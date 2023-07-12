WTA 125 Contrexeville e Bastad: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Contrexeville – 2° Turno – terra
Court Central – ore 11:00
Aleksandra Krunic
vs (5) Anna-Lena Friedsam
Il match deve ancora iniziare
(3) Sara Errani vs Elsa Jacquemot 1T – Non prima 12:30
WTA Contrexeville 125
Sara Errani [3]•
0
3
Elsa Jacquemot
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Sara Errani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Sara Errani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tereza Martincova vs Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
Erika Andreeva vs (4) Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
(7) Clara Burel vs Eva Lys Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Bastad -2° Turno – terra
Centre Court – ore 11:00
Lisa Zaar
vs (2) Yulia Putintseva
WTA Bastad 125
Lisa Zaar
0
3
4
0
Yulia Putintseva [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Lisa Zaar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Yulia Putintseva
1-2 → 1-3
Yulia Putintseva
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Lisa Zaar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lisa Zaar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Lisa Zaar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Yulia Putintseva
0-0 → 1-0
Mirjam Bjorklund vs Jacqueline Cabaj Awad
WTA Bastad 125
Mirjam Bjorklund
0
6
6
0
Jacqueline Cabaj Awad•
0
1
4
0
Vincitore: Bjorklund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jacqueline Cabaj Awad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Mirjam Bjorklund
5-3 → 5-4
Jacqueline Cabaj Awad
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Mirjam Bjorklund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Jacqueline Cabaj Awad
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Mirjam Bjorklund
3-1 → 4-1
Jacqueline Cabaj Awad
3-0 → 3-1
Mirjam Bjorklund
2-0 → 3-0
Jacqueline Cabaj Awad
1-0 → 2-0
Mirjam Bjorklund
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jacqueline Cabaj Awad
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Mirjam Bjorklund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Jacqueline Cabaj Awad
4-0 → 4-1
Mirjam Bjorklund
3-0 → 4-0
Jacqueline Cabaj Awad
2-0 → 3-0
Mirjam Bjorklund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jacqueline Cabaj Awad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
(4) Rebecca Peterson vs Su Jeong Jang
WTA Bastad 125
Rebecca Peterson [4]
0
7
6
0
Su Jeong Jang•
0
6
4
0
Vincitore: Peterson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su Jeong Jang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Rebecca Peterson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Rebecca Peterson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Rebecca Peterson
2-2 → 3-2
Rebecca Peterson
1-1 → 2-1
Rebecca Peterson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
4-1*
5*-1
6*-1
6-2*
6-6 → 7-6
Rebecca Peterson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Su Jeong Jang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Rebecca Peterson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Su Jeong Jang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Rebecca Peterson
2-5 → 3-5
Su Jeong Jang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Rebecca Peterson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Rebecca Peterson
1-2 → 1-3
Su Jeong Jang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Rebecca Peterson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Nellie Taraba Wallberg vs Caijsa Hennemann
WTA Bastad 125
Nellie Taraba Wallberg
3
6
6
Caijsa Hennemann
6
4
3
Vincitore: Taraba Wallberg
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nellie Taraba Wallberg
5-3 → 6-3
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Nellie Taraba Wallberg
4-2 → 5-2
Caijsa Hennemann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Nellie Taraba Wallberg
3-1 → 4-1
Caijsa Hennemann
2-1 → 3-1
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Nellie Taraba Wallberg
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Nellie Taraba Wallberg
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Nellie Taraba Wallberg
2-2 → 2-3
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Caijsa Hennemann
1-0 → 1-1
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Hennemann
3-5 → 3-6
Nellie Taraba Wallberg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Caijsa Hennemann
2-4 → 2-5
Nellie Taraba Wallberg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Caijsa Hennemann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Nellie Taraba Wallberg
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Caijsa Hennemann
1-1 → 1-2
Nellie Taraba Wallberg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
Caijsa Hennemann
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 11:00
Irina Khromacheva
vs Kajsa Rinaldo Persson
WTA Bastad 125
Irina Khromacheva
6
2
6
Kajsa Rinaldo Persson
3
6
0
Vincitore: Khromacheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Khromacheva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Kajsa Rinaldo Persson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Irina Khromacheva
3-0 → 4-0
Kajsa Rinaldo Persson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Irina Khromacheva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Kajsa Rinaldo Persson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Kajsa Rinaldo Persson
2-4 → 2-5
Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Kajsa Rinaldo Persson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Irina Khromacheva
1-2 → 2-2
Kajsa Rinaldo Persson
1-1 → 1-2
Irina Khromacheva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Kajsa Rinaldo Persson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Kajsa Rinaldo Persson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Irina Khromacheva
