ATP Stoccarda: Trionfa Matteo Berrettini. Best ranking e prima vittoria in carriera sull’erba

Matteo Berrettini ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Stoccarda (erba).

Il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale ha sconfitto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie con il risultato di 64 76 (11) dopo 1 ora e 47 minuti di partita.

Per Berrettini si tratta del terzo successo in carriera nel circuito maggiore.

In precedenza l’azzurro aveva vinto lo scorso anno a Gstaad e quest’anno a Budapest tornei su terra rossa.

Da domani ritoccherà di nuovo il best ranking alla posizione n.22 ATP.

Straordinario Matteo che ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set e senza cedere mai il servizio. Berrettini è stato bravo a mentenere i nervi saldi soprattutto nel tie break quando il Aliassime ha avuto ben 5 set point. Ma Matteo è riuscito a gestire sempre il momento della gara e al terzo match point ha chiuso la contesa.

La partita punto per punto