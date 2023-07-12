WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Contrexeville e Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

12/07/2023 08:38 Nessun commento
Sara Errani nella foto
Sara Errani nella foto

FRA WTA 125 Contrexeville – 2° Turno – terra

Court Central – ore 11:00
Aleksandra Krunic SRB vs (5) Anna-Lena Friedsam GER
Il match deve ancora iniziare

(3) Sara Errani ITA vs Elsa Jacquemot FRA 1T – Non prima 12:30

WTA Contrexeville 125
Sara Errani [3]
0
3
Elsa Jacquemot
0
4
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Tereza Martincova CZE vs Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

Erika Andreeva RUS vs (4) Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare

(7) Clara Burel FRA vs Eva Lys GER Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare







SWE WTA 125 Bastad -2° Turno – terra

Centre Court – ore 11:00
Lisa Zaar SWE vs (2) Yulia Putintseva KAZ
WTA Bastad 125
Lisa Zaar
0
3
4
0
Yulia Putintseva [2]
0
6
6
0
Vincitore: Putintseva
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Mirjam Bjorklund SWE vs Jacqueline Cabaj Awad SWE

WTA Bastad 125
Mirjam Bjorklund
0
6
6
0
Jacqueline Cabaj Awad
0
1
4
0
Vincitore: Bjorklund
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(4) Rebecca Peterson SWE vs Su Jeong Jang KOR

WTA Bastad 125
Rebecca Peterson [4]
0
7
6
0
Su Jeong Jang
0
6
4
0
Vincitore: Peterson
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Nellie Taraba Wallberg SWE vs Caijsa Hennemann SWE

WTA Bastad 125
Nellie Taraba Wallberg
3
6
6
Caijsa Hennemann
6
4
3
Vincitore: Taraba Wallberg
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Court 1 – ore 11:00
Irina Khromacheva RUS vs Kajsa Rinaldo Persson SWE
WTA Bastad 125
Irina Khromacheva
6
2
6
Kajsa Rinaldo Persson
3
6
0
Vincitore: Khromacheva
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Peangtarn Plipuech THA vs (5) Panna Udvardy HUN

WTA Bastad 125
Peangtarn Plipuech
7
0
1
Panna Udvardy [5]
6
6
6
Vincitore: Udvardy
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Michaela Bayerlova CZE / Estelle Cascino FRA vs Malene Helgo NOR / Claire Liu USA

WTA Bastad 125
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
0
1
2
0
Malene Helgo / Claire Liu
0
6
6
0
Vincitore: Helgo / Liu
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Luksika Kumkhum THA / Peangtarn Plipuech THA vs (2) Angela Kulikov USA / (2) Sabrina Santamaria USA

WTA Bastad 125
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
0
6
6
0
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria [2]
0
2
3
0
Vincitore: Kumkhum / Plipuech
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Nigina Abduraimova UZB / Angelina Gabueva RUS vs Mariana Drazic CRO / Anita Wagner BIH

WTA Bastad 125
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0
4
3
0
Mariana Drazic / Anita Wagner
0
6
6
0
Vincitore: Drazic / Wagner
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Court 2 – ore 11:00
Darja Semenistaja LAT vs (9) Viktoriya Tomova BUL
WTA Bastad 125
Darja Semenistaja
0
1
4
0
Viktoriya Tomova [9]
0
6
6
0
Vincitore: Tomova
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(6) Kateryna Baindl UKR vs Aliona Bolsova ESP

WTA Bastad 125
Kateryna Baindl [6]
6
5
6
Aliona Bolsova
3
7
7
Vincitore: Bolsova
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Emily Appleton GBR / Julia Lohoff GER vs Elixane Lechemia FRA / Chloe Paquet FRA

WTA Bastad 125
Emily Appleton / Julia Lohoff
3
6
10
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
6
2
4
Vincitore: Appleton / Lohoff
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(1) Aliona Bolsova ESP / (1) Ingrid Neel EST vs Oana Gavrila ROU / Conny Perrin SUI Non prima 17:15

WTA Bastad 125
Aliona Bolsova / Ingrid Neel [1]
6
3
7
Oana Gavrila / Conny Perrin
4
6
10
Vincitore: Gavrila / Perrin
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Court 3 – ore 11:00
Julia Riera ARG vs Katie Volynets USA

WTA Bastad 125
Julia Riera
0
4
5
0
Katie Volynets
0
6
7
0
Vincitore: Volynets
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(8) Olga Danilovic SRB vs Reka-Luca Jani HUN

WTA Bastad 125
Olga Danilovic [8]
0
6
6
Reka-Luca Jani
6
3
0
Vincitore: Danilovic
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(4) Irina Khromacheva RUS / (4) Panna Udvardy HUN vs Jessy Rompies INA / Olivia Tjandramulia AUS Non prima 17:00

WTA Bastad 125
Irina Khromacheva / Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0
1
3
0
Vincitore: Khromacheva / Udvardy
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Julia Riera ARG / Darja Semenistaja LAT vs (3) Eri Hozumi JPN / (3) Su Jeong Jang KOR Non prima 18:15

WTA Bastad 125
Julia Riera / Darja Semenistaja
0
1
3
0
Eri Hozumi / Su Jeong Jang [3]
0
6
6
0
Vincitore: Hozumi / Jang
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