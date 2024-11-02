WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Merida e WTA 125 Santa Cruiz: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)

Leylah Fernandez nella foto
🇭🇰 WTA 250 Hong Kong (Hong Kong) – Semifinali, cemento
strong>Centre Court – ore 07:00
(6) Yue Yuan
vs (2) Katie Boulter Inizio 07:00
WTA Hong Kong 250
Yue Yuan [6]
2
7
2
Katie Boulter [2]
6
5
6
Vincitore: Boulter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Yue Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(1) Diana Shnaider vs (3) Leylah Fernandez
WTA Hong Kong 250
Diana Shnaider [1]
0
4
Leylah Fernandez [3]•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Leylah Fernandez
2-2 → 2-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Leylah Fernandez
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Cristina Bucsa / (1) Miyu Kato vs (4) Shuko Aoyama / (4) Eri Hozumi
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳 WTA 250 Jiujiang (Cina) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 06:00
Elena Pridankina
/ Ekaterina Yashina
vs (4) Katarzyna Piter
/ (4) Fanny Stollar Inizio 06:00
WTA Jiujiang
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina•
0
1
3
0
Katarzyna Piter / Fanny Stollar [4]
0
6
6
0
Vincitore: Piter / Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
2-4 → 3-4
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
1-2 → 1-3
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(1) Marie Bouzkova vs Viktorija Golubic Non prima 08:00
WTA Jiujiang
Marie Bouzkova [1]•
0
1
2
0
Viktorija Golubic
0
6
6
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marie Bouzkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Viktorija Golubic
1-4 → 1-5
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Viktorija Golubic
0-3 → 1-3
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Laura Siegemund vs (2) Rebecca Sramkova
WTA Jiujiang
Laura Siegemund•
0
4
Rebecca Sramkova [2]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
3-4 → 3-5
Rebecca Sramkova
2-3 → 2-4
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
🇲🇽 WTA 250 Merida (Messico) – Semifinali, cemento
Estadio Akron – ore 23:30
Maria Kononova
/ Maria Kozyreva
vs (3) Anastasia Tikhonova
/ (3) Renata Zarazua Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare
Ann Li vs Polina Kudermetova Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Zeynep Sonmez vs
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 23:30
(1) Quinn Gleason / (1) Ingrid Martins vs (4) Maria Lourdes Carle / (4) Eva Vedder Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare
/ vs Magali Kempen / Lara Salden
Il match deve ancora iniziare
🇧🇴 WTA 125 Santa Cruz (Bolivia) Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 21:00
Emiliana Arango
vs (7) Panna Udvardy Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Darja Semenistaja vs (6) Anca Todoni
Il match deve ancora iniziare
/ vs (3) Aliona Bolsova / (3) Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit