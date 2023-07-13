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WTA 125 Bastad e Contrexeville: I risultati con il dettaglio deI Quarti di Finale (LIVE)
13/07/2023 12:34 Nessun commento
WTA 125 Bastad (Svezia), terra battuta – Quarti di Finale
11:10 Navarro E. (Usa) – Zidansek T. (Slo)
WTA Bastad 125
Emma Navarro [1]
0
6
6
0
Tamara Zidansek
0
0
4
0
Vincitore: Navarro
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Emma Navarro
30-0
30-15
40-15
5-4 → 6-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
12:35 Chirico L. (Usa) – Liu C. (Usa)
WTA Bastad 125
Louisa Chirico
6
3
6
Claire Liu [7]
4
6
1
Vincitore: Chirico
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-1
Louisa Chirico
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Louisa Chirico
15-0
30-0
40-0
4-0 → 5-0
Claire Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
3-0 → 4-0
Louisa Chirico
15-0
30-0
40-0
40-15
2-0 → 3-0
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Louisa Chirico
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Louisa Chirico
0-15
0-30
0-40
15-40
3-4 → 3-5
Claire Liu
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Louisa Chirico
0-15
0-30
0-40
3-2 → 3-3
Claire Liu
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Louisa Chirico
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Louisa Chirico
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Claire Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Louisa Chirico
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
4-4 → 5-4
Louisa Chirico
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Louisa Chirico
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Louisa Chirico
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Louisa Chirico
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
14:05 Bolsova Zadoinov A. (Esp) – Putintseva Y. (Kaz)
WTA Bastad 125
Aliona Bolsova
0
0
Yulia Putintseva [2]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
15:35 Danilovic O. (Srb) – Tomova V. (Bul)
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Contrexeville (Francia), terra battuta – 2° Turno
Andrianjafitrimo T. (Fra) – Bucsa C. (Esp)
WTA Contrexeville 125
Tessah Andrianjafitrimo
0
0
0
0
Cristina Bucsa [2]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
0-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
0-6
Parry D. (Fra) – Ferro F. (Fra)
WTA Contrexeville 125
Diane Parry [6]
30
6
2
5
Fiona Ferro•
40
3
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fiona Ferro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Fiona Ferro
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Fiona Ferro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Fiona Ferro
15-0
30-0
40-0
4-1 → 4-2
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
40-15
3-1 → 4-1
Fiona Ferro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Diane Parry
15-0
30-0
40-0
2-0 → 3-0
Fiona Ferro
0-15
0-30
0-40
1-0 → 2-0
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Fiona Ferro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Fiona Ferro
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 2-4
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Fiona Ferro
0-15
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Fiona Ferro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Diane Parry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Fiona Ferro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Fiona Ferro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Fiona Ferro
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
14:00 Vicens Mas R. (Esp) – Pavlyuchenkova A. (Wrl)
Il match deve ancora iniziare
17:30 Errani S. (Ita) – Tikhonova A. (Wrl)
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 125
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