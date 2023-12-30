Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger di Domenica 31 Dicembre 2023

30/12/2023 22:30 Nessun commento
Andrea Vavassori nella foto
Andrea Vavassori nella foto

🇮🇹 Italiani in campo 🎾👦👧

🇦🇺 ATP 250 Brisbane – hard
TDQ 🇦🇹 Thiem – 🇮🇹 Zeppieri (0-0) ore 02:30
Il match deve ancora iniziare



🇦🇺 WTA 500 Brisbane – hard
1T 🇦🇺 Rodionova – 🇮🇹 Trevisan (0-0) ore 02:00

Il match deve ancora iniziare

1T 🇺🇸 Stearns – 🇮🇹 Giorgi (0-0) 2 incontro dalle ore 02:00

Il match deve ancora iniziare



🇦🇺 Challenger Canberra – hard
1TQ 🇮🇹 Gigante – 🇦🇺 Winter (0-0) ore 00:00

ATP Canberra
Liam Broady [3]
7
6
Alexis Galarneau
6
2
Vincitore: Broady
Mostra dettagli

1TQ 🇦🇺 Dellavedova – 🇮🇹 Maestrelli (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00

ATP Canberra
Hayden Jones
6
3
2
Andrea Pellegrino [7]
3
6
6
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

1TQ 🇮🇹 Vavassori – 🇦🇺 Jin (0-0) 4 incontro dalle ore 00:00

ATP Canberra
Alexandre Muller [1]
6
6
7
Brandon Holt
7
3
6
Vincitore: Muller
Mostra dettagli



🇹🇭 Challenger Nonthaburi 1 – hard
1TQ 🇮🇹 Fonio – 🇺🇸 Langmo (0-0) ore 04:00

ATP Nonthaburi 1
Billy Harris [2]
4
6
Alfredo Perez
6
7
Vincitore: Perez
Mostra dettagli

1TQ 🇮🇹 Caruso – 🇯🇵 Noguchi (0-0) 4 incontro dalle ore 04:00

ATP Nonthaburi 1
Michael Vrbensky [4]
4
6
6
Ezekiel Clark
6
4
4
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli



🇵🇹 Challenger Oeiras 1 – hard
1TQ 🇮🇹 Vincent Ruggeri – 🇵🇹 Fernandes (0-0) 3 incontro dalle ore 12:00

ATP Oeiras 1
Alexey Vatutin [1]
3
6
6
Tristan Lamasine
6
2
7
Vincitore: Lamasine
Mostra dettagli

1TQ 🇮🇹 Iannaccone – 🇳🇱 Nijboer (0-0) 3 incontro dalle ore 12:00

ATP Oeiras 1
Francisco Rocha
3
2
Mark Lajal [11]
6
6
Vincitore: Lajal
Mostra dettagli

TAG: