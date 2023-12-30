Italiani in Campo: I risultati completi ATP-WTA-Challenger di Domenica 31 Dicembre 2023

Andrea Vavassori nella foto
🇮🇹 Italiani in campo 🎾👦👧
🇦🇺 ATP 250 Brisbane – hard
TDQ 🇦🇹 Thiem – 🇮🇹 Zeppieri (0-0) ore 02:30
Il match deve ancora iniziare
🇦🇺 WTA 500 Brisbane – hard
1T 🇦🇺 Rodionova – 🇮🇹 Trevisan (0-0) ore 02:00
Il match deve ancora iniziare
1T 🇺🇸 Stearns – 🇮🇹 Giorgi (0-0) 2 incontro dalle ore 02:00
Il match deve ancora iniziare
🇦🇺 Challenger Canberra – hard
1TQ 🇮🇹 Gigante – 🇦🇺 Winter (0-0) ore 00:00
ATP Canberra
Liam Broady [3]
7
6
Alexis Galarneau
6
2
Vincitore: Broady
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Galarneau
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
4-2 → 5-2
L. Broady
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Galarneau
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Galarneau
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Broady
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Galarneau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
L. Broady
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Galarneau
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Galarneau
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
L. Broady
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-3 → 2-3
A. Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Broady
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Broady
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
1TQ 🇦🇺 Dellavedova – 🇮🇹 Maestrelli (0-0) 2 incontro dalle ore 00:00
ATP Canberra
Hayden Jones
6
3
2
Andrea Pellegrino [7]
3
6
6
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
H. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 1-4
H. Jones
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
H. Jones
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
H. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
H. Jones
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
2-3 → 2-4
H. Jones
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Pellegrino
0-15
df
15-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-1 → 4-2
A. Pellegrino
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-0 → 3-1
A. Pellegrino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
H. Jones
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
1TQ 🇮🇹 Vavassori – 🇦🇺 Jin (0-0) 4 incontro dalle ore 00:00
ATP Canberra
Alexandre Muller [1]
6
6
7
Brandon Holt
7
3
6
Vincitore: Muller
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
B. Holt
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Holt
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Muller
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
B. Holt
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Muller
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
B. Holt
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-1 → 0-2
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
ace
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Muller
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
B. Holt
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
B. Holt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
B. Holt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Muller
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
🇹🇭 Challenger Nonthaburi 1 – hard
1TQ 🇮🇹 Fonio – 🇺🇸 Langmo (0-0) ore 04:00
ATP Nonthaburi 1
Billy Harris [2]
4
6
Alfredo Perez
6
7
Vincitore: Perez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Perez
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Perez
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 4-3
B. Harris
0-15
df
15-15
15-30
30-30
3-2 → 4-2
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Perez
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
B. Harris
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
df
4-1 → 4-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
2-1 → 3-1
1TQ 🇮🇹 Caruso – 🇯🇵 Noguchi (0-0) 4 incontro dalle ore 04:00
ATP Nonthaburi 1
Michael Vrbensky [4]
4
6
6
Ezekiel Clark
6
4
4
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
E. Clark
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
4-3 → 5-3
E. Clark
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
E. Clark
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Vrbensky
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
2-1 → 3-1
E. Clark
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
0-1 → 1-1
E. Clark
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
E. Clark
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
ace
4-3 → 5-3
E. Clark
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 4-2
E. Clark
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
M. Vrbensky
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
E. Clark
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
E. Clark
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-4 → 4-5
M. Vrbensky
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
E. Clark
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Clark
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
E. Clark
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
🇵🇹 Challenger Oeiras 1 – hard
1TQ 🇮🇹 Vincent Ruggeri – 🇵🇹 Fernandes (0-0) 3 incontro dalle ore 12:00
ATP Oeiras 1
Alexey Vatutin [1]
3
6
6
Tristan Lamasine
6
2
7
Vincitore: Lamasine
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
T. Lamasine
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
A. Vatutin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
T. Lamasine
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
T. Lamasine
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Vatutin
0-15
0-30
15-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Vatutin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vatutin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Lamasine
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Vatutin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Vatutin
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Lamasine
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Lamasine
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-5 → 3-6
A. Vatutin
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 3-5
T. Lamasine
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Vatutin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
T. Lamasine
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Vatutin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Vatutin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Lamasine
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
1TQ 🇮🇹 Iannaccone – 🇳🇱 Nijboer (0-0) 3 incontro dalle ore 12:00
ATP Oeiras 1
Francisco Rocha
3
2
Mark Lajal [11]
6
6
Vincitore: Lajal
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Rocha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
1-5 → 2-5
F. Rocha
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
M. Lajal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
F. Rocha
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-5 → 3-6
F. Rocha
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Lajal
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
F. Rocha
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Lajal
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
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