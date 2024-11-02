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WTA 250 Hong Kong, Jiujiang, Merida e WTA 125 Santa Cruiz: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (Live)

02/11/2024 08:15 Nessun commento
Leylah Fernandez nella foto
Leylah Fernandez nella foto

🇭🇰 WTA 250 Hong Kong (Hong Kong) – Semifinali, cemento

strong>Centre Court – ore 07:00
(6) Yue Yuan CHN vs (2) Katie Boulter GBR Inizio 07:00
WTA Hong Kong 250
Yue Yuan [6]
2
7
2
Katie Boulter [2]
6
5
6
Vincitore: Boulter
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(1) Diana Shnaider RUS vs (3) Leylah Fernandez CAN

WTA Hong Kong 250
Diana Shnaider [1]
0
4
Leylah Fernandez [3]
15
4
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(1) Cristina Bucsa ESP / (1) Miyu Kato JPN vs (4) Shuko Aoyama JPN / (4) Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare






🇨🇳 WTA 250 Jiujiang (Cina) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 06:00
Elena Pridankina RUS / Ekaterina Yashina RUS vs (4) Katarzyna Piter POL / (4) Fanny Stollar HUN Inizio 06:00
WTA Jiujiang
Elena Pridankina / Ekaterina Yashina
0
1
3
0
Katarzyna Piter / Fanny Stollar [4]
0
6
6
0
Vincitore: Piter / Stollar
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(1) Marie Bouzkova CZE vs Viktorija Golubic SUI Non prima 08:00

WTA Jiujiang
Marie Bouzkova [1]
0
1
2
0
Viktorija Golubic
0
6
6
0
Vincitore: Golubic
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Laura Siegemund GER vs (2) Rebecca Sramkova SVK

WTA Jiujiang
Laura Siegemund
0
4
Rebecca Sramkova [2]
0
5
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🇲🇽 WTA 250 Merida (Messico) – Semifinali, cemento

Estadio Akron – ore 23:30
Maria Kononova RUS / Maria Kozyreva RUS vs (3) Anastasia Tikhonova RUS / (3) Renata Zarazua MEX Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare

Ann Li USA vs Polina Kudermetova RUS Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs it

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 23:30
(1) Quinn Gleason USA / (1) Ingrid Martins BRA vs (4) Maria Lourdes Carle ARG / (4) Eva Vedder NED Inizio 23:30

Il match deve ancora iniziare

it / it vs Magali Kempen BEL / Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare







🇧🇴 WTA 125 Santa Cruz (Bolivia) Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 21:00
Emiliana Arango COL vs (7) Panna Udvardy HUN Inizio 21:00
Il match deve ancora iniziare

(5) Darja Semenistaja LAT vs (6) Anca Todoni ROU

Il match deve ancora iniziare

it / it vs (3) Aliona Bolsova ESP / (3) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare

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