°C

  • Q2: Pichler AUT (Rank: 853) – Napolitano ITA (Rank: 449) Inizio 10:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ESP Vic 125 WTA – terra 🌦️ 17°C / 6°C

  • 1T: Cocciaretto ITA (Rank: 87) – Niemeier GER (Rank: 109) 2° incontro dalle 11:00 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare
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1 commento

Cdanielsan (Guest) 28-04-2025 09:02

Forza ragazzi!!

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