3-3 → 4-3
Kajsa Rinaldo Persson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Irina Khromacheva
2-2 → 3-2
Kajsa Rinaldo Persson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Irina Khromacheva
1-1 → 2-1
Kajsa Rinaldo Persson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Peangtarn Plipuech vs (5) Panna Udvardy
WTA Bastad 125
Peangtarn Plipuech
7
0
1
Panna Udvardy [5]
6
6
6
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Peangtarn Plipuech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peangtarn Plipuech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Peangtarn Plipuech
0-2 → 0-3
Panna Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Peangtarn Plipuech
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
6-7*
7*-7
8*-7
6-6 → 7-6
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Peangtarn Plipuech
3-2 → 4-2
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Peangtarn Plipuech
2-1 → 3-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino vs Malene Helgo / Claire Liu
WTA Bastad 125
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
0
1
2
0
Malene Helgo / Claire Liu
0
6
6
0
Vincitore: Helgo / Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Malene Helgo / Claire Liu
2-5 → 2-6
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
1-5 → 2-5
Malene Helgo / Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-5 → 1-5
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
0-15
0-30
15-15
15-30
15-40
0-4 → 0-5
Malene Helgo / Claire Liu
0-3 → 0-4
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
0-2 → 0-3
Malene Helgo / Claire Liu
0-1 → 0-2
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Malene Helgo / Claire Liu
1-5 → 1-6
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
1-4 → 1-5
Malene Helgo / Claire Liu
1-3 → 1-4
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Malene Helgo / Claire Liu
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Michaela Bayerlova / Estelle Cascino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Malene Helgo / Claire Liu
0-0 → 0-1
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech vs (2) Angela Kulikov / (2) Sabrina Santamaria
WTA Bastad 125
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
0
6
6
0
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria [2]•
0
2
3
0
Vincitore: Kumkhum / Plipuech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
Servizio
Svolgimento
Set 2
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
5-1 → 5-2
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
2-1 → 3-1
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
0-1 → 1-1
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
5-2 → 6-2
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
3-2 → 4-2
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
2-2 → 3-2
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Luksika Kumkhum / Peangtarn Plipuech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Angela Kulikov / Sabrina Santamaria
0-0 → 0-1
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva vs Mariana Drazic / Anita Wagner
WTA Bastad 125
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0
4
3
0
Mariana Drazic / Anita Wagner•
0
6
6
0
Vincitore: Drazic / Wagner
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mariana Drazic / Anita Wagner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mariana Drazic / Anita Wagner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Mariana Drazic / Anita Wagner
2-4 → 2-5
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Mariana Drazic / Anita Wagner
2-2 → 2-3
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
1-2 → 2-2
Mariana Drazic / Anita Wagner
0-2 → 1-2
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Mariana Drazic / Anita Wagner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
4-5 → 4-6
Mariana Drazic / Anita Wagner
4-4 → 4-5
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Mariana Drazic / Anita Wagner
3-3 → 3-4
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
2-3 → 3-3
Mariana Drazic / Anita Wagner
1-3 → 2-3
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Mariana Drazic / Anita Wagner
1-1 → 1-2
Nigina Abduraimova / Angelina Gabueva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Mariana Drazic / Anita Wagner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Darja Semenistaja
vs (9) Viktoriya Tomova
WTA Bastad 125
Darja Semenistaja•
0
1
4
0
Viktoriya Tomova [9]
0
6
6
0
Vincitore: Tomova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
4-5 → 4-6
Viktoriya Tomova
3-5 → 4-5
Darja Semenistaja
3-4 → 3-5
Viktoriya Tomova
3-3 → 3-4
Darja Semenistaja
2-3 → 3-3
Viktoriya Tomova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Darja Semenistaja
0-1 → 0-2
Viktoriya Tomova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
1-5 → 1-6
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Darja Semenistaja
0-4 → 1-4
Viktoriya Tomova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
0-2 → 0-3
Viktoriya Tomova
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(6) Kateryna Baindl vs Aliona Bolsova
WTA Bastad 125
Kateryna Baindl [6]
6
5
6
Aliona Bolsova
3
7
7
Vincitore: Bolsova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
2*-5
3-5*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Aliona Bolsova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Kateryna Baindl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Aliona Bolsova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Kateryna Baindl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Kateryna Baindl
