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WTA 125 Bastad e Contrexeville: I risultati con il dettaglio deI Quarti di Finale (LIVE)

13/07/2023 12:34 Nessun commento
Sara Errani nella foto
Sara Errani nella foto

SWE WTA 125 Bastad (Svezia), terra battuta – Quarti di Finale

11:10 Navarro E. (Usa) – Zidansek T. (Slo)
WTA Bastad 125
Emma Navarro [1]
0
6
6
0
Tamara Zidansek
0
0
4
0
Vincitore: Navarro
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12:35 Chirico L. (Usa) – Liu C. (Usa)

WTA Bastad 125
Louisa Chirico
6
3
6
Claire Liu [7]
4
6
1
Vincitore: Chirico
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14:05 Bolsova Zadoinov A. (Esp) – Putintseva Y. (Kaz)

WTA Bastad 125
Aliona Bolsova
0
0
Yulia Putintseva [2]
0
0
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15:35 Danilovic O. (Srb) – Tomova V. (Bul)

Il match deve ancora iniziare




FRA WTA 125 Contrexeville (Francia), terra battuta – 2° Turno

Andrianjafitrimo T. (Fra) – Bucsa C. (Esp)
WTA Contrexeville 125
Tessah Andrianjafitrimo
0
0
0
0
Cristina Bucsa [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa
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Parry D. (Fra) – Ferro F. (Fra)

WTA Contrexeville 125
Diane Parry [6]
30
6
2
5
Fiona Ferro
40
3
6
6
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14:00 Vicens Mas R. (Esp) – Pavlyuchenkova A. (Wrl)

Il match deve ancora iniziare

17:30 Errani S. (Ita) – Tikhonova A. (Wrl)

Il match deve ancora iniziare

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