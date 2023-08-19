WTA 250 Cleveland: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Martina Trevisan
WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione- hard
(1) Xinyu Wang vs Patricia Maria Tig
(WC) Rylie Hanford vs (11) Jamie Loeb
(2) Clara Burel vs Dalayna Hewitt
Asia Muhammad vs (10) Sara Sorribes Tormo
(3) Martina Trevisan vs Alana Smith
Valeriya Strakhova vs (9) Xiyu Wang
(4) Nadia Podoroska vs Erin Routliffe
Victoria Hu vs (8) Clara Tauson
(5) Aliaksandra Sasnovich vs Ganna Poznikhirenko
Jessie Aney vs (12) Fernanda Contreras
(6) Magdalena Frech vs Guillermina Naya
Ellen Perez vs (7) Tamara Korpatsch
TAG: Martina Trevisan
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