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kateryna Baindl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliona Bolsova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Kateryna Baindl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Kateryna Baindl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Kateryna Baindl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kateryna Baindl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Kateryna Baindl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Aliona Bolsova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Kateryna Baindl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Aliona Bolsova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Kateryna Baindl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Emily Appleton / Julia Lohoff vs Elixane Lechemia / Chloe Paquet
WTA Bastad 125
Emily Appleton / Julia Lohoff
3
6
10
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
6
2
4
Vincitore: Appleton / Lohoff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
Emily Appleton / Julia Lohoff
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
5-2 → 6-2
Emily Appleton / Julia Lohoff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
3-2 → 4-2
Emily Appleton / Julia Lohoff
2-2 → 3-2
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Emily Appleton / Julia Lohoff
1-1 → 2-1
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Emily Appleton / Julia Lohoff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Emily Appleton / Julia Lohoff
3-4 → 3-5
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Emily Appleton / Julia Lohoff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
1-3 → 1-4
Emily Appleton / Julia Lohoff
1-2 → 1-3
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Emily Appleton / Julia Lohoff
0-1 → 1-1
Elixane Lechemia / Chloe Paquet
0-0 → 0-1
(1) Aliona Bolsova / (1) Ingrid Neel vs Oana Gavrila / Conny Perrin Non prima 17:15
WTA Bastad 125
Aliona Bolsova / Ingrid Neel [1]
6
3
7
Oana Gavrila / Conny Perrin
4
6
10
Vincitore: Gavrila / Perrin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
7-8
7-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oana Gavrila / Conny Perrin
3-5 → 3-6
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
3-4 → 3-5
Oana Gavrila / Conny Perrin
3-3 → 3-4
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
2-3 → 3-3
Oana Gavrila / Conny Perrin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Oana Gavrila / Conny Perrin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
1-0 → 2-0
Oana Gavrila / Conny Perrin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
5-4 → 6-4
Oana Gavrila / Conny Perrin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
4-3 → 5-3
Oana Gavrila / Conny Perrin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Oana Gavrila / Conny Perrin
2-2 → 2-3
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Oana Gavrila / Conny Perrin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Aliona Bolsova / Ingrid Neel
0-1 → 1-1
Oana Gavrila / Conny Perrin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 11:00
Julia Riera vs Katie Volynets
WTA Bastad 125
Julia Riera•
0
4
5
0
Katie Volynets
0
6
7
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Julia Riera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Riera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Katie Volynets
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(8) Olga Danilovic vs Reka-Luca Jani
WTA Bastad 125
Olga Danilovic [8]
0
6
6
Reka-Luca Jani
6
3
0
Vincitore: Danilovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Reka-Luca Jani
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Reka-Luca Jani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Olga Danilovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Reka-Luca Jani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Reka-Luca Jani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Olga Danilovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Reka-Luca Jani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Olga Danilovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Olga Danilovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Reka-Luca Jani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Olga Danilovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Reka-Luca Jani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Olga Danilovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Reka-Luca Jani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Irina Khromacheva / (4) Panna Udvardy vs Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia Non prima 17:00
WTA Bastad 125
Irina Khromacheva / Panna Udvardy [4]
0
6
6
0
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0
1
3
0
Vincitore: Khromacheva / Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
4-2 → 5-2
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
2-1 → 3-1
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
1-1 → 2-1
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
5-1 → 6-1
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
3-1 → 4-1
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Jessy Rompies / Olivia Tjandramulia
1-0 → 2-0
Irina Khromacheva / Panna Udvardy
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Julia Riera / Darja Semenistaja vs (3) Eri Hozumi / (3) Su Jeong Jang Non prima 18:15
WTA Bastad 125
Julia Riera / Darja Semenistaja
0
1
3
0
Eri Hozumi / Su Jeong Jang [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Hozumi / Jang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
3-5 → 3-6
Julia Riera / Darja Semenistaja
3-4 → 3-5
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
2-4 → 3-4
Julia Riera / Darja Semenistaja
2-3 → 2-4
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
2-2 → 2-3
Julia Riera / Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Julia Riera / Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Riera / Darja Semenistaja
1-5 → 1-6
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
1-4 → 1-5
Julia Riera / Darja Semenistaja
0-4 → 1-4
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
0-3 → 0-4
Julia Riera / Darja Semenistaja
0-2 → 0-3
Eri Hozumi / Su Jeong Jang
0-1 → 0-2
Julia Riera / Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
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