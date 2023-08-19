Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 250 Cleveland: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Martina Trevisan

19/08/2023 00:01 Nessun commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

WTA 250 Cleveland – Tabellone Qualificazione- hard
(1) Xinyu Wang CHN vs Patricia Maria Tig ROU
(WC) Rylie Hanford USA vs (11) Jamie Loeb USA

(2) Clara Burel FRA vs Dalayna Hewitt USA
Asia Muhammad USA vs (10) Sara Sorribes Tormo ESP

(3) Martina Trevisan ITA vs Alana Smith USA
Valeriya Strakhova UKR vs (9) Xiyu Wang CHN

(4) Nadia Podoroska ARG vs Erin Routliffe NZL
Victoria Hu USA vs (8) Clara Tauson DEN

(5) Aliaksandra Sasnovich BLR vs Ganna Poznikhirenko UKR
Jessie Aney USA vs (12) Fernanda Contreras MEX

(6) Magdalena Frech POL vs Guillermina Naya ARG
Ellen Perez AUS vs (7) Tamara Korpatsch GER

TAG: